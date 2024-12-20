樂善堂幼稚園豐富英語環境　外籍團隊打造全方位英語氛圍

雙語學習｜樂善堂轄屬幼稚園 英語課程大革新

九龍樂善堂轄屬幼稚園致力於培育孩子的全面發展，希望每位孩子都能在充滿關愛的校園環境中探索和學習。樂善堂相信，早期教育是孩子一生學習的基石，因此其轄屬幼稚園注重情感、社交及認知能力的培養，促進孩子在各方面的成長。

外籍教師引導幼兒透過朗讀書籍來學習英語

根據幼稚園教育課程指引，語文經驗對幼兒的語文發展影響極大，恰當的早期英語經驗可培養幼兒對英語的興趣，樂於運用英語表達和溝通，並建立早期英語的意識和概念，奠定他們日後英語發展的基礎。幼兒在這階段發展基本英語聽、說能力和讀、寫能力會有助他們順利過渡到初小階段英語聽、說、讀、寫的學習。

樂善堂轄屬幼稚園深信，透過雙語教學，能幫助幼兒在多元文化的環境中茁壯成長。這種教學方式不僅能讓英語融入幼兒日常的學習環境，還可以增強他們的思維能力和解決問題的能力。

（左）外籍教師教導幼兒使用STEM學習機器人Bee-Bot;（右）外籍教師通過互動教學，引導幼兒了解動物的特徵

全方位英語語境｜專業英語教學團隊 攜手締造優質英語學習環境

樂善堂轄屬七間幼稚園均有經驗豐富的外籍老師，組成強大的英語教學團隊。在全方位的英語學習氛圍下，幼兒面對以英語溝通的場合毫不怯慌。團隊透過共同備課和議課，設計一系列專門針對英語語境的活動。個別學校更採用劍橋英語教學，著重提高幼兒的英語讀、寫、聽、說能力，並營造生動有趣的學習氛圍，讓孩子在玩樂中自然學習英語，培養他們的自信心和表達能力，希望每位孩子都能在這樣的學習環境中充分發揮自己的潛能。

幼兒與外籍教師打成一片

外籍教師進行共同備課和議課

為了將英語學習融入幼兒的日常生活，讓他們有學以致用的機會，樂善堂轄屬幼稚園在教學中特別安排了「走出校園」的英語活動，例如進行超級市場英語探索活動，讓小朋友認識各種食材及付款方式的英文。此外，學校亦會帶幼兒到訪尖沙咀、銅鑼灣等旅遊景點，透過訪問外籍遊客，提升小朋友的英文表達能力和信心。這樣，他們不僅能在課堂上學習英語，還能自然地融入英語學習的氛圍中，全方位提升他們的英語能力。

外籍教師帶領幼兒進行超級市場英語探索活動

幼稚園設備｜升級教學設備 打造現代化學習環境

九龍樂善堂一向秉持「以學生為本」的原則辦學，持續投放資源於教育服務，致力為幼兒提供更完善及先進的教學設備，提升屬校的教育質素，推動幼兒教育的發展。

外籍教師與幼兒一同進行音樂及快樂傘活動

外籍教師與幼兒一同進行音樂及快樂傘活動

外籍教師與幼兒一同進行音樂及快樂傘活動

當中包括引入互動式電子白板和編程機器人，促進幼兒的互動學習，為他們提供更豐富的學習體驗。幼兒能夠通過觸控形式操作電子教學設備，激發他們的學習動機和興趣。

外籍教師引導幼兒使用互動式電子白板和編程機器人

樂善堂轄屬的七間幼稚園均設有寬敞的校舍，部分校舍更設有室內體能場、多元遊戲區及情境教學Playhouse等，旨在為幼兒提供安全、舒適的學習環境。這些設施不僅鼓勵孩子們自由探索和創造，還促進他們的身心發展。

幼兒在室內體能場進行各種體能活動

在室內體能場中，幼兒可以進行各種體能活動，培養協調性和平衡力；而多元遊戲區會提供不同學習主題的玩具，讓孩子們在遊戲中學習社交技巧和解決問題的能力。情境教學Playhouse則模擬日常生活場景，例如超級市場，幫助幼兒理解社會角色，增強語言表達和社交能力。

Joyful Play Supermarket (情境教學Playhouse)

此外，幼稚園亦會定期舉辦各類主題活動，例如親子日、藝術展覽和戶外探索等，讓家長參與孩子的學習過程，增強家庭與學校的聯繫。樂善堂幼稚園致力於提供全方位的教育體驗，培養孩子的創造力、獨立性和自信心，為他們的未來奠定堅實的基礎。

幼稚園定期舉辦戶外探索和各類主題活動

幼稚園攻略｜九龍樂善堂轄屬幼稚園一覽

樂善堂幼稚園以「仁、愛、勤、誠」為校訓，培養學生身體力行。同時，學校以「德、智、體、群、美」五育為課程綱領，塑造完美的人格，開創豐盛的人生。九龍樂善堂轄屬七所幼稚園均參加了教育局「免費優質幼稚園教育」計劃，致力為兒童提供一個健康、愉快和富啟發性的學習環境。

樂善堂李賢義幼稚園

電話：2717 5830

電郵：lstlyykg@loksintong.org

地址：沙田水泉澳邨映泉樓二樓

樂善堂梁泳釗幼稚園

電話：2697 0877

電郵：lstslkg@loksintong.org

地址：大圍美城苑暉城閣地下

樂善堂顧李覺鮮幼稚園

電話：2328 9875

電郵：klkskg@loksintong.org

地址：黃大仙竹園南邨雅園樓地下

樂善堂張葉茂清幼稚園

電話：2463 6709

電郵：lstcymckg@loksintong.org

地址：屯門兆畦苑兆強閣地下

樂善堂鄧德濂幼稚園

電話：2453 7232

電郵：lstttlkg@loksintong.org

地址：屯門富泰邨服務設施大樓1樓2號校舍

樂善堂文吳泳沂幼稚園

電話：2354 8809

電郵：mnwykg@loksintong.org

地址：觀塘秀茂坪邨秀華樓地下

樂善堂董清波幼稚園

電話：2518 7608

電郵：lsttcbkg@loksintong.org

地址：深水埗白田邨朗田樓一樓

(資料及相片由客戶提供)