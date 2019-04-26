【魔雪奇緣】三歲患血癌化療鼻發紫　恨見Elsa公主　愛笑女童圓夢

穿起華麗裙子、束起長長頭髮，穿上高跟鞋昂首闊步走進城堡，大概每個女孩都曾幻想過， 自己有天會化身成為童話中的公主。今年三歲半的澄澄亦不例外。 年紀小小，她經歷卻比別人多。去年被確診患上急性白血病（血癌），滿頭長髮在化療期間被逼剪短，細嫩的身體承受多次針藥之苦。 電影中的Elsa公主，只要唱着《Let it go》，就可令冰冷和痛苦消失。澄澄的心願，是與Elsa公主見一面，而媽媽的心願，只希望女兒今後能繼續當家中的小公主，健健康康地生活。 攝影：余俊亮、鄧倩螢

3歲半的澄澄，活潑愛笑，誰想到半年前她仍在醫院，跟死神搏鬥。去年十月開始，澄澄不時發燒，到不同私家、政府醫院求醫，亦無法得知病因。直至十二月底，澄澄高燒不退要住院，期間因病至「面都青晒」，醫生遂替她驗血。

「醫生話要幫澄澄轉去無菌室，因為發現佢血內有癌細胞！」澄澄媽媽說，當刻她晴天霹靂不懂反應。醫生為澄澄抽骨髓檢驗，終確診她患上急性白血病，須父母簽署授權書，為澄澄立即做化療。

每個女生都曾有個公主夢，澄澄也不例外。(余俊亮攝)

三歲小朋友做化療 胸口開刀裝導管

成年人化療也難受，更何況三歲孩童？「吊鹽水、落藥，初初要係咁打針。因為擔心落化療藥時會灼傷皮膚，於是又要喺胸口位置開一刀裝兩條導管，將導管連接心臟，令化療藥物直入落肚。」澄澄媽媽說。她每天「偷雞」，24小時留在醫院陪伴澄澄，「佢喺我肚入面三個月、未出世已經咩都驗晒，問醫生係咩原因搞到咁，醫生都話，最細嘅(病人)七個月都有，你話有冇原因吖？」

「敏感嗰時，個鼻紫晒」

澄澄對化療藥物敏感，先後轉了三次藥，「敏感嗰時，佢成個頭漲晒、個鼻紫晒，要聞氧氣。 轉到第三隻，打針唔落血管就咁打落肌肉，見住姑娘醫生撳住佢，枝針好粗插入大髀肉，我啲眼淚不停留。」

治療引發焦慮症狀 十隻指頭咬到爛



患病期間，女兒更出現焦慮症狀，住院期間常常「搣手指」，「撕到手指頭整塊皮都扯咗出嚟。」醫院護士替她用藥水和膠布包紮，更換時掀開一看，澄澄十個指頭全是綠色的膿，除因體內有菌，亦因抵抗力弱，令傷口難以復原。

媽媽憶述起澄澄患病經過，忍不住再次流下淚來。(余俊亮攝)

住院期間 愛上了會魔法的Elsa



經過藥物治療，現時澄澄的情況轉趨穩定，尚餘年半就可完成整個治療。留院期間，澄澄在病房中接觸了Elsa。媽媽指，那時每當有義工前來探訪，他們都會播放迪士尼動畫，《魔雪奇緣》是大熱作品，期間又會和小朋友唱歌跳舞、撕碎紙張灑在半空，模仿飄雪效果，澄澄因此喜歡了扮演Elsa。即使出院後，仍不時要媽媽陪她一起跳舞轉圈。

這天澄澄和媽媽來到迪士尼，是否可以成功見到Elsa公主？(鄧倩螢攝)

為了讓女兒一睹公主芳容，媽媽更買了迪士尼樂園的全年通行證，只要女兒精神稍好，便帶她前往見公主。可惜公主出沒時間不定，排隊名額亦有限，澄澄多次來到樂園，仍跟Elsa公主緣慳一面。

一償心願 在主題樂園跟公主共舞



在願望成真基金的協助下，日前他們一家人來到迪士尼樂園。短髮漸長的澄澄，這天裝扮成白雪公主，髮型與衣服配搭恰好。他們走過美國小鎮大街，來到與公主見面的場地。未幾，《魔雪奇緣》中的Anna和Elsa先後出現，澄澄看得目瞪口呆，後來也跟隨公主的動作，一同起舞，並拍照留念。

+ 2

患癌過後 只期望女兒活得開心



「我比佢仲開心，仲感動。」澄澄媽媽說。澄澄是家中獨女，在澄媽媽心中也是小公主。本希望女兒可以與其他小朋友一樣健康成長，因為女兒患癌，少了出外見識的機會。「以前好少出去玩，就算喺屋企買咗韆鞦滑梯畀佢，但都唔係嗰回事......而家開始帶佢去playgroup。佢以前好少跟同齡小朋友相處，最初去到成日喊。」

經過這一回生死博奕，澄媽媽對女兒的期望亦有所轉變，「嗰時已幫咗佢搵幼稚園，諗住直升小學，又諗埋要畀佢學乜學物，但依家唔會諗。只要佢以後唔使再咁辛苦，開心就好了。」

您的善款將全數落入「願望成真基金」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

請即登入「01心意」平台支持【​願望成真基金】​

https://heart.hk01.com/zh/project/10115

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/