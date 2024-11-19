循道衛理楊震社會服務處旺角綜合家庭服務中心　守護兒童家庭20載

健康的家庭關係對兒童正向成長尤其重要。循道衛理楊震社會服務處 - 旺角綜合家庭服務中心在過去20年一直以「兒童為重、家庭為本、社區為基礎」的服務方針，致力創造安全關愛的兒童成長環境，持續鞏固家庭凝聚力以面對挑戰。本年更迎來中心20週年里程碑，藉典禮暨開放日作一回顧與展望，始終如一地為有需要的家庭提供一站式的預防、支援及補救服務，用心化作每名兒童在社區中值得信賴的守護者。



與地區合作伙伴共同努力創建愛的社區

楊震總幹事林俊明先生致開幕辭

社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員張織雯女士致辭

攜手保護兒童成長 斜槓媽媽創業獲讚賞

典禮暨中心開放日當天榮獲社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員張織雯女士及一眾友好本地機構代表出席支持，共同見證20週年難忘時刻，齊心攜手保護兒童健康成長。

現場設有多個攤位遊戲，以親子互動遊戲宣揚「提升兒童抗逆力」及 「保護兒童」的重要性，讓家長和孩子在輕鬆愉快的氛圍中學習有效溝通及正向管教，增潤親子關係。

當日更有楊震所成立的媽媽品牌擺設攤檔，展示自製的天然護膚品。品牌由多位斜槓(Slash)媽媽經營，不少來賓表示對產品非常欣賞之餘，更讚嘆媽媽們創業背後的故事與堅持。

開放日攤位遊戲-拋出抗逆新態度

開放日攤位遊戲-守護兒童Doo doo doo

一眾斜槓媽媽於開放日擺設自製護膚品攤檔

改造劏房家居 為兒童打造安全健康生活空間

中心由2022起獲香港公益金贊助，推展為期3年的「童本空間改造王」計劃，為育有0-6歲幼兒的劏房家庭改善居住環境，每家庭更可獲 $1000港元的改造資助，提升家居安全 ; 同時透過教育增強家長危機意識，共同為孩子創造更健康舒適的生活空間。

打開窗戶通風對一般家庭來說是種日常。然而在狹小的劏房裡，沒有窗花的窗戶卻成為家長的一大困擾。其中一位媽媽由於害怕五歲的女兒會發生意外，只好終日緊閉窗戶，不但忍受悶熱混濁的空氣，晚上更提心吊膽不敢安然入睡。直至計劃的出現，協助該家庭尋找資源及專人裝上窗花，媽媽忍不住興奮地分享：「我終於可以有覺好瞓了！」

此外，計劃亦連繫一眾義工，為居於劏房的兒童及家長提供親子支援，並帶來更多外出活動的機會。有家長說︰「平時根本無資源可以帶小朋友去主題樂園玩，感謝計劃社工為我地一家人創造珍貴回憶。」

中心參與「健康樂聚油尖旺」推廣兒童家居安全資訊

舉辦斷捨離講座，改善居住及孩子玩樂空間

照住您計劃與VTC學生義工合辦家庭親子活動 -《禾田喜山種植園》家庭親子日

彈性兒童託管服務 「照住」每位照顧者

為進一步呼籲社會大眾關注照顧者精神健康，並及早識別有高危照顧壓力的家庭，中心由2022年4月起推動為期兩年的「照住您照顧者家庭生活平台」計劃，獲得精神健康諮詢委員會的贊助及認可。

照住您計劃成立了「“Light Bulb” 暫託服務照顧站」，有別於坊間的暫託服務，“Light Bulb”照顧站毋須繁複的申請手續，照顧者只需於一個工作天前通過WhatsApp聯繫便可輕鬆預約服務，靈活地支援各種突發情況及需要。

計劃亦會定期舉辦物資支援分享平台、身心靈工作坊、照顧者聚會等活動，讓照顧者的身、心、社、靈獲得喘息空間。有照顧者感謝計劃的支援：「『照住您』計劃真的『照住』了我。彈性托兒服務令我可以充充電。陪診接送、還有同路人小組，讓我感到照顧路上有人陪伴支持，更有力量面對，親子關係亦有所改善。」

“Light Bulb” 暫託服務照顧站

計劃舉辦照顧者關顧嘉年華

秉承核心使命 守護兒童正向成長

楊震旺角綜合家庭服務中心自成立以來，一直將保護兒童作為核心使命之一。中心設有專門的兒童遊戲治療及多種支援小組，專注於預防及處理各類兒童問題。同時提供安全教育、情緒管理及社交能力等培訓，旨在從根本上提升兒童的自我保護意識和能力。

在未來，楊震將繼續與地區伙伴合作共建「愛」的社區，推廣更多保護兒童、兒童安全、強化家庭角色相關的服務，用心守護社會和諧與兒童的快樂童年。

中心舉辦多元家庭聚會活動

中心參與S+高峰會暨博覽2024宣揚正向家庭支援

如需協助或想了解更多楊震的家庭服務與活動，可瀏覽：https://yang.org.hk/mongkok-integrated-family-service-centre-chi/

循道衛理楊震社會服務處 - 旺角綜合家庭服務中心

電話：2171 4001

電子郵件: ifsc@yang.org.hk

地址：九龍旺角彌敦道736號中匯商業大廈地下

(資料及相片由客戶提供)