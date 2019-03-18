【假如沒有電話亭】電話亭不應拆　67歲藝術家：我對手機有恐懼

香港現時有1529個電話亭，通訊辦去年開始諮詢區議會，最新建議剔走52%的電話亭，暫時亦確認在10個地區剔除共472個電話亭，預計今年底前完成諮詢。現時大概97%的人擁有手提電話，電話亭應拆還是不拆？ 「三年前，一蚊就可以幫我解決問題。」香港藝術教育工作者、67歲的楊秀卓，從大哥大的年代走到iPhone X，從來沒有購置一部手提。從前他在街上經常幫襯地鐵站的電話亭，現時並非每個地鐵站都有電話亭，即使有，也可能變了白鴿亭，或像公廁般衛生惡劣，滿是煙頭，更重要的是，有很多電話亭根本打不通。像他家附近粉嶺港鐵站的電話亭，有三年未能提供服務，直至今年新春才修理好，他拿起話筒，投了一元，打通了，甚為驚喜。 攝影：龔嘉盛

根據資料，香港在1996年至2001年間曾有逾1萬部公共收費電話機。在2014年及2015年，3,000多部公眾收費電話機中，約56%每日平均收入不多於1港元。根據《電訊條例》下的全面服務補貼制度，30家固定和流動服務供應商，包括香港電訊本身，需共同分擔公眾電話所需成本，每年因而補貼高達超過2千萬元。

在大部分眼中，電話亭已完成歷史任務，但楊秀卓認為電話亭不應拆，小眾的需要不能被漠視。楊秀卓的侄兒給他一部智能電話，以防不時之需。「我有侄兒幫我解決問題，那獨居老人怎麼辦呢？」電話日新月異，老人家學習使用科技，像在跑步機上喘著氣般生活。他如此形容自己：「我係有科技器材驚恐症。」無法與手機相處，就像有些人對狗的恐懼無法解釋一樣。

楊秀卓沒有手提電話，經常使用家附近的電話亭。但他指，現在並非所有地鐵站都有電話亭，而且環境不衛生，又常不能提供服務。

如果單從收益角度而言，電話亭沒有保留的理由。然而，問題癥結在於現時電話亭的功能單一，「增值」或許比清拆更好。荃灣區議員伍顯龍曾接受《香港01》訪問，建議在電話亭加設手機充電服務。此外，營辦商香港電訊（HKT）目前為935個電話亭裝有無線上網設備，免費供人使用，但伍顯龍曾經測試過，認為網速太慢及操作麻煩，建議改為短暫按量收費服務。此外，有報章指荃灣原本有59個「上網」電話亭，有33個被建議剔除。

他認為電話亭不應拆。楊秀卓：「我都仲話有個侄仔送部手機比我，咁獨居長者點算？」

沒有智能電話的麻煩

朋友、學生、侄兒求楊秀卓，甚至送他一部手提電話，他一年只用了三次。楊秀卓說：「我是用實體的人，你們這代卻是用電話解決問題。」他都見識過電話的厲害。有次替劇場到深水埗選購道具，拍檔用手機拍攝，再以WhatApps傳送給導演。「如果冇拍檔喺度，我就要攞個樣版返去。」跟朋友到台灣旅遊，示範了online-check in。智能電話主導我們生活一切細節，從記事、通訊、娛樂、社交、訂枱、支付等，一個處事獨立的人沒有智能電話都會變得愚拙。

例如如不能用google map，朋友相約楊秀卓工作或見面，他都著對方以電郵方式傳給他地圖。他再用紙筆記下，地鐵站什麼出口，直行兩個街口轉左，經過那座建築物，到了。可是，當要前往遠離地鐵站或較偏遠的地點，他才會帶上侄兒送他的手提電話，迷路了，就打電話求救。

人老了，沒有手提電話，生活習慣、喜好都隨之而改變。以前他是浪子，一個人揹著背包浪跡天涯。那些年他買一本《Let's go Europe》，要去巴黎，就撕下那幾頁，看實體地圖穿山越嶺。如今人老了，沒有手提電話，「我認命，我驚。」喜歡一個人的楊秀卓竟然參加旅行團。他怕出事，也怕一個人旅行的時候，酒店櫃台職員著他出示手提電話裏的 booking confirmation letter。

長者們要適應細小的螢幕，「我呢代係用實體嘅人。」楊秀卓說。他不是反對手提電話，只是他的生活用不上。

為何不信我沒有手機

有一次相約友人到灣仔大快活見面，等了一小時朋友沒有出現，問身旁的叔叔借手提一用，對方大喊一句：「佢好大聲，話『唔借』。」他說在街上問人借電話，十居其九被拒絕，「冇人相信你冇手提電話。」

他曾經在網上報名參加香港中文大學的講座，但沒有打印機列印確認信。到了會場，人人拿出手機，工作人員一「嘟」螢幕上的二維碼便能進場，但楊秀卓沒有。「我話唔用手機，佢唔係好信。我叫佢哋check吓電腦紀錄，但或許人多，他們不這樣做。」他一直在旁等，等待會場仍有空位，他才進去。他笑言：「一個白頭髮嘅阿叔企喺度等，你都感動啦。」又有一次，他報名參加某機構的課程，他刪去報名表上流動電話號碼一欄，只填上家裏電話，對方一臉懷疑，「佢覺得我都係想容易啲揾到你。唔想講自己電話，又話自己冇手提。」

智能電話的出現，一機在手，解決生活各方面的困難，上網、娛樂、地圖、新聞、社交平台、現金交易等，對於沒有手機的長者，將來沒有實體的年代，如何嘆報紙？

是我沒有跟上世界節奏

承受懷疑的目光，但他不會責怪任何人。他常自己說：「楊秀卓，時代真係變咗，只係你冇變。」拒絕跟上世界的節奏，又怎能責怪他人？

又正如他沒有怪責手中的報紙，份量越來越輕薄。從前副刊有八頁，現在餘下兩頁。但他就是享受每天在快餐店裏，喝一杯檸檬水，嘆一份報紙的時光。電話亭或許將消失了，紙媒也快沒有了，可是網上的內容非全部免費閱讀。他在周日的明報刊登專欄，在網上卻是收費內容。還有，他知道內地盛行電子支付，電子點餐，將來香港也可能成為無現金的城市。這個社會有一股淘汰的癮，小眾的需要向來被漠視。記者問：「你有無覺得呢個世界遺棄你？」他說：「咁又冇。我都要理解、接受要摺咗紙媒。到時我咪死死地氣上網睇。」

雖然超過96%的香港人擁有手提電話，應否漠視0.4%人口的需要呢？

他說，他老了，一個人行山或會遇上什麼意外，將來也考慮買一部手機，「有一次行山，有對後生仔提醒我要帶電話。我覺得佢所言甚是。」更何況在通訊辦最新建議中，西貢區被剔除的電話亭數目是18區之冠。該區72個電話亭竟移除62個，大部份更是位於郊野地區。

記者問：「你什麼時候會買電話？」他回答：「不知。」他一直在拖延，是為了什麼？詳看下集。