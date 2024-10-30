食物援助新力量！「獅子會飢餓救濟基金」助香港弱勢社群自助互助

吃是日常所需，然而食物的成本對不少低收入人士及家庭來說，卻是沉重負擔，根據2023年香港貧窮情況報告，香港達20%人口，超過136萬人仍貧窮狀態，沉重的住屋開支、高企的生活成本，令低收入家庭每月僅能勉強糊口。顯然，在這個富裕社會，食物援助仍然是迫切需求，國際獅子總會中國港澳三0三區2023-2024年度總監陸嘉暉（Gary）指：「飢餓救濟一直是國際獅子總會全球服務範籌之一，過往我們一直與其他慈善機構或志願團體合作去派發『獅家飯』及福袋，2022年度開始我們想更進一步，成立『獅子會飢餓救濟基金』以進行四大食物救濟項目：『獅家廚房』、『獅家飯堂』、『獅家飯盒自助提取／販賣機』及『獅家食物銀行』，一步步讓更多有需要人士可持續受助！」



由「獅家飯」展開救援之旅 成立基金望持續食物援助

世界衞生組織將糧食安全定義為「所有人在任何時候都能獲得充足、安全、有營養的食物， 以維持健康而積極的生活」。Gary指：「『飢餓』並不是大家想像中的完全沒有食物可吃，早於疫情嚴峻期間，獅子會就了解到貧窮住戶持續停工及失業，只可節衣縮食減輕經濟負擔，令基層學童的營養攝取受到影響，為了讓基層生活負責減少，小朋友可以健康成長，我們2020年度港澳三0三區開始了流動派飯車、2021年有獅子與您『飯飯掂』及樂膳好獅等的活動，於各區派發過萬個『獅家飯』。」Gary有見活動實際助人成效顯著，在2023-2024年度上任總監後就希望把飢餓救濟定立為長遠計劃，在今年成功成立『獅子會飢餓救濟基金』專項基金，是希望可以透過結合政府及其他社會資源及贊助，令獅子會三0三區有機會在香港成為一個專為社會上需要食物援助的人士，提供持續服務及有力的支援。」

獅友贊助設置「獅家廚房」 學生參與派飯學習樂善好施精神

「獅子會飢餓救濟基金」首個展開的項目為「獅家廚房」，Gary表示：「在一眾獅子會會員的幫助下，我們建立了自己的中央廚房，讓我們可以自己生產大量營養均衡的飯盒，控制時間及成本，把飯盒送到獅子會屬下服務點派發，如獅子會蔣翠琼中學、各區獅子會社區服務中心等。」國際獅子總會中國港澳303區2023-2024年度第四分區主席范啟鏞（Anthony）補充：「「獅飯送愛」派飯活動在2023年開始成功派發16,000個飯盒派飯活動在2023年開始成功派發逾一萬六千個飯盒，飯盒會每個星期一次分派到獅子會的中小學及社區服務中心，共四個地方，當中學校更會安排學生參加活動成為義工，親身準備食物包或熱餐，學生除了從中學習助人、回饋社會的價值觀外，亦學懂更珍惜食物，不浪費。」

Anthony指在派飯的處理上，亦有一定的難度，「因為獅子會希望大家會收到暖笠笠又充滿營養的飯盒，所以在餐單設計及運輸時間上亦用上一段時間的摸索，但現在已經解決，不少收到飯盒的街坊都讚飯盒美味。其中一次派飯經歷亦令我好難忘，因為平常排隊等候派飯的人，大多數年齡層也較大，但有次看到一位中學女生排隊，在了解過後，發現原來她成長在單親的低收入家庭，由於媽媽需要外出工作，她就負責過來取飯，省下來的金錢亦會用於她的學習之上。這件事令我們了解到，一個飯盒的意義除了是令人得到溫飽，更已經可以令更多家庭減輕經濟負擔。」Gary指「獅家廚房」已積極申請成為社企，希望以後可以增加派發點令更多人受惠。

推自助領餐進食時間更富彈性 望設飯堂助SEN人士自力更生

自開設「獅家廚房」擁有中央廚房後，獅子會更於今年試行推出「獅家飯盒自助提取機」讓受助人士可隨時透過二維碼、NFC卡或個人八達通卡領取存放在機器中的熱湯，並可自行加熱和食用。Gary解釋：「不少低收入人士日常需要工作，不能在指定時間取餐，又有較年輕的受助人怕到中心取餐會被人白眼，獅家飯盒自助提取機就可以讓他們取餐時間更富彈性，亦更有尊嚴。」日後「獅家廚房」更希望會以較低價錢推出粥品在「獅家飯盒自助提取機」販賣，讓大眾支持我們的食物的同時，亦會把收益撥入到基金，「我們更打算舉辦『零飢一粥』活動，鼓勵港澳獅友以至所有善心人士參與每月捐助計劃，讓我們購買食材，煮製營養豐富的粥，將其分發給有需要的人，讓整個活動成為可持續的發展模式，現在正與各合作方積極籌備中。」

Gary最後指「獅子會飢餓救濟基金」亦有打算籌辦「獅家食物銀行」，從食物生產、製造、分銷和零售商拯救準備要棄置卻仍適合食用的剩食，送到有需要的機構和受助者手中，減少浪費，減碳環保，讓社區得到飽足；另外更積極與各大專院校合作，希望學生下課後積極參與服務，並向區內有需要人士提供免費飯餐，長遠來說，我們計劃與院校合作「獅家飯堂」，飯堂亦希望招聘工作機會較少的特殊教育需要（SEN）學生、更生人士、單親家庭成員及孤兒等等，為他們提供餐飲業培訓及工作機會，「我們幫助弱勢社群的同時，他們亦幫助了更多的人，現時我們已經與職業訓練局（VTC）接洽，獅家飯堂的計劃有望可於來年開始，讓飢餓救濟的工作變得更有深度和意義。」

希望大家一同了解香港社區的飢餓問題，如你有計劃參與「獅子會飢餓救濟基金」的計劃及活動，不妨到https://lionsclubs.org.hk/about/affiliated-groups/lionshungerrelieffoundation了解更多！

（資料及相片由客戶提供）