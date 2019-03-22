【荃灣大會堂終章】80年代草根學生音樂啟蒙地　街坊：不能被取代

2019/20年度財政預算案預留約220億元推展「一地多用」發展項目，以提供更多政府、機構及社區用地，當中牽涉七幅用地，包括荃灣大會堂及裁判法院用地，意味着陪伴荃灣居民39年的荃灣大會堂或將落下帷幕。有在荃灣長大的街坊分享自己年輕時免費去聽演奏、到空地看日落的記憶：「荃灣大會堂不能被取代！」反對政府拆卸大會堂，有社區幹事形容清拆等於「摧毀荃灣集體回憶」。 攝影：蔡正邦

據悉首批「一地多用」的發展項目涉及七幅用地，包括屯門診所、屯門大興政府合署、上環消防局毗鄰用地、荃灣大會堂及毗鄰裁判法院用地、雅麗珊社區中心、戴麟趾夫人普通科門診診所、聯仁街熟食小販市場。有指政府將拆卸荃灣裁判法院，但未知會否拆卸荃灣大會堂。以上七幅土地拆卸後會用作政府、機構及社區用地。

荃灣大會堂或被清拆重建。

為重置民政事務署拆法院、大會堂 「摧毀荃灣集體回憶」

工黨荃灣社區主任趙恩來在Facebook上發起「守護荃灣大會堂」聯署行動，反對「一地多用」發展項目。「政府會萌生拆掉大會堂及裁判法院（的念頭），是由於現時荃灣民政事務處所在的荃灣多層停車場大廈為商業用地，政府欲拆掉停車場作其他用途，故需找地方安置荃灣民政處，因而打算動用大會堂及裁判法院的土地。」

他批評政府的考量沒有顧及荃灣居民的需要，「荃灣大會堂的使用率十分高，想預約場地要提早兩年預約，由此可想，若進行拆卸重建工程，期間荃灣市民便無法享受文娛康樂活動。」康文署的數據顯示，自2015年起，荃灣大會堂演奏廳及文娛廳的使用率達九成以上，當中演奏廳的使用率更於16/17及17/18年度兩度達100%。他形容重建荃灣大會堂是「摧毀荃灣集體回憶」，「荃灣大會堂是荃灣作為新市鎮的第一批建築物，陪伴很多街坊成長，很有回憶。」

街坊常到大會堂看日落 難忘「樂韻播萬千」音樂會​

於荃灣一中學任職通識科老師的張銳輝自三歲就在荃灣居住，說起荃灣大會堂及裁判法院，處處都是回憶。他童年時，經常到大會堂的花園打羽毛球，當時海濱就在大會堂旁邊，他會在空中走廊看日落。就讀中小學期間，大會堂經常舉辦朗誦比賽、音樂比賽、話劇演出等，他曾經參加過民政事務處舉辦的戲劇培訓計劃，在台上擔演其中一個小角色，實際的劇名，他已經忘記了，但台上的感受卻很是深刻，「地區大會堂的好處就是夠大眾化，讓小市民也能站上大舞台表演，而非只有大師才有這機會。」

張銳輝：「地區大會堂的好處就是夠大眾化，讓小市民也能站上大舞台表演，而非只有大師才有這機會。」

80年代草根學生坐滿演奏廳看免費表演

而最叫他難以忘懷的，是他曾參加過荃灣大會堂舉辦的幾場免費的「樂韻播萬千」音樂會。80年代的社會並不富裕，草根學生少有機會可以學樂器，政府為推廣音樂，便邀請一些管弦樂團到地區的大會堂表演，他們會即場示範演奏不同樂器。他憶述，「當時來自不同學校的學生坐滿整個演奏廳，一齊跟着管弦樂團的伴奏合唱『樂韻播萬千』，好難忘。」

問到他對荃灣大會堂可能拆卸的感受，他斬釘截鐵地說：「荃灣大會堂為基層提供好多文化活動，唔能夠被取代，係一整代人嘅回憶，拆咗就冇咗！」他形容拆掉大會堂「是荃灣的缺憾」。

現時連接荃新天地的天橋以前是空中走廊，張銳輝會在這裡看日落。

荃灣街坊：一刀切拆大會堂好愚鈍

於荃灣長大的另一街坊李先生也有很多關於大會堂的記憶，「大會堂於1970年代開始興建，當時挖完地基未做工程，地盤是一片泥地，我和其他小朋友便到泥地玩耍。」雖然他後來搬去葵涌，但仍會到荃灣大會堂觀看表演，「有時小朋友有音樂比賽，我會陪他們來，然後在後台為他們拿着表演的樂器。」

他認為政府一刀切拆掉荃灣大會堂的方式「好愚鈍」，「荃灣有一百萬人口，如果拆咗大會堂，呢一百萬人點算？佢哋去邊度享受呢啲文娛活動？你知政府啲嘢成日延遲，等佢撥款，再增加撥款，點知佢（大會堂）要停幾耐？可唔可以保證停嗰段時間夠（文娛空間讓市民使用）？」他建議政府加建大會堂原址，而非一刀切拆掉大會堂。

於荃灣長大的李先生認為政府一刀切拆卸大會堂的方式「好愚鈍」。

荃灣大會堂於1980年落成，是新界首個文化演藝場地，其後曾於1990年代及2004年進行翻新工程。大會堂提供「演奏廳+文娛廳+展覽廳」多元場地，當中演奏廳可容納1,420名觀眾，由於音色優美，是香港音樂界公認的「最佳古典音樂場地」。（詳見下集）