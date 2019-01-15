【熱血文青】日男辭職、耗盡積蓄搞流動書局：賺不了錢但我很快樂

BOOK TRUCK，日本唯一的一家移動型書店，店主三田修平，每週末都會開着一輛鈴木牌藍色麵包車，去全國各地參加集市、活動，擺攤賣書，一年間他基本會開店60-80天，整整五年過去，他的書店已經“搬家”超過300次以上，一個人開着車走遍了日本三分之一的地方。

有的時候忙一整天只能賣30，40本書，根本賺不了什麼錢，但我很快樂啊，想一直繼續下去，至少先把剩下三分之二的路給走完。 三田修平

BOOK TRUCK（一条）

三田自從大學畢業後一直在書店工作，29歲那年，他辭了澀谷知名書店店長的工作，用所有的積蓄買了一輛二手麵包車，開始了BOOK TRUCK移動書店的經營，現在這台淺藍色的鈴木小巴已經是他的第二台車了。

「小時候經常有移動式圖書館，它們出現在家樓下的社區廣場、附近的小公園裏，令我印象非常深刻。踏進車上看看書，對當時還小的我而言特別新鮮。」正是這段經歷給了三田開移動書店的靈感。山林、海邊、寺廟神社、商店街、百貨公司門口……每個週末，BOOK TRUCK會出現在各種你意想不到的地方。

三田毅然辭職一圓兒時夢想。（一条）

95%是來自各種市集的邀請，市集裏賣衣服的、賣食物的有很多，但整個日本開着車賣書的就只有這一家，所以特別吃香。三田在橫濱的家附近有個小書庫，存了上萬冊書，不開店的日子，他就在這裏為雜誌寫專欄、偶爾開設講座、當然還會花大量的時間去淘書，進書，所有出售的書，他都看過，只留下自己覺得好的，才會帶給客人。

BOOK TRUCK店主 三田修平（一条）

每次開店一般會準備500至600本書，新書、雜誌展示在車外，舊書放在車內，所有的書架道具都是他親手做的，不僅僅是書的種類，連擺放和書架的組合，都會根據市集、活動內容、地點、季節來做調整。

參加咖啡市集的話，相關咖啡的雜誌就會多準備些。（一条）

去跳蚤市場的話，書的種類就會比較全面，特別是針對孩子，會多放些繪本畫冊。另外，車廂內還安置了一排座位，客人可以走進車裏，坐着慢慢挑選，閱讀，論便利，三田的書店雖勝不過網路購書，但就舒適度，趣味性，那可是無人能比。

讀者能於車廂內悠閒地挑選好書。（一条）

三田說自己最遠開車7個小時去擺攤，雖然很累，但一點都不寂寞：「我經常一個人開4，5小時車去各地，有時候甚至太累了就索性睡在車裏。但即便如此，我還是很快樂，會一直做下去，想繼續做下去。」

BOOK TRUCK包羅萬有，尤如《哈爾移動城堡》！（點圖放大）

+ 8 + 7 + 6

在東京拍攝BOOK TRUCK的這天，天公不造美一早就開始下雨，我們早上5點就與三田在橫濱匯合，9點到達東京的會場，準備開店，他一直到傍晚6點才收工。那天一共就賣了30本書，其實看着還是挺心疼的，跟拍一整天的導演邊看他收拾邊說：「一天就賣30本，一本賺10塊錢，300塊，還不如去全家打工……但我還是挺羡慕他的。」

有關BOOK TRUCK店主的故事和採訪，在這本書裏可以讀到更多——

吉井忍著《東京本屋》。（一条）

“本屋”，是日本人對書店的口語稱呼。據統計，日本東京擁有1300家獨立書店，全世界排名第一。《東京本屋》的作者吉井忍，花了6年時間實地觀察和採訪不同風格的東京書店，然後選出10家最有代表性的書店，推薦給中國讀者。

COW BOOKS（一条）

號稱日本最懂生活的男人松浦彌太郎開的COW BOOKS，每週只賣一本書的森岡書店、日本最常見最普通的今野書店、移動型書店BOOK TRUCK……書中除了有大量書店的實拍照片外，還有作者為每家書店手繪的佈局圖，方便尋找自己有需要的書籍。

每週只賣一本書的森岡書店。（一条）

書中除了有大量書店的實拍照片外，還有作者為每家書店手繪的佈局圖，方便尋找自己有需要的書籍。對想開書店的人，讀這本書也有會實際的幫助哦。

在這本書裏，你可以從吉井忍拍攝的圖片瞭解書店的樣子，更可以從她細膩真誠的文字裏，瞭解書店主人的有趣經歷。（一条）

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