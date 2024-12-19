「傳承工藝環保花槽行動」廢料變花槽　建造業巧思提升居民幸福感

香港各區存在著不少公共空間，然而並非每處都得到善用。有見及此，由建造業議會（議會）推動建造業運動及義工計劃（CISVP），於2024年初，聯同華潤建材科技控股有限公司、高力集團、香港建造學院、東方綠化有限公司及註冊專門行業承造商聯會共同發起「傳承工藝環保花槽行動」，將建築廢料巧妙地轉化為實用的社區設施，將被遺忘的公共空間改造成居民的幸福綠洲。首個示範園圃已於12月15日在上水彩園邨開幕，並舉行「傳承工藝環保花槽行動暨彩園邨社區園圃開幕禮」。這個園圃不僅為社區增添了一抹綠色，更重要的是，它體現了可持續發展的理念。



在 議會推動下， 建造業運動及義工計劃（CISVP）於 2024 年初聯同多個建造業界機構，共同發起了「傳承工藝環保花槽行動」，並於早前舉行開幕禮，獲路政署署長邱國鼎伉儷到場一起參與種植工作。

建造業回饋社會 傳承工藝 共建綠色社區

這個充滿生機的社區園圃，是由一眾建造業義工和香港建造學院學生利用建築剩餘物料，例如槽尾和鐵尾，親手建造而成。他們運用傳統建築工序，如「釘板」、「紮鐵」、「落石屎」，在香港建造學院—藍地訓練場採取中央工地形式，利用這些廢料打造成一個個堅固耐用的環保花槽；之後由香港及大灣區青年更為環保花槽髹油，增添繽紛色彩，最後再由義工與當區居民攜手將花泥及植物移植到環保花槽。開幕禮當日，義工陪同兩間幼稚園學生，將植物移植於花槽中，為社區營造一個能放鬆心情，尋找小確幸的綠色公共空間。

花槽由香港建造學院學生運用傳統建築工序再利用建築剩餘物料，例如槽尾和鐵尾，親手建造而成。

自2016年成立以來，CISVP一直鼓勵從業員積極參與體育運動和義工服務，達致身心健康，以自身專長服務社會，為香港提供正能量。當日，一眾香港建造學院學生亦有繼續為花槽進行運泥及種植的工作。

建造業議會主席何安誠教授工程師在開幕禮上表示：「這個項目充分聯繫了社區不同持分者，除了有機會讓香港建造學院學生學習不同建築技藝，使用環保物料又體現到一個城市可持續發展的元素，同時又善用到天橋下的公共空間，加上今日小朋友在此學習種植以及日後居民可以在此休憩，可見今次的活動是全面地『win win』，各界都有得益，值得推行至香港更多不同地方。而且，我們最希望的是讓更多人知道建造業與社區之間的聯繫，在小朋友、年青人身上種下樹苗，吸引到更多有心人可以一起加入這個行業，為社區創造更多價值。」他強調，建造業一直致力於提升專業技能，同時也積極回饋社會，而「傳承工藝環保花槽行動」正是這兩者完美的結合。

註冊專門行業承造商聯會會長陳落齊（左二）、路政署署長邱國鼎伉儷（左四及左三）及建造業議會主席何安誠教授工程師（左五）親手把檸檬樹移植到花槽中。

陳落齊會長（左）與何安誠主席（右）均表示十分欣賞是次活動為社區不同層面都帶來益處，特別是花槽中種植中藥植物，除有觀賞之用，更可以增加市民對中草藥的認識。

負責安排義工工作的註冊專門行業承造商聯會會長陳落齊亦補充：「其實我們過去亦有推行『建造業魯班飯行動』，向弱勢社群派發『魯班飯』，另外亦有為獨居長者以及雙老家庭安裝扶手，加強居家安全。今次參與『傳承工藝環保花槽行動』的學生都充滿熱情，他們一邊學習製作花槽，同時可以運用這份專業知識和技能，為社區貢獻一份力量，也提升了自身的滿足感和社區歸屬感。」他指出，這個項目更提供了一個難得的機會，讓香港及大灣區的青年交流學習，共同為社區建設出一份力。

義工教導一眾幼稚園學生如何將花泥及植物移植到環保花槽中，最後更可每人帶走一棵幼苗回家。

環保花槽美觀實用 從彩園邨走向全港18區

北區區議員劉鎮海就指過往園圃位置被封起，未能好好善用，他指：「好開心，今次行動令這個空間重新得以開放。特別是彩園邨的居民年齡層多屬長者，年輕時都有耕種的經驗，所以對園圃之後可以申請種植中草藥都十分有興趣，而且多了用作休憩的空間，可以一邊欣賞這些美麗的花草，一邊與鄰里交流，相信居民的心情也可以變得愉悅起來。」其中環保花槽的建造過程也充分考慮到社區居民的需求，透過在中央工地預製花槽，不僅提升了製造效率，更能減少受惡劣天氣影響，縮短工程時間，將對居民的滋擾降至最低。此外，混凝土材質的環保花槽堅固耐用，能夠抵禦風雨侵蝕，使用壽命長。即使日後需要更改公共空間的用途，花槽也可以輕鬆搬遷到其他地方繼續使用，真正做到物盡其用。

北區區議員劉鎮海（右）十分欣賞今次的行動，可為街坊帶來更多提供多休憩地方和綠化環境，提升社區生活質素。

環保花槽不僅美化區內環境，更善用了天橋底下的公共空間，可以作為休憩之用。

建造業議會希望透過在彩園邨的示範園圃，讓更多社區和機構了解「傳承工藝環保花槽行動」的目的和成效，並積極參與支持，將這個行動擴展到全港18區，為更多社區帶來綠色和幸福。陳落齊會長總結道：「我們已經與不同區域的議員接觸，有望之後在柴灣、西貢，以至離島區都可以見到我們推動的環保花槽行動，我們相信這個活動不僅能美化社區環境，更能提升居民的生活質素，令更多人受惠。」 他呼籲更多社區和機構加入這個行列，共同為可持續發展的未來貢獻力量。

（資料由客戶提供）