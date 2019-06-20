【逃犯條例】反修例運動的休整之夜　619立法會「煲底」的守候者

隨著行政長官林鄭月娥於6月18日公開道歉，香港的「黑暗十日」暫時告一段落了嗎？人們的生活似乎逐步走回日常軌道，朋友間茶餘飯後不再只討論反送中的抗爭模式，Instagram上不再只有嚴肅的黑白灰照片，Telegram彈出即時新聞的頻率暫且慢了下來。一個多禮拜命懸一線的心態，如緊繃的橡皮圈拉到最盡，眾人趁著這個階段休整，思考下一步行動。昨日（19日）立法會煲底即示威區一帶，昨夜仍有零星的人群坐在地上，討論、靜默，或細聲唱著Sing Hallelujah to the Lord。

6月17日沿襲二百萬人大遊行之勢，有大批市民通宵達旦佔領政總一帶。議員與佔領者在龍和道與添華道交界公開論政，氣氛熱烈。此後，政總一帶夜間活動的佔領者進一步減少，但仍有基督教團體延續前三夜的唱詩活動，凝聚一眾煲底參與者。6月20日為市民網絡上廣傳、促請政府回應《聯合群組聲明》的最後期限，限期之前，19日晚是較為寧靜的一夜。往昔的熱潮已如夜霧在晨光下消散，而行動日子未到，緊張的情緒仍未出現。這夜可能是煲底聚集最少人的一夜，這夜有什麼人仍在參與著相關的活動？這夜有什麼人仍在默默地留守？

物資站的留守者，連日24小時不間斷看守物資。（郭藹盈攝）

相識於雨傘運動 重聚於反送中物資站

物資站仍有義工駐守，但由於在場人數不多，以及沒有運動進行，故此在場義工並不忙碌。部份義工坐下休息，或向往來的人士解釋物資站的工作，其他義工正在做反抗政權的藝術創作。物資站前，地面的白紙寫著「FREEDOM」，「612」與「無暫緩」的標語。白紙模仿「跳飛機」地板的設計，有序拼貼在空地上，延伸了物資站的範圍。

物資站右邊設置了一個模擬祭壇，伴隨著白燈籠、輓聯、橘白相間的花圈與黃色雨傘的裝飾。留守者將林鄭的畫像放於其中，以「祭拜林鄭」裝置表達對她拒絕撤回《逃犯條例》的不滿。物資站早於6月11日設立，曾安置於連儂牆前，但後來因天氣的考量而移至半室內的立法會示威區。

自開創以來，義工每天24小時看守物資站，人數最多時有五、六個義工同時在場。據悉在場義工來自各行各業，當中一半為新人，一半為2014年「雨傘運動」時相識的朋友。他們曾在雨傘運動期間開設物資站，堅守佔領區79日，今次在反《逃犯條例》修訂的運動中再次相聚。

中信倖存者圍爐晚會參與者，分享6月12日的被警察行動逼至人擠人的傷痛經歷。（黃廸雯攝）

中信倖存者圍爐：不敢向人透露經歷

在物資站對出，人們組成了一個又一個的圈，零散地分佈在空地靠近示威區一帶；他們是「中信倖存者圍爐晚會」的參與者。參與者大多穿著黑、白衣物，部份戴上口罩，避免被在場傳媒攝入鏡頭，成為日後被起訴「暴動罪」的證據。他們圍成幾個圈，互相分享著6月12日警方施放催淚彈後、自己慌忙逃入中信大廈的經歷。

當日示威者在中信大廈外舉行集會，現場有幾千人，但遭到警方兩面夾擊，並向人群施放催淚彈。示威者唯一的逃脫口為中信大廈的入口，警方行動險釀人踩人的意外。部份參與者獨自前往圍爐晚會，表示連日來不敢向身邊人透露經歷，感覺自己孤身一人。晚會氣氛平靜，有參與者互相擁抱，以示支持。在場20個義工朋友義務支援「倖存者」，他們透過「朋友搭朋友」的方式組織，往後會協助需要更多援助的參與者轉介相關社工團體跟進。

在場有其他留守者，分別以中、英文控訴《逃犯條例》修訂。（郭藹盈攝）

為示威者、逝世者、警察和當權者禱告

八時半，一群人以環形排列，齊唱聖詩。百多個參與者排列成幾行，疏密有致，前排有三個領唱者，歌聲圓渾。樂聲吸引在示威區留守的民眾觀望，並有民眾加入。據悉此為嘉諾撒聖瑪利書院校友舉辦名為「Sing Hallelujah to the Lord 祈禱會」。

召集人S小姐表示祈禱會的目的，是安撫在反修訂《逃犯條例》運動中心靈受傷的人，並不帶有政治立場，故此不但祝福示威民眾、與因反修例而逝世的示威者，也為警方與當權者禱告。祈禱會以禱文，與及為逝世者的默哀開始，以輕柔的聖詩演唱半個鐘頭。是次活動為校友自發在校友會Facebook專頁上舉辦，發起日期為林鄭公開道歉之前，其他非校友的參與者互通消息，共同赴會，當中以基督徒居多。