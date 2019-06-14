【周五心意】中風合唱團 以音樂燃點患者的復康希望

相信不少人都玩過「有口難言」，遊戲期間不可說話及發出聲響，只能靠肢體動作來讓組員猜出物件、地方及人名等，每每考起習慣用語言表達所思所想的我們。但對中風患者來說，「有口難言」卻不是一場遊戲，言語障礙導致他們在生活上處處受限，難以表達自己的需要和感受。中風患者Tony和超凡均有相似的經歷，中風後漸漸將自己封閉起來，幸好遇上香港復康會的「樂隨風合唱團」，為他們的康復之路添上希望，亦減輕了家人的身心負荷。作為父親，超凡看到女兒毋須再為自己操心，且重拾笑顏，就是最好的父親節禮物。 今期「周五心意」運動將分享中風患者積極復康的故事，呼籲大眾出一分力，支持每一位正在復康路上努力的中風患者，讓其父親和子女都能夠過一個開心的父親節！

以前（參加合唱團前）我唔點講嘢㗎，但參加合唱團後，返到屋企都講多咗好多，個人又開心咗。依家太太同個女都唔使再擔心我！ 超凡，中風患者、「樂隨風合唱團」成員

3年前，只有58歲的超凡原本開開心心與太太和女兒出外旅遊，但病魔突然襲來，令他的世界從此變得不一樣。「嗰陣突然暈咗，昏迷咗超過50個鐘先開始有知覺，但完全清醒已經係3個星期後、返到香港嘅事…」超凡坦言，那3星期的記憶模糊，只知太太和女兒非常憂心。由於超凡左腦中風，除了影響右邊身的活動能力，其腦部控制語言能力的區域亦受損，自此變得有口難言。

中風已有9年的Tony同樣是左腦中風，他在中風初期醫生曾評估他只能說出約50個單字，即使留醫半年，接受了各種治療，出院後他仍難以用說話與旁人溝通，主要靠身體語言表達個人需要，「嗰陣有屋企人陪住先會出街，因為無論買嘢定搭車，都要靠佢哋嚟轉述……」Tony憶述，當時的他封閉自己，除了在醫院及復康中心所認識的同路人，平日甚少與朋友聯絡。

同為左腦中風的Tony（右）和超凡（左）除了右邊身的活動能力受阻，其腦部控制語能力的區域亦出現缺損，導致他們出現言語障礙的情況。Tony和超凡憶述，當時他們一度封閉自己，亦只有在家人陪同下，才會外出。（黃舒慧攝）

中風初期，由於難以用言語溝通，因此，Tony和超凡只能用身體語言和簡單的文字、圖像表達自己的需要和感受。而訪問期間，每當Tony和超凡無法說出心中所想，他們便用紙筆寫下重點字眼，然後在社工和記者協助下，說出整句句子。（黃舒慧攝）

以音樂療癒身心 助中風患者重建生活

中風後的復康路漫長且辛苦，如沒有家人朋友的支持和鼓勵，患者難以保持積極的心態來面對。「以前（參加合唱團前）我唔點講嘢㗎，但參加合唱團後，返到屋企都講多咗好多，個人又開心咗。依家太太同個女都唔使再擔心我！」超凡直言，看到太太和女兒毋須再為他而操心，可以與她們聊天，一家更重現昔日充滿笑顏的歡樂畫面，不但是他努力復健的最大動力，更是最窩心的父親節禮物。

Tony和超凡分別已加入合唱團超過4年和兩年，說話能力大有改善，在團員在音樂治療師的帶領下，唱出一首又一首耳熟能詳的經典歌曲，更多次獲邀到社區表演，以生命感動生命。Tony坦言從未想過自己能由9年前依靠身體語言和單字來溝通，進步至今天能踏上舞台表演唱歌，「好多謝復康會呢個計劃，一齊唱歌好開心，又有一班明白自己嘅同路人，係復康路上互相扶持。我哋聽到台下觀眾嘅掌聲，真係好開心、好有滿足感！」

Tony和超凡加入「樂隨風合唱團」後，藉音樂跨越言語障礙，逐步重拾說話能力。（黃舒慧攝）

「樂隨風合唱團」成員互相扶持，並為大家提供正能量，讓彼此的復康路走得更遠。（黃舒慧攝）

社區音樂治療 填補言語治療服務不足

坊間嘅言語治療主要畀小朋友，即使有適合成年中風患者嘅服務，收費都好高，45分鐘嘅治療大約要$1,000至$1,200，大部分患者都負擔唔到。 文采滙，香港復康會社區復康網絡社會工作員

據統計，香港每年約有25,000人中風，當中約3至4成患者的語言能力出現不同程度的受損，但由於言語治療服務不足，且收費高昂，大部分中風患者都得不到適切的復康服務。香港復康會社區復康網絡社會工作員文采滙女士直言，礙於資源所限，公立醫院主要治療中風患者的肢體活動能力，希望他們能把握半年的黃金復康期，恢復一定程度的行走及生活自理能力，而言語治療服務，則只優先提供給吞嚥能力受損的患者。

文又表示，只有言語障礙的中風患者一般每月會做一次10至15分鐘的言語治療，對改善說話能力未必有太大的幫助，而坊間的言語治療對象主要為兒童，即使有適合成年中風患者的服務亦費用昂貴，45分鐘的治療索價$1,000至$1,200，大部分患者都無法負擔，「但說話能力對日常生活都好重要，所以我哋希望透過唱歌，訓練佢哋右腦嘅音樂區嚟彌補左腦語言區嘅缺損。」

「樂隨風合唱團」自2015年7月成立以來，已讓超過80名中風患者藉唱歌恢復一定程度的語言能力，提升其生活質素。但隨著計劃資助於2018年結束，合唱團現時並無穩定資金資助，要以自負盈虧方式經營，亟需要社會人士捐款支持，將合唱團的復康方式擴展至復康會轄下其他中心，讓更多中風患者受惠。



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