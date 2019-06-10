80後棄社工全職製皮革：看見很多可能

麥靖宛（小宛）低下頭來，拿著用白色破T-shirt 弄成的棉球，將原為淺棕色的皮革染成一片星空。 小宛於2016年創立品牌「墨皮」，以染製手造皮革為主要產品。眼看著這片「星塵」，小宛曾以染皮作為逃離社工工作壓力的出口，最後更決定離開工作十年的職場，全身投入「墨皮」的工作。 由工餘舒壓的手作，到現今成為品牌，小宛在追夢的過程當中，抱著「乜都試」的心態摸著石頭過河；自去年加入Trial and Error Lab後，參與當中的研習班了解經營品牌的細節，「了解到營銷品牌的方式及技巧，令我有信心繼續做下去。」 攝影：羅君豪

小宛於任職社工時，希望抒發工作壓力而自學皮革，繼而逐漸發展「墨皮」

小宛的工作檯上放滿染料以及一系列皮革產品，有的是紅黑交疊，有的則是一片北極光。「墨皮」於2016年成立，但小宛於去年才全身投入品牌，源於還未放下的工作。

大學畢業後，小宛加入社福機構任職社工，服務深水埗的基層街坊，除了協助他們處理津助申請文件，還有處理個案、開設小組。小宛自言十分享受跟街坊相處的過程，亦在當中找到滿足感。然而，五年後，小宛成為中心主管，由面對街坊到處理文件，小宛在工作中逐漸迷失了方向，「每日對著文件，有點不知道在做甚麼，我想面對街坊，但反而是見Funder (資助者) 的時間較多。」

學習調教染料顏色期間，小宛曾多次碰釘，媽媽曾笑她說：「顏色好核突。」

工作內容的轉變教小宛透不過氣，她那時希望於工餘時間發掘自身興趣，便開始購買書籍或上網自學皮革製作。「我想在作品中表達一個信息，是很多事情都是流動，難以捉摸，就想到用染皮的方法去表達。」小宛說。

研習班中找到信心

小宛將顏料倒在透明杯上，加上清水調較色調，然後開始於皮革上染色。由選擇皮革、學習調色、染皮，這些工序均是小宛於工餘時間上網或看書自學。她當時自製了卡片套、散銀包後，就嘗試於市集擺攤，「當時朋友都說 (產品) 的手工很好，那麼我就『膽粗粗』拿去賣了，但現在拿出來看，其實不太見得人。」小宛笑說。

蘇黎世保險希望支持年輕人追夢，以創意實踐理想，而Trial and Error Lab正正鼓勵年輕人勇於嘗試，並給予他們創業的機會，故十分支持Trial and Error Lab項目。

回想第一次擺檔，小宛自言毫無經驗。她讓我看那次擺檔環境的相片——貨品只是橫放在桌子上，沒有任何陳列裝飾。去年，她參加了Trial and Error Lab的品牌研習班，學習如何經營手作品牌，例如提升製作效率、增加品牌吸引力，「以前不懂得擺檔的陳列技巧，上了研習班之後會有這個意識了。」

小宛在研習班學到經營技巧外，還增加她經營的信心，「我發現原來還有很多東西要學，而每一步都會有方法改善，這帶給我很大信心。」去年，小宛毅然放棄穩定的全職工作，全身投入發展「墨皮」，「家人都很支持我，男朋友雖笑說『發唔到達』，但起碼是自己想做的事情。」面對原本事業的瓶頸，「墨皮」正好讓小宛看見更多可能，「這個品牌是自己創立的，每當看見有客人喜歡自己的作品，就會有好大滿足感。」

是伙伴也是良師

品牌創立了短短數年，小宛認為現在於技術上仍有很多地方需要改善，「關關難過，有些過有些未過。」她舉例說，皮革處理、工具運用上仍有改進空間，而同在工作室工作的伙伴則能給予她很多意見。

除了小宛外，Trial and Error Lab還有另外兩位實驗室伙伴均是做皮革創作，但各有特色，「大家都是皮革，但風格很不同，我們會互相交流，並不會視對方為競爭者。」小宛現時會於工作室工作，更不時趕貨至深夜，她笑說幸好有其他伙伴，不會感到孤單，「這裡的氣氛很好，因為大家都是自己成立品牌，很多時會明白對方的困難。」

小宛自2015年開始研究染皮，曾嘗試多次才找到適合作「星空」的顏料，「顏料的牌子是秘密。」她笑說。

未來挑戰：嘗試量產

蘇黎世保險希望鼓勵年青人追夢，更想為他們提供嘗試的機會，讓他們從錯誤中學習和成長，因此大力支持Trial and Error Lab項目，希望他們能夠發展一門手藝，將夢想成為職業。Trial and Error Lab能提供平台，讓年輕人以較相宜的價錢租用工作室，除了能實踐夢想外，還能給予他們交流的機會及更多嘗試的空間，讓新一代不怕失敗，為社會實踐新的出路和可能。此外，當計劃完結後，參加者還會跟中學生作分享，鼓勵他們繼續追夢，發展自身的理想。

小宛成為Lab Fellow短短一年，她獲得了經營品牌的知識、實戰技巧，還認識到一班「戰友」，讓她有動力繼續追夢。現時小宛除了接訂單、於市集擺賣外，還會舉辦工作坊增加收入，小宛坦言現時的收入浮動，她來年的目標是希望能夠做到大量生產，「現時只有小部份工序利用機器，餘下的全是人手製作，所以接下來的挑戰是怎樣擴大生產數量。」

了解更多年輕人以創意實現夢想故事: http://bit.ly/2ETb0dG