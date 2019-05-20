【SOGO感謝祭】OT至凌晨　無佣金的前線員工：唔知同事有冇返屋企

祟光百貨（SOGO）一年有兩度感謝周年慶，今年五月亦吸引了大量人潮前往銅鑼灣掃貨，在百貨公司內工作的員工如何度過這17日的周年慶？有別於品牌店聘請的銷售員，SOGO公司聘請的前線員工或由外判公司聘請的員工一樣做到無停手，雖有超時補貼，但不會獲得佣金。有清潔工指期間工作量大增四倍，卻只換多數百元的加班費；有前員工分享過往工作經驗，指他們一般在節慶期間超時工作40至50小時，最忙碌的超市員工在延長營業時間的開幕頭三天，甚至要開工至凌晨三、四點：「感謝節慶對員工來說，絕對是很大壓力。」

一年兩度的SOGO感謝周年慶吸引大量人士入場掃貨，商場內每個角落均是密密麻麻的人，他們隨手接過一張張的宣傳單張，看一眼後，又隨手將之棄於垃圾桶。一波一波的人潮，慣性接過宣傳單張後又扔掉，負責收垃圾的清潔工一轉又一轉，將堆滿了的垃圾一袋又一袋扔掉。

每層一日收64袋垃圾 比平時多4倍

清潔工奇姐(化名)稱，感謝祭的頭三天是最多人的時候，垃圾桶很快滿，每層一次可以收集到16袋垃圾，一天要收4次，即總共有64袋垃圾，是平日總共只收16袋的4倍，「做到死，我去收垃圾啲人逼到你暈。」奇姐透露，清潔工於感謝祭「得個做」，惟一的著數是加班費由每小時50元變60元，多加10元，整個感謝祭大概可多數百元，「真係少到等於冇。」

不少人慣性接過宣傳單張後又扔掉，堆在垃圾桶中。（蔡正邦攝）

據了解，現時銅鑼灣SOGO除了各品牌的員工外，超級市場及清潔工是外判的，保安員及部分收銀員是屬SOGO職員。品牌的銷售員於感謝祭開的單越多，便可取得越多的佣金。惟對於保安員、清潔工及收銀員而言，佣金與他們無關。有不願透露姓名的SOGO職員稱，他們的薪金是沒有分別，公司收入好時可能會加數百元作為津貼，但事前是不知道會不會獲得津貼，「冇㗎，打簿果日你咪知囉。」

超級市場及清潔工是外判的，保安員及部分收銀員是屬SOGO職員，但感謝祭的佣金與他們無關（圖中人非受訪者）。（陳蕾蕾攝）

節慶期間超時工作40至50小時

前員工Chris（化名）受聘於Sogo工作數年，見證公司聘請的前線員工感謝節慶時工作的艱辛狀況：「感謝節慶對員工來說，絕對是很大壓力。」他說，感謝祭長17日，每個Sogo員工在期間一般共超時工作40至50小時，很多時同事要連踩兩更：「OT特別多，平日收夜晚十點九，感謝節慶加時，由九點九做到十一點三收工，頭一兩日十二點先收舖，收十二點三。」

無佣金 缺人手時大多直踩17日

他指，前線員工尤其以超市、化妝和電器等部門最為忙碌，「超市缺人手，會加時到凌晨三、四點。有啲同事都唔知有冇返屋企。」他又提到，在感謝祭超時工作的補貼會較多，一般而言普通員工可以領65元時薪，金額比起以底薪計算多一點。而除非生病，員工於17日的感謝祭內只可放兩日假期，「好多同事都唔會放，會直踩。」他指工時視乎人手多寡，公司會因應感謝祭嘗試多請300至400人幫忙，但如果請不夠的話，全職員工會比較辛苦。

他說，Sogo旗下員工雖然要達到一定的銷售目標，但跟由品牌聘請的銷售員不同，他們不會收到佣金，在感謝祭站得累、做得辛苦，其中一個安慰是公司期間提供的按摩服務。