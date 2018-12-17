【日系護老誌】老人問題唔靠嚇　照護日體驗真實老人生活│岑啟灝

在香港論「老」，不時都會得到「老咗，就係咁㗎喇」的回應。這可能源自一份無力感，當中帶點失望，慢慢卻演化成一種肯定。身體機能隨年月而退化，無可避免，對醫療、護理的需求亦自然提高。可是，當提到「老」或「護理（照護）」這類話題，經常會有種刻板、沒趣的印象，特別對於年輕人來說實在欠缺吸引力。近年本地各界的努力，以及一些以銀齡為主題的大型展覽，為未來安老發展帶來曙光。然而，面對急速的人口老化，如何讓所有人重新認識「老」、以及從何入手讓年青一代對護理行業有興趣繼而投身行業，仍是業界甚至整個社會的極大挑戰。 說到推廣護老、照護文化，老人大國日本跟香港一樣有「長者日（日本叫作『敬老之日』）」。但除了「長者日」，日本政府還把每年的11月11日定為「照護之日（日文：介護の日）」。雖然「照護之日」並不是法定假期，可是對於面對人口急速老化的日本，不論對業界還是整個社會來說，都是重要的一天。在「照護之日」的前後，政府、社福團體、辦學團體甚至私人企業等都會合力舉辦一連串的活動，讓全民大談「照護」。

本年度比賽最終由小學六年級的磯部彩葉獲得。其設計的「照護機械人」是守護型機械人，能隨時掌握被照顧者的身體狀況，並在緊急時通知家人及醫院，減輕照顧者的負擔。（網上圖片） 用畫的學習「照護」



在「照護之日」裡，除了社福團體、企業的宣傳及招聘外，筆者還留意到當中有不少都是針對年輕一代的活動。其中一個便是熊本縣舉辦的「照護機械人點子比賽」，比賽讓專為中小學生而設（有關「照護機械人」在日本的需求及應用，筆者在之前的一篇專欄文章也有提過）。其中一個由小學生設計出來的便是「播放那些年快樂回憶機械人」，介紹中寫到：「這個機械最大的特徵便是設有麥克風。只要對著它說話，即使是肢體殘障或身體不靈活的人，也能讓機械人播放出那些年的快樂回憶。」這份心意正是現今社會非常需要的，活動同時也讓年輕的參加者了解長者需要及思考照護的意義。

「照護機械人點子比賽」單張，在單張中右方的便是「播放那些年快樂回憶機械人」（資料圖片）

偶像組合也「照護」？



在照護之日的一連串活動中，不只中高年的市民參與，還能看到許多年青人的身影。各主辨單位都絞盡腦汁吸引年青人參與。就像由名古屋市舉辦的照護之日博覽，便邀請了多隊年輕人偶像組合到場。偶像不只唱唱跳跳，還會在台上談「照護」話題。此舉除了為了吸引年青人參與活動外，亦一洗照護「與年輕一代無關」等刻板形象。除了年輕人偶像，名古屋市還邀請了可愛的吉祥物到場，吸引大量家庭帶同小孩到場跟吉祥物拍照之餘，亦順道讓小孩學習「照護」事。同場還有不同的體驗活動供中小學生參與，例如長者模擬體驗及輪椅體驗等，讓民眾能易地而處，從當事人角度了解其需要。這類相對較為「軟性」的方法，年輕一代也較容易接受。



此外，熊本縣亦在照護之日舉辦了「高中生『照護』常識問答比賽」，邀請數間高中及專門學校的學生參與。問答比賽的問題全都是圍繞照護、老化、殘障。參賽者都非常認真，比賽很激烈。

日本年輕人偶像組合「MAG!C☆PRINCE」亦有於名古屋市的照護之日博覽表演及舉行脫口秀。

只強調老人問題嚴重性 不如讓議題年輕化

相比起不斷強調人口老化和照護界人手不足問題，日本「照護之日」傳遞的是，「讓我們，特別是年輕人，先來認識什麼是照護吧！」。這個日子正是一個讓民眾了解照護不只是工作，也是跟我們生活及未來息息相關的活動。地方政府及團體都花盡心思，甚至出動到偶像組合及吉祥物，吸引老中青三代一同接觸並深入了解什麼是照護及其吸引之處。與其不斷強調這是很重要、那是很迫切的事情，不如先設法讓大家親身體驗及感受吧。