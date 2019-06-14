【橫洲收地】大會擱置財會續審24億元橫洲工程撥款　村民旁聽被阻

在社會聚焦《逃犯條例》的當下，立法會大會因連日大型示威暫時擱置，但財務委員會在今日（14日）繼續開會，本來會討論已於3月工務小組通過的橫洲發展平整工程等議程，橫洲村民早前計劃今日到政府總部外請願，但關注組指昨日（13日）收到警方通知因該處封鎖，未可前往表達意見，故只能前往會議廳旁聽。不過，關注組雖一早已向立法會秘書處訂了旁聽會議，但下午四點許到達中信天橋時，警員指不知有會議，也不知道立法會安排，關注組與立法會秘書處人員理論近十五分鐘，仍未可進入中信天橋警察路障，直至會議結束。有村民回應指：「現在連示威權利都沒有，是封殺我們的言論自由、示威自由。」另一邊廂，財委會內議員就《逃犯條例》對罵，會議提早結束。 攝影：余睿菁、資料圖片：鄭子峰、鍾偉德

支援者之一區國權（左）是議員助理，立法會秘書處指他不可入立法會旁聽。（余睿菁攝）

立法會財務委員會將於今日討論「元朗橫洲公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程」，根據文件，討論中牽涉工程估計所需費用為23億9,020萬元，並包括為原居民拜山而設、造價為約 2 億元及長20米的地下通道。

由村民及支援者組成的「橫洲綠化帶發展關注組」早於一星期向立法會秘書處預約旁聽會議，但今天（14日）4時許他們前往立法會時，無法通過中信天橋警察設置的路障，立法會秘書處人隨後前來，指關注組支援者之一區國權為議員助理，未可進入立法會，雙方理論至近4時45分時，便有人員告知會議已經結束，眾人不需入立法會。區國權指，此前秘書處沒有通知他們任何人不准入立法會開會。「橫洲是爭議性項目，我們有知情權。如果政府或立法會不想村民了解，就請取消這個會議。今次秘書處做得好錯，應要道歉，甚至秘書處秘書長陳維安亦應交代，我們要求書面解釋和保留追究權利，這是無規無矩。」

另一邊廂，立法會內財委會主席陳健波在會上就《逃犯條例》及近日示威，與民主派議員對罵，會議於下午4時半提早散會。

橫洲村民伍靜嫺、其丈夫歐陽先生欲前往立法會旁聽會議，卻被阻撓。（余睿菁攝）

鳳池村村民歐陽先生在現場表示：「我們很憤怒，財委會為何繼續偷偷開會，不給我們知情權，很無理地過這個議案。」他的太太伍靜嫺說：「香港已經沒了，我們也沒了家園，這還是香港嗎？這裡不是中國，還是香港，但很多的人權逐步被剝奪，感覺很沒保障和恐怖。我們明明預約了旁聽，純粹想知道財委會會否通過，但搞一大輪，警察也大輪攔截，最後卻告訴我們開完會了！」

她指，橫洲三村的地帶雖說是發展公屋，但周圍都是私人地產財團收購的地，認為24億元基建是「益地產商」。

關注組本計劃在今天前往政府總部外請願，但關注組指昨日獲警方通知「區域封鎖，不能落貨」等原因不能前往請願。伍靜嫺說，他們本打算旁聽後，攜帶道具在政總外演出短劇目，扮演官員於橫洲收地，「但現在連示威權利都沒有，是封殺我們的言論自由、示威自由。」

村民曾經多次走上街頭，促請政府在橫洲規劃上作更全面的諮詢，並與議員們建議「三贏方案」，即政府可建公屋，村民不用搬遷，棕地作業者整合後繼續工作的方案。（資料圖片／鄭子峰攝）

橫洲綠化帶發展關注組支援者則指，昨獲警方告知「該處在封鎖線內，所有車不可進入，不可示威」。他們稍早前表示，按今日情況，村民只能到會議廳旁聽；結果，關注組無法進入立法會旁聽會議。會議將於本月21日再續會。「我們是和平示威，需要向財委會表達意見，係咪都唔得？」

對於6月9日遊行及晚上衝突，以及6月12日示威行動後，金鐘政府總部及立法會附近有不同程度的封鎖，並有警方佈防，村民伍靜嫺這樣說：「不會覺得是反《逃犯條例》修訂的示威阻礙了我們，我覺得是政府衰，不聽民意，連讓人示威的區域都被封鎖，這不關反逃犯條例修訂示威的事。」

自2016年時任立法會當選議員朱凱廸因協助橫洲村民致人身安全受威脅並前往報案，爆出橫洲發展牽涉「官商鄉黑」、「摸底」等問題。政府被指向「地區人士」摸底後將原定17,000單位的公屋項目減至4,000個、放棄收回棕地發展，並在眾多疑團未解之下，以《收回土地條例》收回原屬綠化帶的橫洲三村土地，包括私人土地。2017年橫洲收地、起路工程撥款被綑綁於有多項其他民生工程的「基本工程儲備基金」，政府未有抽起橫洲項目另作討論，最終撥款於立法會通過。