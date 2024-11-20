豐膳罐愛心2024｜4大罐頭藝術裝置x嘉年華　邊玩邊做善事！

罐頭可以回收，亦可作藝術之用！惜食堂於11月17至24日舉辦《豐膳罐愛心2024》，今年以「夢想樂園」為主題，期間展出4個由本地機構以罐頭組成的藝術裝置，，各具特色。同場更有4大惜食任務等大家挑戰，完成後即可獲得神秘禮物，傳達「一罐一膳心，將愛與關懷送給社會上有需要人士」的理念，即睇內文了解更多詳情！



4大罐頭藝術裝置

作品：「豐」足速凍餐

隊伍：滙豐銀行慈善基金

簡介：「滙豐銀行慈善基金一直致力關顧長者。今次作品以鮮嫩雞腿配搭營養蔬菜，既是長者最喜愛的速凍餐之一，亦象徵著滙豐銀行慈善基金希望為有需要人士提供豐盛有營食物的憧憬。隊伍代表Joyce希望透過今次的作品與惜食堂共同努力推動惜食及關愛文化，實現雙方對未來「人人有飯開」的願景。「今年的主題是夢想樂園，我亦期望社會所有人士都能得到溫飽，特別是基層長者能夠有一個豐盛的晚年！」

為了進一步支援隱蔽的獨居長者，滙豐銀行慈善基金於2023年撥款1億港元與惜食堂展開為期三年膳食支援計劃，當中將惜食堂速凍餐的產能增加六成，至2026年將為27000名有需要的人士提供720萬份速凍餐。

作品：凝聚時光

隊伍：華聯集團

簡介：華聯集團擁有超過60年設計和生產仿真植物的經驗，故今次的作品以仙人掌為靈感，一方面仙人掌能夠節約水分，代表公司在生產過程中明智地選用材料，體現可持續發展的理念，另一方面仙人掌的手臂向天空伸展，亦反映出「拼搏精神」，只要有決心便能克服任何挑戰。

隊伍表示，惜食堂提倡資源管理，將食物資源分享給需要的人，避免浪費，「而我們通過此仙人掌的展品，象徵著我們對資源管理的承諾，也體現了可持續發展的理念，並宣導共享快樂時光與分享愛的價值，與惜食堂『愛和關懷』的理念相呼應。」

作品：可持續食材 鮮滋味

隊伍：香港聯合利華有限公司（家樂牌）

簡介：現時全球75%的糧食供應僅來自12種植物和5種動物，這種模式並非永續性，會破壞生態環境。因此，家樂牌創建了一套「愛環境」食材，根據營養價值、環境耐受度等挑選出50種食物。其中南瓜的營養價值高，可應用於不同的食譜，而南瓜葉亦可食用，其含有豐富的鐵、維生素K和類胡蘿蔔素，故今次其作品亦以南瓜為主題，

家樂牌決心推動「永續食材」，以肩負起企業社會責任，實踐永續農業、採用對環境和人類皆友善的生產模式、推動惜食精神，跟《豐膳罐愛心》的理念：傳達「一罐一膳心，將愛與關懷送給社會上有需要人士」十分相近。因此，家樂牌願意捐出超過5,000罐雞粉，盡一分綿力，希望透過活動引起大家對社會的關注。

作品：共築佳夢

隊伍：香港百佳超級市場

簡介：百佳多年來積極履行社會責任，支持惜食堂的理念，攜手合作推動惜食文化逾11年，亦積極關注環境保護，長期推行環保措施，致力減少對氣候變化的影響，共同實現「食得更好，活出更美好」的美好願景。因此，今次百佳以大熊貓和百佳超新星「佳蛋仔 BEST GUY」作主角， 呼籲大家減少食物浪費、關懷社群。

百佳一直從多方面積極支持及推動可持續發展，故隊伍成員表示：「大熊貓象徵著對自然的珍惜與保護，希望通過這個大熊貓與百佳超新星『佳蛋仔』的藝術作品，展現人類、社會與自然的和諧共處，及百佳對共同實現全球可持續發展這『夢想』的企盼。」

4大惜食任務

《豐膳罐愛心2024》希望傳達「一罐一膳心，將愛與關懷送給社會上有需要人士」的理念，因此除了4大罐頭藝術裝置外，亦設有4大惜食任務等大家挑戰，包括：「米袋擲投樂」、「蔬菜套圈圈」、「飯餐投幣樂」以及「肉球跳跳桶」。當大家完成任務後，不但能對理念有充分的理解，亦能換領神秘禮物！

當大家完成任務後，不但能對理念有充分的理解，亦能換領神秘禮物！

《豐膳罐愛心2024》詳情

日期：2024年11月17至24日

時間：中午12時至下午8時

地點：奧海城2期地下主題中庭

網頁：https://canstructionhk.foodangel.org.hk/

（資料及相片由客戶提供）