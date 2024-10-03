文化村一站式安老生活專家 | 個人化居家安老提案 打造樂齡安樂窩

香港人口老化情況加劇，根據政府統計處數據推算，2021年65歲及以上人口佔總人口比例的20.5%，而到2046年將會提升至36%，換言之，届時每3人中將會有1人是長者。 由於院舍及行業人手供應發展難以配合本港人口老化的速度，加上現時香港的安老政策以推動「居家安老為本」為主要方針，提倡身體或家庭情況許可的長者選擇居家安老，在熟悉的家中安享晚年。



但要在家中安享晚年並非易事，隨著年紀增大，長者身體機能大不如前，家居環境的設計與家具輔具的配置需要配合長者的身體狀況及護理需求，才能實現理想的居家安老，讓長者在家中可以度過自主、舒適和有尊嚴的生活方式。

一站式安老生活專家 : 把居家安老 「全面化、個人化、專業化」

專營長者生活及復康用品的文化村於香港紥根23年，於全港有7間門市，近年為迎合居家安老的趨勢，除了於跑馬地開設了全港首間 「居家安老概念店」外，近月更於荃灣開設過千呎的產品陳列室， 積極拓展一站式居家安老多元化服務，由專業評估及家居改善服務、扶手安裝服務及地板防滑工程，到專業護理如上門護理服務傷口及造口上門護理服務，務求成爲長者及照顧者的「一站式安老生活專家」。

現時大多安老產品及服務都很零碎，甚至對不少照顧者而言，往往束手無策，不了解家中需要配置什麽產品以幫助長輩度過出院後的生活，更會擔心他們在家中容易跌倒或發生意外。文化村「一站式安老生活專家」便看準了照顧者需求，希望打造一站式平台滿足居家安老生活所需，令照顧者能免卻時間尋求不同的解決方案，從專業上門評估到家居改造，以至產品配置，從產品到服務做到「全面化、個人化、專業化」，全方位解決在居家安老方面的所有難題，為照顧者和長者對樂齡生活帶來不一樣的想像。

「專業評估及家居改善服務」—— 打造理想居家安老環境

文化村「專業評估及家居改善服務」，提供從諮詢、評估、個人化家居改善方案、產品提案、工程一條龍服務，提升長者自理起居的能力之餘，亦能減輕照顧者的負擔。每一位客戶都由個案經理全面跟進，由專業職業治療師或美國家居安全師上門實地評估後，提供一站式個人化家居改善方案，產品配置建議及專業服務轉介。自推出「專業評估及家居改善服務」後，文化村已累積幫助超過100戶家庭打造理想的居家安老環境。

當中鍾先生就是其中一個例子 ，鍾先生爸爸因身體原因住院療院，但卻一直希望能於家中安享晚年，在最熟悉的地方得到適切的照顧，鍾先生也希望爸爸出院後可以擁有一個安全美觀的家居環境，於是便參與了 「專業評估及家居改善服務」進行了浴室及睡房的改善工程，包括安裝浴室扶手、配置上牆式沐浴椅、無障礙式趟摺門、擴大浴室門口拆除地台，以方便輪椅進出，浴室經打造之後成為安全又實用的無障礙浴室，讓鍾爸爸享有自主沐浴的時光，提升生活尊嚴。

除此浴室外，睡房對於長者來說亦是十分重要，鍾先生亦為爸爸悉心打造了舒適的睡房，配合照顧所需，購置了日本電動護理床，亦因知道充足的光線對於居家安老長者十分重要，貼心地安裝了天花燈、床頂燈及智能插座，鍾爸爸最後十分滿意「專業評估及家居改善服務」的成果，身體情況都在持續改善，鍾爸爸對於新的家抱有很大的期盼，因爲這一份對新生活的期盼，讓他的身心健康有很大的幫助。

了解更多 文化村「專業評估及家居改善服務」https://bit.ly/3XE07UX

WhatsApp 專人解答：https://bit.ly/4emniJY

過千呎「居家安老產品陳列室」全面照顧居家安老所需

對於理想中的居家安老，文化村深知對於每一個長者來説都有著不一樣的答案，除了要考慮長者身體狀況及護理需求等個人因素外，更重要就是配合他們的喜好及生活習慣，全因居家安老中「家」十分重要，所以文化村在護理家具方面會搜羅不同世界各地的優質護理家具，配合長者生活品味，提供不同顏色讓他們有所選擇，擺脫傳統沉悶的醫療味，令「家」成為「心之所在、心之所繫」。

近月更於荃灣開設了過千尺的「居家安老產品陳列室」，展示多款居家安老必備的家具，由家居電動護理床、護理高背椅、以至不同的浴室扶手、沐浴椅、便椅、防滑地板等，更設有多款知名品牌的營養補充品、軟餐、失禁護理用品專櫃，全面配合長者的居家安老所需。

📍居家安老產品陳列室 | 荃灣德士古道72-76號興業中心3樓 (敬請預約參觀）

https://bit.ly/3ZA7gIk

📍The Living Gallery 居家安老概念店 | 跑馬地山村道1-1F號怡豐大廈地下12號舖 (養和醫院對面)

文化村門市地址

📍跑馬地分店｜奕蔭街34-36號文華樓地下B舖

📍中環分店｜干諾道中38號永安集團大廈地下E1及E2舖

📍西營盤分店｜第一街83號俊景閣地下5至6號舖

📍北角分店｜琴行街2A及2B號建明閣地下A舖

📍紅磡分店｜寶其利街123號地下4, 5A-9A舖

📍佐敦分店｜南京街14號地下

(資料及相片由客戶提供)