【SOGO感謝祭】日踩16小時　最高曾賺九萬　品牌Sales：搵命博

每年年中，本港各大商場便開始舉辦感謝祭，以優惠價錢吸引市民購物，越多人光顧，品牌生意額越高，開單越多的銷售員便可取得越多的佣金。為期十多天的感謝祭，開單多的銷售員好景時可有近十萬元的收入，即使現時經濟差時，感謝祭那個月的月薪亦可比平時多兩倍。惟「食得咸魚抵得渴」，想賺取多一筆錢，便要忍受一天14至16小時的上班時間，有前銷售員便稱感謝祭是「搵命博，呢啲錢我唔賺啦」。

SOGO感謝祭其間人滿為患，銷售員隨時賺逾十萬。(陳蕾蕾攝)

感謝祭係搵命博，呢啲錢我唔賺啦！ Amy(化名)－SOGO某品牌前銷售員

Amy(化名)曾於SOGO任職某品牌的銷售員，她指感謝祭的工作量比平時多倍，「廁所都冇得去。」Amy直言做感謝祭是「搵命搏，呢啲錢我唔賺啦」。Amy有朋友現時仍在SOGO上班，她稱，感謝祭的前三天的上班時間為早上10時至凌晨12時，Amy朋友形容自己有如「車輪」一樣沒得停，「14個鐘冇停過，食飯飲水都冇時間。車輪咁，好忙好辛苦。」由於職員是靠自己成功開的單抽佣金，她稱，每張單都要自己跟，「唔係一陣就比同事亂入」，但人多混亂，非常辛苦。除了銷售，有時職員亦要充當「搬運工」，將貨品從貨倉搬到店面，「搬嚟搬去慘過做運輸。」

感謝祭期間，各大品牌出現長長人龍。（蔡正邦攝）

投身零售業10年的Andy(化名)現時已是助理零售經理，他透露，以前在SOGO感謝祭前職員已要開始準備，安排好到時開賣的擺位、收場等。一般感謝祭頭幾天，員工早上8、9點便要到店鋪準備，然後一更直踩至凌晨12點。Andy稱，連站16小時，對於職員來說真的很辛苦，幸好近年有些品牌允許職員於感謝祭時穿運動鞋，不必穿跟踭的鞋。

感謝祭期間收入可比平時多兩至三倍

不過，Andy透露，雖然感謝祭時非常辛苦，但不少職員都很樂意加班，因為可以賺多一筆錢，收入可能是平時的兩、三倍。他透露，早幾年多內地客、且經濟好時，聽過有大品牌的銷售職員於感謝祭可賺8、9萬，就算是二線品牌亦可有5、6萬的收入。

受內地打貪、收緊代購政策影響 近年生意額下降

Andy稱，近年開始大商場的感謝祭已由以往的一周拖長至近一個月的時間，「現時越拉越長，成個月，係呢幾年先咁癲。」惟感謝祭的時間長了，不代表生意額會年年創新高，Andy透露，隨著內地對水貨客及代購的規管嚴格，加上內地打擊貪污，少了一批豪客，生意額有明顯的下降，不會預期生意額比去年同期有升幅。雖然現時生意額不及早幾年，但銷售職員於感謝祭開單便有佣抽，仍會比平時多賺一筆。

近年有些品牌允許職員於感謝祭時穿運動鞋。（蔡正邦攝）

內地客消費觀念受「小紅書」牽制

隨著內地客的消費轉變，Andy表示，銷售員亦要變通，以往向內地客介紹產品時，他們便會大量購入，惟現時選擇多了，內地客會慢慢選擇，零售職員要詳細介紹產品。加上，內地客受大陸App「小紅書」牽制，「小紅書講咩就信，如果品牌捉到呢一點就可以成功吸引佢哋。」而港人一向是知識型顧客，傾向慢慢選擇，且不會在同一品牌大量購貨，「都係一件起兩件止。」

品牌櫃檯位置由生意額決定

每年感謝祭，各大品牌都希望自己能在一個有利的位置，吸引客人一進商場便前往自己的櫃檯消費，據悉，原來品牌的位置，是由生意額決定。每年品牌需要提交自己於感謝祭期間的生意額，生意額高的品牌可在商場地下那層，商場入口位置更是生意額最高的品牌所得，Andy稱，曾聽過有護膚品牌子聲稱第一日的生意額超過千萬，整個感謝祭的生意額達過億港元，「你信唔信？我就唔信啦。」

據悉，早年有打「水貨單」的情況出現，水貨客於感謝祭前要求要什麼貨，品牌會要求他在感謝祭時再到現場付款，又或者在感謝祭前，便預先將貨賣給相熟的客人，並會向對方收現金，到感謝祭當天再打單出來。Andy表示，這樣做便可將生意額納入感謝祭。公司要的是生意額，而員工成功接單又可抽佣，因此有水貨單的出現。

宣傳單張已不能滿足內地客，他們更依賴大陸App「小紅書」。（蔡正邦攝）

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限量套裝未必真的限量

至於品牌有時會寫每日限量多少份，透露「好多都唔係真嘅」，以200套來說，可能只是不會少過200套，但倉準備了2,000份的貨來賣。Andy亦稱，感謝祭時套裝並非真的十分便宜，以護膚品來說，套裝中只是贈送數枝旅行裝的護膚品，然後標明「價值」多少，而非「原價」多少。