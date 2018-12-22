【電競教育2】17歲「拓海」不當全職車手：香港冇賽車場　　　

今年九月泛珠三角超級賽車節比賽，香港飄移王鄧智侖一出場率先表演神級過彎技術，以極大過彎角度燃點現場氣氛。另一名尾隨車手也不甘示弱，以流暢動作緊隨其後---他是現年17歲胡浩霖，是全港最年輕飄移賽車手，從初學到比賽，以不足15次落場經驗，奪得這次比賽第二名。 踏上賽車賽道前，浩霖2013年首次參加飄移遙控車比賽即奪總冠軍，那年他只是中一，其後躍升為世界排名第二。一家人還未從掌聲中回過神來，浩霖賽後翌日就得要專心應付考試。如果你是浩霖的父母，會否以期考的成績作賭注，讓他參賽？浩霖的父母說：「如果嗰次我哋冇畀佢去（比賽），佢嘅生命就會改寫。」 浩霖說：「好有挑戰性，要有啲膽識，你唔夠膽，有啲動作係做唔到。」在浩霖追逐自由、刺激的背後，同樣有兩位膽識過人的父母。 攝影：高仲明

浩霖指即使成為真飄移賽車手，也不會放棄遙控車，因為兩方面的知識能相輔相成。

不愛說話的兒子 車打開溝通橋樑

浩霖對飄移賽車、遙控車着迷，他如此形容：「飄嗰刻，揈入去嗰下，拉龍、車友的合拍，好好睇。」 聽他一言，便知浩霖的專業世界，不是人人「夠班」進入。有時候也考起身為賽車手的父親。

對於浩霖自小對車的着迷，父母哭笑不得。浩霖幼稚園時，便寫了幾本書，名為《我是車手》，還一直保留至現在。長大了，浩霖除了學飄移賽車，還學剪片、鋼琴，但這一切都是為了賽車事業。學剪片，就是為了輯錄賽車飄移一瞬間的美感。學琴呢？就是為了製作賽車影片的背景音樂。父親Tony補充：「因為佢鍾意嗰啲音樂有版權，唯有自己彈。」

連飲食習慣也離不開賽車，有一次，浩霖一家人與賽車界朋友飯聚，聚會中高手雲集，他留意到其一位高手十分注重飲食健康，回家後即跟父母說：「人哋食得好清淡，好檢點，夜晚食好少飯。」浩霖這位「飯痴」隨後亦有樣學樣。

跟浩霖相處，不難發現他其中一個特點，就是很安靜，話不多。Tony笑言：「發覺好多叻嘅車手都係咁。」一個半小時的訪問，他大概說了10句話，其餘時間都是父母回應，談他的興趣、軼事，父母比浩霖更為雀躍。媽媽也笑了，跟記者說：「你都留意到佢唔講嘢。」

這也令父母一度為浩霖的成長而憂心，媽媽坦言曾擔心浩霖不懂社交，學琴四年，跟老師說的話不出幾句，「老師問，點解佢冇嘢問我嘅。」媽媽還記得，浩霖小學時一次口試竟要重考，不過，後來有一次口試題目是「我的夢想」，「老師話佢叮一聲，話自己想做賽車手。佢有講不完話題，仲攞滿分。」媽媽看看自己的兒子，說了句：「佢唔係唔識溝通，係睇吓講唔講中佢嘅話題。」

浩霖母親分享：「有人問我，點解我個囝溝通咁好，首先家長有冇踏出一步，對仔女有信心先。你對佢冇信心，咩都唔比佢試，佢有咩都唔同你講。」

棄國內生意 花時間培育兒子興趣

父親Tony在旁補充說：「所以細個佢好難教。」難教的意思，不是浩霖頑皮，而是未摸索出溝通的方法。「佢鍾意玩車，我就同佢玩車。但大人唔明車有乜咁好玩，唔知點同佢溝通。」

Tony經營改裝車專門店。浩霖的童年，就是喜歡跟爸爸一起設計車身，用紙筆畫畫畫，曾為爸爸新車Fiesta ST設計了多個樣本，改裝尾翼 、輪圈、裙邊等。車成為兩父子溝通的橋樑，直至浩霖升中，接觸遙控車。Tony說：「本來我叻過佢，佢12歲時，發現佢勁過我好多，開始唔明點解佢會做到嗰啲動作。」浩霖「屈機」地插道：「靠感覺。」不過，Tony附和說：「佢話會知道車身去到牆邊距離1毫米，1毫米，真係唔知點feel，但世界級選手都係咁講。」浩霖天賦發出光芒，Tony更放棄國內生意，花更多時間培育浩霖對遙控車興趣。

媽媽見證：「如今兩父子有數不盡的話題。」

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父母人生交叉點：考試與世界賽的抉譯

「當初佢起步，我只覺得佢玩玩吓，只當係玩具。」Tony說，13歲，浩霖第一次去日本參加遙控車世界賽，「其實第一次我哋諗住係全家去旅行。亦只是想佢向日本人學習。」一家人執好行李，本想比賽過後離場回港，起行之際，大會宣佈浩霖獲得組別冠軍，「我哋相機都放喺行李入面。」

相隔幾月，日本邀請浩霖參加世界賽，惟比賽後翌日，碰上期考。浩霖固然想參賽，浩霖：「我太鍾意玩，好想參加呢個比賽。真係想出去認識多啲，同唔同國籍車手交流。」但父母卻站在人生交叉點：「究竟畀唔畀佢去呢？啲時間點安排？」

Tony：「我就即刻話畀佢去。13歲，如果輸一次，或者考試唔及格，佢都仲有好多機會。但如果我哋唔比呢個機會佢，佢會唔會嬲我一世？又或者，可以改變佢嘅人生？如果真係考得唔好嘅，之後咪少啲參加世界賽囉！」Tony是賽車迷，自然與兒子站同一陣線，但也要通過媽媽一關。Tony：「當時媽媽唔係幾同意。」媽媽：「話唔睇學業就假嘅。」媽媽考慮一個下午，點頭放行。相信孩子掌心的玩具可以變大，這份對孩子的信心，正是時下家長所缺乏。

上月阿里體育WESG電競節，浩霖與父親一同籌辦了遙控車賽事，父親負責邀請各國選手、評述，浩霖負責設計賽道，就連車身貼紙都是一手一腳包辦。(吳鍾坤攝)

母親：要給孩子信心

結果，一次比賽，浩霖脫胎換骨。

浩霖洗脫deadline fighter的劣根性，為參賽，妥善安排温習時間。母親作為旁觀者，比浩霖有更深的體會：「之前讀書都係我哋安排。比賽之後，佢自己處理得好好。知道自己要比賽，一個月前問老師教到邊，有乜功課，自己準備好。」那一次，浩霖於世界賽奪冠，同時全級考獲第一名。媽媽：「有人問我，點解我個囝溝通咁好，首先家長有冇踏出一步，對仔女有信心先。你對佢冇信心，咩都唔比佢試，佢有咩都唔同你講。」

對浩霖而言，他的想法很簡單，「因為想玩，所以温好書先。」每天放學、補習後温習4、5小時，平日晚上基本上「手不掂車」，周末便會相約車友鬥車。母親驚嘆形容浩霖「跳掣」的個性是「完全係0去到100咁。比完賽返嚟，佢成個星期完全唔會掂車。」

如上月替阿里體育電競節籌辦遙控車比賽，Tony：「佢返嚟擺低袋嘢，就冇有郁過袋嘢。」作為父親，他不得不佩服兒子的自律：「你諗吓，星期日比賽，星期一考試，心理質素要好高，我都唔明白佢點解做得到。」

浩霖小時候在父親耳濡目染下，愛設計改裝車。後來參與世界賽，父親亦替其戰車作最大支援。

高峰期，浩霖曾一年參加12個賽事，老師們起初憂慮，「後來老師都話好驚訝，未遇過有一個學生，好緊張問定功課，會教到邊。」曾有一場賽事剛又碰上考試，若補考成績會打折，浩霖說服老師讓他放學後先考試，「佢即刻都去機場，一定通唔到水。佢竟然可以說服到老師比佢考試先。」母親說。

有一次，浩霖從學校回來跟媽媽說：「呢個同學，今年數學唔係太理想。但我呢科係強啲，我有機會撃敗佢。」浩霖一句不為意的話，母親心裏暗笑，發現兒子變得不同了，連學業也變得有「鬥心」：「讀書，要撃敗人，好似鬥車的心態，佢覺得考試係比賽。」父親說：「佢嘅鬥心，係練返嚟。」

「所以我覺得喺我哋角度，比佢玩遙控車，我哋其實係賺咗。」母親說。

胡浩霖是現時香港最年輕的飄移賽車手。(受訪者提供)

如何教兒子「輸」

贏，固然舉家慶祝。然而，輸，才是父母要真正應對的時刻。Tony：「我同佢講，失敗你要接受到先。」

2014年一次世界賽中，Tony：「比賽之後，我揾唔到佢。」15分鐘後，浩霖從洗手間出來，「見佢面紅紅咁，我哋即刻行開畀佢自己冷靜吓。」Timmy憶述：「玩兩個圈，落正賽時發現唔係好啱手勢，兩次計分圈，第一圈撞爛咗架車，第二圈保守啲都炒，就諗係咩問題。」心情久未平伏。後來同一場地再有賽事邀請浩霖參與，Tony：「我問佢去唔去？佢即刻話唔去。我同媽咪嗰次就傾咗好耐，『我話喇，你個仔冧咗』。」他跟浩霖說：「你係唔係唔敢去？輸啫，又唔係大不了。你唔鬥，以後都唔好鬥。你要去研究上一次發生咩事。」

浩霖與父親左思右想，終能解開失誤謎團，應是那次賽事前，浩霖跑往另一個場地試玩，因為兩個場地地質不同，影響手勢，「就好似語言咁，一時間轉唔返個channel咁。」浩霖：「有啲後悔。」但卻從日本人身上學懂專心應戰的道理。浩霖重建信心，同年六月與六個東南亞國家競賽，獲得全場總冠軍。

浩霖參與珠海泛珠三角超級賽車時的表現。(受訪者提供)

豁出去的父母：一路影，手都震

浩霖對於父母的評價，以四字真言歸納：「好有心機。」父親的角色除了作其遙控戰車的支援，「遞水，買吓食物。」母親則作柴可夫司機，讓他在學校、補習班、回家的路途上爭取時間休息。到珠海賽車場練習時，父母亦是全天候在左右，Tony：「陪佢玩真車，其實辛苦㗎，好天曬落雨淋。」

在剛過去的65屆格蘭披治大賽車，一位女車手發生嚴重意外，浩霖一家就在現場。當日讓浩霖學習飄移賽車，不單是浩霖，父母同樣是豁出去。爸爸跟媽媽派定心丸：「速度差好遠。」雖然飄移賽車意外率較低，媽媽只要求「安全措施要做用到最好，防滾架要用到最靚。」但站在觀眾席上，媽媽也是應戰狀態，「我一路影，手都震，冇可能唔驚。」

香港有賽車場 或改寫浩霖生命

花盡心思培育浩霖的興趣，然而，Tony說：「我冇諗過佢會成為全職飄移賽車手。」他們認為時下家長培育子女興趣，只著眼於結果。大學選科，浩霖志願是工程系，將工程的知識，運用於賽車上，以正職的薪水支持他的興趣。更關鍵的原因是，浩霖：「冇諗過成為全職車手，係因為香港未有賽車場，覺得好難。」Tony：「有時外國車手話想去香港嘅場同我哋玩，我哋話：『唔好意思，我哋香港冇賽車場。』人哋都覺得好奇怪。」Tony還說，假若一天，香港擁有自己的賽車場，或許浩霖的生命又再改寫。