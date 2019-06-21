【向歧視說不‧一】「精健圖書館」 讓大眾明白精神病≠危險

提到精神病，不少人都會浮現不能自控、危險、暴力等負面聯想，他們對精神病康復者採取一種避之則吉的態度，以致康復者重返社區時，需面對不少反對聲音。為打破大眾的偏見，香港精神康復者聯盟自2016年8月起，開展「精健圖書館」項目，邀請精神病康復者擔任「真人圖書」，分享其患病及重回社區經歷，從而加深社會對精神病的了解，並消弭歧視。

我做過12份長工，同樣入咗12次醫院……初初仲搵到藉口請假覆診，但試咗幾次，好難再請假，唯有唔再覆診，結果冇藥食又『斷片』入院…… 鄺志輝，香港精神康復者聯盟執委員副主席

患有狂躁抑鬱症20多年的Gary表示，患病雖痛，但在信仰和家人的支持下，他努力調整自己的心態，積極克服治療、重返職場和社區所遇到的問題，讓患病後所經歷的一切變得痛而不苦。（黃寶瑩攝）

精神病康復者重返社區 靠意志說服自己「我，痛而不苦」

現為香港精神康復者聯盟執委員副主席的鄺志輝（Gary）患有狂躁抑鬱症20多年，他坦言，受藥物副作用影響，已忘記首次病發入院，究竟在醫院住了多久，只知道重回社區後，他一心積極尋找工作、自力更生，卻因社會對康復者的不理解，令其病情反覆，多番進出醫院。

「出院之後，我做過12份長工，同樣入咗12次醫院…… 嗰陣每個月都要覆診，初初仲搵到藉口請假，但試咗幾次，好難再請假，唯有唔再覆診，結果冇藥食又『斷片』入院……」Gary曾試過向僱主坦白病情，在入職表格上填寫自己的病況，且花上半小時向對方解釋精神病像糖尿病、高血壓等慢性疾病，康復者只要按時覆診、食藥，其工作能力與一般人無異，但最終他卻在上班的第三天遭僱主無理解僱。

多番進出醫院後，家人勸喻Gary放棄全職工作。為方便覆診，Gary亦只得無奈接受，現時從事臨時演員、包裝員等兼職，自力更生。（黃寶瑩攝）

接觸才能消除誤解 精神病≠危險

試過巴士司機一見到張證後面寫住『精神病』，同啲乘客迫咗我落車……又試過有港鐵職員話有病就唔好搭車，一陣放火、斬人咁點算…… 鄺志輝，香港精神康復者聯盟執委員副主席

即使Gary在職場上多番遭到不公平對待，正面、樂觀的他仍能以積極態度面對康復路上的種種困難，更參與政策倡議工作，為同路人爭取權益，但他從沒料到自己有份爭取的「$2乘車優惠」，卻令他遇上被巴士司機和乘客趕下車的難堪場面。

「我哋搭車時，要出示殘疾人登記證，證明自己係合資格嘅受助人，但巴士司機一見到張證後面寫住『精神病』三個字，就好大反應，最後同啲乘客迫咗我落車。又試過有港鐵職員見到張證，即刻話有病就唔好搭車，一陣放火、斬人咁點算…… 」雖然現時康復者使用個人八達通乘搭公共交通工具，毋須再展示其殘疾人登記證，但Gary憶述往事時，仍萬般無奈。

「$2乘車優惠」推出之初，精神病康復者須出示殘疾人登記證，以證明自己是合資格的受助人，但登記證背後印有的疾病名稱，卻令他們飽受歧視。（黃寶瑩攝）

他直言，大眾的偏見源於政府投放在精神健康教育的資源不足，要改變現況，需靠非政府組織與一眾康復者努力。「康復者唔應該坐喺度，批評人哋歧視自己，甚至因而睇低自己。我哋應該行出嚟，接觸大眾、貢獻社會，用行動改變人哋對我哋嘅睇法。」基於此信念，Gary自2016年起便成為「精健圖書館」的「真人圖書」，與大眾分享其患病後的種種經歷。

精神健康教育 應從小開始

社會嘅接納對精神病患者、康復者都好重要，但現時相關教育不足，令大眾對精神病嘅認知停留喺危險、暴力嘅印象。 楊彥琳，香港精神康復者聯盟服務發展主任

自「精健圖書館」開展以來，已有20多位精神病康復者擔任過「真人圖書」，而現時「圖書館」約有10多本「館藏」，每本都是獨一無二的生命故事。香港精神康復者聯盟服務發展主任楊彥琳表示，聯盟期望能擴展「精神圖書館」，招募更多康復者擔任「真人圖書」，鼓勵他們接觸社會之餘，亦加強香港的精神健康教育，推動大眾認識精神病，並接納康復者。

「社會嘅接納對精神病患者、康復者都好重要，但現時相關教育不足，令大眾對精神病嘅認知停留喺危險、暴力嘅印象。」楊彥琳憶述，曾有大學一年級學生到「精健圖書館」借閱「圖書」，活動前，聯盟邀請他們寫下對精神病人的看法，沒料到紙上同樣充斥著負面字眼，令楊慨嘆若學校從小已有精神健康教育，年輕一輩便不會出現這樣的誤解。

參加者借閱「真人圖書」前，對精神病康復者抱有負面的看法，認為他們會「拿刀」、「有暴力傾向」等，但其實有暴力行為的精神病患者佔患者總人數不到5%，而且大多是缺乏適當治療所致。(香港精神康復者聯盟提供)

自2016年8月開展以來，「精健圖書館」一直都是以自負盈虧方式經營，並無政府資助。雖然經過幾年努力，「精健圖書館」已漸獲大眾認識和認同，但仍欠缺穩定的資金贊助，難以擴展項目，並藉此消弭社會對精神病康復者的偏見。

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