【端午節．逆流龍舟】脫義肢下水　截肢者與健全選手同舟共賽

如果失去了一條腿，還如何做運動？近日有團體組成截肢者龍舟隊，準備參加下星期的國際龍舟邀請賽。截肢者中，有截去小腿的、也有截去整個髖關節的。如何登船扒舟，方法各異：有人先把整條義肢脫下來才上船，有人卻執意跟義肢同行。儘管各有睇法，但「同舟」後，大家也是「共濟」：盡力向終點衝。 攝影：歐嘉樂

龍舟雖用手扒，卻是全身運動：健兒在龍舟上手握槳杆，整個上身向前一彎，手連槳杆順勢提高，入水用力一拉，左腳則使勁撐著座位前方的踏板區以平衡上半身。重覆以上動作，才能為龍舟提供動力。

翟文鳳是香港截肢者協會的主席，也是是次截肢者龍舟隊的主辦單位。他們參加了香港國際龍舟邀請賽的國際展能錦標賽組別，大會要求健全人士的划手人數與殘疾人士需各佔一半，於是協會找來義工及截肢者組成龍舟隊，上月開始練習。

文鳳出生時全身佈滿血管腫瘤，一擦損便容易血流不止，醫生說那是基因突變，曾估計她活不過20歲。直至她28歲，醫學夠昌明時，她才截去右腳大腿。

「下水前，我會先脫掉義肢。」

文鳳出生時，全身佈滿血管腫瘤，一擦損便容易血流不止，醫生說那是基因突變。直至28歲時，她才截去右腳大腿，自此跟義肢為伴。但這回扒龍舟，她卻不打算跟義肢一起登船。「下水前，我會先脫掉義肢。」她說，穿上義肢難以在龍舟上伸展自如，加上海水中有鹽份，為了避免受海水中鹽份侵蝕義肢導致損毀，所以她選擇脫下。文鳳拍拍「它」，然後佻皮地笑道：「不想幾萬元就這樣掉到鹹水海。」

為了活動方便及保護義肢避免受海水中鹽份侵蝕導致損毀，文鳳選擇脫下義肢。

採訪當日龍舟隊練習，義工與截肢者聚在一起，為比賽作準備。其他義工做伸展動作熱身，文鳳則坐在一旁拉筋。文鳳和其他截肢者都在登船前脫下義肢。她走到碼頭邊，一隻腳踏在船上，由義工攙扶在船上坐下。她半個臀部坐下，座位上面墊了兩塊軟墊防滑。教練大喊口號，「1、2！」文鳳就單脚用力蹬伸，兩手則拼命往前划。有時動作太快，她整個人失了重心，便從座位上滑下來，但立馬挪挪身子再坐好，調整節奏，盡力趕上大隊步伐。

雖然義肢對我們生活上有幫助，但對我們做某一類型的事情是有阻礙，這隻『腳』也不是萬能的。 聶銘

每次練習都要調節

「其實扒龍舟對我來說好難。」文鳳說。文鳳每次練習都不斷嘗試協調腰、手、背的動作。「正常要向前划，把槳提高，但教練叫我不要提高，反而用橫划的方式，打橫把槳掃向前，重心便不會偏移。」

義肢不是萬能

義肢是輔助生活的工具，但一眾截肢者都不約而同地說：「有時沒有義肢反而更方便。」聶銘小學時已發現患上第三期骨癌，醫生為他右邊的髖關節截肢，整隻右腿被切走。他也選擇脫下義肢扒舟，他說沒有義肢反而把重心放回身體，「雖然義肢對生活上有幫助，但對我們做某一類型的事情是有阻礙，這隻『腳』也不是萬能的。」聶銘說。

當大部分截肢者選擇脫去義肢為快，Paul卻例外。「穿着義肢是我最舒服的狀態。」Paul今年52歲，14歲有天他放學後如常坐火車回家，突然不慎從樓梯上跌下來，雙腳跌斷，整個人隨即昏迷過去，醒來時已經躺在醫院病榻上。他用盡力氣坐起來，俯前一看，驚覺兩條小腿被截去了。

我不坐輪椅，坐了一定無法再站起來，坐了我一定被別人抱到龍舟上去，我不接受這情況發生，所以一定要義肢下水。 Paul

義肢是最後尊嚴

他慢慢才接受自己截肢的事實。今天他兩腳均裝上義肢，走起路來比單腳截肢者困難。Paul堅持不坐輪椅，要靠雙腿走路，因為義肢是他最後的尊嚴，「我不坐輪椅，坐了一定無法再次站起來，坐了我一定被人抱到龍舟上，我不接受這情況發生，所以一定要義肢下水。」他流露出堅定的眼神：「我想做回一個有尊嚴的人，截肢不代表廢人，我明明可以站起來， 為何要坐在輪椅上？如果有能力做，就應該要去做。」他還不時爬山、游泳，幾乎把所有運動都挑戰一遍。

今天Paul（左一）穿上長褲練習，褲管把義肢部位都遮掩起來，驟眼望去，他與健全人士無異。現在他於國際企業任職高層，負責亞太區業務。常說殘疾人士求職難，他仿佛是正面激勵教材。「見工時老闆沒問我，同事也不知道我是截肢者。」他悄悄跟記者說。

距離比賽還有幾天，如何扒龍舟最好，他們說沒有標準答案，也不求獎項。只是在船上、在地上，他們都不斷摸索，用最適合自己的方式做人。如義肢會磨損皮膚便脫下，如須有義肢才能活動便裝上。他們都不諱言說自己是截肢者，憑着毅力向前衝，那是他們活出自己的最佳方法。