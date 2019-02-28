【聾啞女工】做工廠領隊養家不怨天　寂靜中贏得別人尊重

即使是在最喧鬧的車間裏，范蒙君的世界也是徹底安靜的。24年來，她從來沒有聽到過任何聲音，但和其他千千萬萬的女工一樣，高中畢業後，就開始在流水線上工作。這個聰明、獨立和負責任的女孩，在寂靜中贏得了別人的尊重，收穫了愛情，一點一滴地建立了自己的生活。 在過去的24年裏，范蒙君從未聽見過聲音。由於先天性失聰，她從出生開始就失去了傾聽世界的機會。蒙君是廣​​東清遠連州人，她常常比着手語告訴工友們，她的家鄉是一個風景秀麗的地方，那裏有一條美麗清澈的地下河。很小的時候，她的父母就在外打工，她和比她小一歲的弟弟，都是由爺爺奶奶帶大。直到9歲，母親才辭掉工作回來照顧姐弟兩個。 攝影：張志韜／剪輯：楊凌波／編輯：周維（中國人的一天）

蒙君今年24歲，出來打工卻已有6年之久。小時候家裏經濟條件不好，父母打工賺的錢只能維持生計。弟弟16歲讀完初一就輟學，跟着母親去中山打工。雖然聽不見，蒙君心裏卻明白弟弟的苦，懂得父母的累，暗下決心：要盡快獨立賺錢，減輕家人負擔。還在特殊教育學校讀書的蒙君，暑假期間去了廣州白雲區一家製衣廠打暑期工。老闆是個韓國人，對她的工作能力十分肯定。高三一畢業，她就帶着身份證、手機和一點點現金，離開家鄉，進了這家製衣廠。想着自己可以獨立生活，心情非常激動。

她在製衣廠的第一份工是包裝和車位，每天工作11小時，每個月到手3000元人民幣左右。她自己留1000元作為生活費，剩下的2000寄給家裏。儘管很辛苦，但能為家裏分擔壓力，她總覺得是值得的，也感到很自豪，家裏人更是開心欣喜。接下來的兩年時間，她輾轉於三家不同的製衣廠和一家化妝品工廠，但都因為工作環境不理想或薪酬待遇低等原因離開。

蒙君在新的工廠裏學會了舞蹈（中國人的一天提供）

後來，蒙君從一個微信公眾號上看到一家工廠的招聘信息，就帶着弟弟一起來到珠海。如今，她工作的地方環境和福利都比較好，她也享有和普通工人一樣平等的待遇，還有各種業餘的社團活動。這讓蒙君的漂泊感少了許多，「我感受到自己正在融入進一個集體」。

蒙君在這家工廠已經做了三年，從一開始的基礎工做到了現在的小管理職位。聽障並沒有讓她畏懼工作，反倒由於不受外界的噪音干擾，更能有效工作。再加上她視力好，做產品的外觀檢查時檢查得很仔細，壞版逃不過她的眼睛。

每天到了下班時間，蒙君便會組織好所負責產線的聽障員工，帶大家一起離開廠房。她所在的產線上有13名聽障員工，她平時不僅會幫大家處理產線的事情，也會幫助溝通解決表達障礙帶來的問題。一提到這位年輕的領隊，大家都豎起大拇指。工人們上下班都要經過安檢機，蒙君一般會留到最後過安檢，還幫同事收拾物品，大家都喜歡這個熱心腸、負責任的姑娘。

蒙君與小張一起等巴士（中國人的一天提供）

2016年，蒙君在廠裏遇到了自己的丈夫小張。他們是在工廠的休息區認識的，和蒙君一樣，小張也是一名聽障員工。一開始她只是覺得小張長相帥氣，就過去跟他打了招呼，簡單聊聊工作上的事情。時間久了，聊得話題也多了起來，小張也會常常主動約蒙君去情侶路散步。

蒙君每次談起小張時都羞澀又難掩甜蜜。她評價小張是一個工作認真、溫柔、帥氣的人。表白在公交站進行。去年5月20日，小張在新堂的巴士站正式對蒙君說：「我喜歡你，請問你可以做我的女朋友嗎？」蒙君說她當時第一反應是他覺得好幼稚，不懂浪漫，特別想揍他，但回過神來，還是覺得喜歡他。

2018年9月，蒙君和小張結婚了。酒席上，小張比着手語對妻子說要照顧好她。對於聽障人士而言，很多複雜的語句他們沒辦法用手勢表達，甚麼海誓山盟、豪言壯語也只能通過簡單的詞組或短句來傳達。可小張的話還沒說完，蒙君就哭成了淚人，緊緊抱住了他。

婚後，兩人去了麗江和大理度蜜月，蒙君負責安排規劃的整個行程，丈夫負責當攝影師。在她眼裏，小張可是一名出色的攝影師，蜜月路上的照片幾乎都是丈夫拍的。丈夫第一次過生日，她就送了他一台GoPro，雖然有點貴，但是她覺得很值。蒙君將記錄兩人旅行的點點滴滴發到朋友圈，很多朋友都點贊送祝福。

現在的每一天，蒙君都是和丈夫一起上下班，回家後再一起做飯、做家務，用她自己的話來說，就是「相親相愛，非常幸福」。

蒙君從未怨生活艱苦。（中國人的一天）

在沒結婚前，蒙君在新堂和弟弟一起租房子住。結婚後，她和丈夫在鎮上買了房，房子很大很寬敞，還有個大陽台，她在裏面種滿了植物，每天都悉心照料它們。雖然沒有面朝大海，但心裏早已春暖花開。

眼下，蒙君的爸爸媽媽還在各自的城市打工，一家人每年春節才團聚。她不怨父母，也不怨打工辛苦，反而感恩生活，讓她有勇氣照顧好自己和家庭。

她說，很多像她一樣的身體殘障人士，要面對生活難、溝通難、不被理解的困境，但是千萬不要輕易放棄，工作要用心努力，但也要開開心心。她自己則希望「家人身體健康，平平安安，這樣才是最好的」。

【本文獲「中國人的一天」授權轉載。「中國人的一天」由騰訊圖片出品，聚焦普通中國人的生存狀態和喜怒哀樂。】