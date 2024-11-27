RMHC Hong Kong首辦慈善定向賽　宣揚「關懷病童及其家人」訊息

多年來，麥當勞叔叔之家慈善基金致力為患病的兒童及其家人提供支援服務，為了進一步宣揚相關訊息，香港麥當勞叔叔之家慈善基金日前首度主辦「AIRSIDE 呈獻：RMHC 冒險『家』慈善定向賽及嘉年華」，並得到九龍城民政事務處及九龍城區議會支持合辦。活動吸引近千名選手參與，大家走訪觀塘、九龍城及黃大仙區，身體力行為患病兒童及其家人提供「家以外的家」臨時家園籌募經費。

攝影：周令知



近千名選手出戰慈善定向賽

今次慈善定向賽是由香港麥當勞叔叔之家慈善基金主辦，合辦機構包括九龍城民政事務處及九龍城區議會，賽事分成公開組、學生組、家庭組、企業組和共融組，合共有近1000名選手參賽。參加者穿越大街小巷，探索社區寶藏，享受城市定向的樂趣，同時為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款，為患病兒童及其家人提供臨時家園而作出貢獻。

RMHC 冒險「家」慈善定向賽分成公開組、學生組、家庭組、企業組和共融組，合共有近1000名選手參賽。

全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員暨香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷女士致辭中提到：「活動以『冒險家』為主題，旨在向大眾表達冒險家與病童具有相同精神。冒險家對未知的旅程無畏無懼，正如病童於抗病過程中保持勇氣和盼望，為康復付出最大努力和堅持，一直勇往直前。」

全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員暨香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷女士表示，今次活動以「冒險家」為主題，旨在向大眾表達冒險家與病童具有相同精神。

在賽事頒獎禮及嘉年華啟動禮擔任嘉賓的勞工及福利局局長孫玉菡表示，自己十分欣賞麥當勞叔叔之家慈善基金提供的服務，「我曾經參觀位於觀塘的家舍，是一個讓病童及其家人於接受治療時很好的暫住居所。感謝主辦機構邀請我出席今日的活動，能夠到場支持，我實在義無反顧。我亦曾與其他同事參與義工，希望大眾繼續支持麥當勞叔叔之家。」

勞工及福利局局長孫玉菡希望大眾繼續支持麥當勞叔叔之家。

在家庭組當中，由爸爸Charles、媽媽Bonnie和女兒Alysha組成的隊伍成功奪得銅牌，其中Bonnie坦言自己年輕時已知道麥當勞叔叔之家慈善基金提供的服務意義重大，「特別自己成為母親之後，更加明白到小朋友患重病是一件大事，整個家庭都面臨各種的壓力。因此今次我們一家三口決定出錢又出力，為這個機構籌款！」至於Charles亦笑言：「雖然我們很認真地比賽，基本上是一邊跑一邊玩，但得到季軍仍是意料之外的事！」

（左起）爸爸Charles、女兒Alysha和媽媽Bonnie組成的隊伍成功奪得銅牌。

800人共創馬賽克圖畫 打破可持續發展目標世界紀錄

大會同日亦呼籲在場社區人士到啟德社區會堂參與一項創舉，便是召集800位市民共同創作一幅馬賽克圖畫，更成功打破可持續發展目標（SDG）世界紀錄──累積最多人一同承諾積極關懷病童及其家庭，為締造友善共融社區出一份力。是次行動亦於聯合國訂定的17項目標中，達成第三（良好健康與福祉）、四（優質教育）、十（減少不平等）與十一（可持續城市及社區）項的目標，於推動世界可持續發展的大同目標中作出貢獻。

800位市民共同創作一幅馬賽克圖畫，成功打破可持續發展目標（SDG）世界紀錄──累積最多人一同承諾積極關懷病童及其家庭。

碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生出席典禮時，坦言今次成功打破世界紀錄是充分展示香港的社區力量，「我們要關心有需要的人，亦要緊記社會如何才能妥善發展，大家繼續為2050碳中和目標而努力！」

（左起）全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員暨香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷女士、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生, SBS, JP以及九龍城民政事務專員蔡敏君女士, JP，一同見證是次活動打破可持續發展目標（SDG）世界紀錄。

（資料及相片由客戶提供）