聯合國可持續發展目標行動: 香港｜現正接受報名

聯合國經濟和社會事務部在今年6月28日發佈了《2024年可持續發展目標報告》，指出目前全球在實現2030年可持續發展議程方面的進展正嚴重偏離目標軌道。在169個具體目標中，有18%的目標發展停滯不前，而17%的表現甚至比2015年的基準線更差。



聯合國環境與發展世界委員會於1987年發表的報告《我們的共同未來》，把可持續發展定義為「既能滿足當代的需要，而同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。要發展香港的可持續未來，必須協調經濟發展、社會共融及環境保護三個方面。若想實現這個目標，需要得到社會各個層面及界別的支持。

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有見及此，本地慈善環保組織環保促進會發起了「聯合國可持續發展目標行動：香港」（SDG Actions Hong Kong），以促進香港的可持續發展。SDG Actions Hong Kong是一個年度登記的計劃，旨在匯聚香港的商界、學界及個人，共同採取或參與有效且有意義的行動，邁向可持續的未來。

SDG Actions Hong Kong本著「共同邁向未來」的使命，向參與的成員提供有關可持續發展的最新資訊和知識，促進不同組織之間的交流，為可持續發展創造合作的空間，同時響應聯合國可持續發展目標17的全球夥伴關係，使企業、組織及個人能夠互相建立聯繫，集結多方力量實踐可持續發展。

SDG Actions Hong Kong 現正接受香港企業、其子公司、中小企業、組織、個人及學生登記，以發揮協同效應，共同推動香港成為全球領先的可持續發展城市。

隨著愈來愈多的投資者重視企業機構的可持續發展表現，企業及機構可以透過SDG Actions Hong Kong 了解17個可持續發展目標的應用案例，學習如何優化日常運作和現行的可持續發展措施，審視及評估企業現有政策在面對氣候風險挑戰（如氣候變化、資源短缺、環境污染）時的成效，並制定企業社會責任策略，考慮相關的可持續發展目標。企業機構可以將可持續發展目標作為藍本，制定更具實際效果和指標性的可持續發展、企業社會責任及ESG策略，以確保長期穩健的發展，維持在行業中的競爭優勢。

藉著SDG Actions Hong Kong，企業機構可以擴大網絡，與其他行業的專業人士建立聯繫，促進相互之間的合作與交流，開拓新市場和增長空間，從而發掘新的商機和合作項目，為企業、機構及社區創造共同效益。企業機構在以可持續為導向投資社區的同時，也能強化消費者心中的形象和市場上的吸引力，提升企業品牌的價值。

SDG Actions Hong Kong 的首階段將為參與的企業及機構提供一系列最新的可持續發展目標主題和最佳實踐的資訊、教學分享及短片。已登記成員亦可以使用SDG Actions Hong Kong標誌進行推廣和宣傳，並將其名稱列入線上名錄，使持份者和公眾清楚了解登記成員在可持續發展方面所做的努力和貢獻，有助讓各界了解其可持續發展行動，並促進創造共同價值，讓可持續發展目標得到更廣泛的傳播及實踐。

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