24小時活用灣仔綠屋　活動設計總監：不需限晝夜

新一年，規劃新開始，只要發揮創意，本港不少公共地方也可不分晝夜「地盡其用」。其中，市建局在灣仔的保育項目「茂蘿街7號」，地面約380平方米的公共休憩空間，上月即由香港設計中心「小試牛刀」夥拍多個團體，一口氣連辦10個活動，由日出瑜伽、下午論壇到晚上辦音樂會，務求該處24小時也「為人所用」。負責策劃的一口設計工作室設計總監梅詩華說，期盼附近居民及團體也懂來享用這地方，令這地跟社區連為一體。

綠屋為戰前古蹟

「茂蘿街7號」由十幢被評為二級歷史建築的戰前樓宇（興建於1910年代）組成，又被稱為「綠屋」，曾活化改為「動漫基地」，作為動漫作品展出場地。據市建局發言人，該處是市建局首個純保育活化項目，於2005年開展，去年8月由市建局自行營運及管理， 改名「茂蘿街7號」。該處地面公共休憩空間亦可供不同團體經網頁申請，舉辦非商業或慈善活動，過去一年便有21項相關活動舉行。

上月舉行「#dd創玩24」，大會在場中央設置「#」型裝置吸引市民，又舉行一系列活動，例如早上讓居民上健身班。(受訪者提供)

社區空間活動的多種可能性

一塊鬧市內的空地用途可以有多少種？未來一年可以如何使用？未必每名市民或團體想像得到。不過，上月剛舉辦完「#dd創玩24」，連續24小時社區活動，負責策劃梅詩華建議，可以由藝術品入手，當時她們便放置由多個「#」組成、既可作枱又可作椅的多功能藝術裝置，旋即吸引好奇的大人跟小孩前來研究一番，「有些小孩直接當枱做功課」，融入居民的生活。她們更籌劃能否今年三月將這裝置重設在這空間。

當藝術品吸睛，吸引居民踏進來那一刻，這空間便開始跟居民扣連。梅詩華說，這類空間該為區內居民用得最多，但附近居民未必個個知道可以進來享用，當他們知道「原來入得嚟」，心裡多高興。部分街坊更希望日後可以來這裡晨運。

一口設計工作室設計總監梅詩華小姐表示，空間運用不需限畫夜，只要發揮創意，當區居民都可玩足24小時。(受訪者提供)

時間非限制因由

活動也不需限時限刻，晨曦日出時份，灣仔區內長者早也出動晨運。於日出時舉辦瑜伽運動，拉拉筋，也可吸引一眾長者們。數到最受歡迎，梅詩華笑說，倒是晚上舉行音樂會，年輕歌手翻唱經典懷舊曲，除了聚集過百名街坊，「看到附近舊樓住戶都忽然把窗打開，讓歌聲透進來」。她認為，一個社區空間不可跟附近居民割裂，需按該區喜好，吸引他們前來，讓他們使用這地方，才是真正的社區空間。

社區空間近日亦成關注土地團體及機構的新詞彙。市建局行政總監韋志成早前在網誌中表示，推出一站式的社區空間網上平台（https://ura-vb.org.hk/)，供市民了解坊間正在舉辦的公眾活動詳情，更可透過這平台報名參與，希望讓活化項目融入社區，加入社區共享元素，讓地區不同團體受惠。

晚上舉行《地道音樂騷》，歌手大唱舊歌金曲，吸引附近居民打開窗戶家中共樂。(受訪者提供)

結合社區、 公共空間 、地區網絡

除「茂蘿街7號」，位於中環中心地下，約2,600平方米「H6 CONET」，亦為市建局另一社區空間。按市建局表示，CONET 是取自Community（社區）、Open space（公共空間）及 NETwork（網絡）三組字，代表一個可強化社區網絡的共享空間。皆因過去前土地發展公司時代，將該處地下劃作為「政府、團體或社區」（GIC）用途，由多個社會服務團體租用作辦公室，不過去年市建局將其翻新成現時的社區空間，供舉辦展覽、音樂、藝術等多元活動場地，每日訪客人流近8,000人次。

團體：望社區為本

灣仔區議員李文龍表示，過去「茂蘿街7號」作為「動漫基地」，對附近街坊未必吸引，可以「用得着」，現由市建局管理，望增加不同社區用途。「拓展公共空間」總監單懷亮表示，社區空間未有既定概念，但泛指是一些地方，可促進當區居民的社區網絡，回應社區需要，認為市建局除被動地開放予公眾及團體申請舉行活動，亦要主動地利用空間去營造社區。他指，市建局剛在大半年前才自行管理「茂蘿街7號」，望多與居民互動，找到最適合當區的運作模式。

「茂蘿街7號」小資料

目前用途：藝術文化展覽場地

歷史建築級別：二級歷史建築*

落成年份：1910年代

建築物簡介：十幢被評為二級歷史建築的戰前樓宇，混合中西風格的典型廣東式建築，經活化保留露臺、法式窗戶、欄杆和木樓梯等。

設施：總樓面面積約2,400平方米，其中約300平方公尺的休閒空間、商店和餐飲設施。

歷史：該地段的業權原先由美國公司Burrows and Sons及Lawrence Mallory擁有。約1905年，香港置地投資有限公司擁有該地段業權，並在1910年代在該地興建10幢樓宇。後來成市區重建局活化保育項目，在2013年委聘香港藝術中心管理作動漫基地，至2018年8月改由市建局自行營運及管理並改名為「茂蘿街7號」。

*古物諮詢委員會評級標準

資料來源：旅發局及市建局

位於灣仔的「茂蘿街7號」，前身為「動漫基地」，目前已改作其他用途。(旅發局網頁)

「茂蘿街7號」由10幢戰前樓宇組成，由有逾百年歴史。(旅發局網頁)