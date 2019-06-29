【香港足球史】「東方不敗」元老中場陳鴻平獲台護照：民國隊吃香

戰後香港足球發展相當蓬勃，以香港球員為主的中華民國國家隊在國際賽事中屢獲佳績，曾奪兩次默迪卡盃冠軍、兩次亞運足球金牌和獲得一次亞洲盃季軍。六、七十年代香港球壇人才輩出，令香港獲得「遠東足球王國」的美譽，更成為中華民國國家隊的「兵工廠」。直至1971年中華民國在聯合國的位置被中華人民共和國取代，中華民國再無在香港徵召球員，香港和中華民國「分家」之後，中華民國足球漸漸沒落。 香港足球傳奇陳鴻平以球員身分橫跨球壇最鼎盛的六、七十年代，助中華民國勇奪默迪卡盃冠軍。後來他擔任教練，創下四年七冠的「東方皇朝」。即使到今日他還是離不開足球，繼續擔任港超球會理文的顧問。最近，陳鴻平與一眾民國元老獲得中華民國護照，作為球星們為民國付出的鐵證。以往的陳鴻平被左派認為是「反動」的右派球員，對共產黨執政諸多不滿。然而時移勢易，今天他對於共產黨的看法已有些少轉變，「共產黨已經變了，自由度高了很多，只是未有民主。」陳鴻平說。

早年中華民國隊比香港隊吃香

現年76歲的前中華民國國腳及港隊教練陳鴻平雖已不再擔任足球正職，但他仍退而不休，繼續擔任理文的足球顧問，每星期亦會與一眾香港足球元老踢球。這天，陳鴻平身穿理文外套來到球場，向記者談舊時香港與民國的足球威水史。陳鴻平說，早在1960年他已經代表中華民國足球隊青年軍，遠赴泰國作賽。當年中華人民共和國仍未開放，作為香港頂尖球員，只有香港和民國兩個代表隊選擇，而當時他就被民國徵召入隊。「那個年代，喜歡代表中華民國多過香港。因為有安家費，待遇更好。而在東南亞，中華民國隊吃香好多。」

76歲的陳鴻平一生熱愛足球，他認為足球改變了他的一生，因為踢足球，他去過的不同的地方，認識很多不同的人，這是其他職業不可能帶給他的經歷。（廖俊升攝）

兩奪默迪卡盃

球員時代的陳鴻平正正處於中華民國的鼎盛時期，那時候香港球壇粒粒皆星，而技術精湛的陳鴻平仍然脫穎而出，兩度以主將的身分代表民國贏得有「小亞運」之稱的亞洲大型足球賽事默迪卡盃。1963年的麥迪卡盃決賽中，中華民國以1比0小勝韓國首次奪標，賽後球隊抵達台北花車巡遊，更獲蔣介石親自接見；兩年後，民國再以不敗之身稱皇。

陳鴻平的球員時代曾經奪得馬來西亞主辦的默迪卡盃，以及亞洲盃殿軍。（廖俊升攝）

球星也要打兩分工

陳鴻平雖有一身好球技，但這位民國中場悍將仍因為生活所需，長年打兩分工作。1968年他加盟怡和洋行旗下的同名球隊，怡和為他在公司安排了一分兼職推銷員，一直做了21年。雖說兼職或影響休息和訓練，但他憑著對足球的熱愛，過著「早上上班，下午練波，晚上休息」的生活模式。「以前踢足球的待遇不太好，有一千元（月薪）已很好，一個人生活尚可，但有家庭的話負擔就會好重。」陳鴻平說。

得怡和無條件支持 自由出外練波比賽

怡和慢慢成為了陳鴻平的強大後盾，讓他無後顧之憂，在足球路上一往無前，至今他仍然非常感激怡和。「怡和搞了三年便退出了球圈，但仍繼續讓我留在公司，亦讓我去練波，出外踢球也由得你。雖然我是效力第二支球隊，不再是跟怡和踢，但還是很自由，我想沒有其他公司會這樣。」

現時陳鴻平仍然是理文的足球顧問，他直言沒有退下火線的打算，更會一直踢波，直至雙腿不能動為止。（廖俊升攝）

左右分明的球壇 陳鴻平代表民國出賽

六、七十年代，香港球壇派系壁壘分明，支持共產黨的左派球會有愉園、東昇和電話等，與支持國民黨的右派如東方、光華、傑志等球會抗衡。兩派球會對立鮮明，「國共大戰」賽事往往坐無虛席，東方和愉園更加是爭標常客。陳鴻平說自己當時是右派球員，並選擇了代表民國，他說：「當時好多人靠右，因為中華人民共和國在六零年代還在搞政治運動，人心背向就很明顯了，還是民國比較受落。」不過巧合地，六十年代初陳鴻平正正是效力左派球會愉園，他就笑言自己好像變了球隊中的「反動派」。

雖然陳鴻平支持國民黨，但他坦言，選擇代表中華民國並不存在政治考慮，而他是後期才意識到當時共產黨的不濟，「當時還是小子，未想到太多政治。但入了民國隊幾年，到文革時就想始思考，二十多歲時看到好多事。那些政治運動，甚麼大鑊飯、三反五反，之後就是文革，自己都懂得判斷。」他更一直對中國的制度有所質疑，「（八九六四）當時看電視直播，你說一個人都沒有死，打死都冇人信啦！」

六、七十年代球壇左右對峙分別，當時陳鴻平是一名右派球員。（廖俊升攝）

共產黨日漸壯大 「要向現實低頭」

時移勢易，左右對峙的火藥味漸漸失色。八十年代起，國民黨在香港失勢，昔日的右派球會也慢慢「脫藍」，而左派球會東昇在86年降班後一直無法擠身頂級聯賽，愉園近年就一直在甲、乙和丙組聯賽浮沉，而來年愉園將會重返頂級聯賽。國民黨勢弱，中華人民共和國國力日益上升，陳鴻平如今也淡言，那些鬥爭日子已遠去，而中華人民共和國強大乃事實，還望眾人「要向現實低頭。」

爭取數年終獲民國護照 陳鴻平認為今再無國共之分

雖然曾代表中華民國，但陳鴻平在內的一眾香港中華民國元老並無台灣戶藉，於是他們在2013年展開了爭取中華民國護照的旅程。而就在去年年底，首批元老獲得了中華民國護照及國民身分證，確立了「民國人」的身分。雖然獲得國民身分，但他認為中國就是中國，並無兩國之分，也覺得台灣問題上，兩地政府應該坐下來好好討論，而非繼續僵持。

陳鴻平認為，昔日不濟的共產黨已經改變了，「我都不同意共產黨的專制，但她會變，現在都變咗啦，自由度好高，只是未有民主。新加坡李光耀又如何？都沒有民主，頭髮長一點都要你剪。」那時候堅持右派的陳鴻平直言，現在希望中國能夠變得更好，更想台灣能夠影響中國大陸轉變，「像水一樣，你滴一滴不行，兩滴三滴，本來橙紅色，溝多點白色的水就溝淡你，不過要時間。」他認為一國兩制也是台灣的可行選項，「其實一國兩制也不差，只是香港有點變色。共產黨想統治你，台灣有本錢的話，也可以跟他說不想一國兩制，用自己的模式，沒有所謂，但你要坐下來溝通。」

陳鴻平執教下創造了四年奪七冠的「東方皇朝」。（資料圖片）

退役後執起教鞭 創下不敗「東方皇朝」

1968年，陳鴻平便在民國隊中退下火線，1971年中華民國的聯合國席位被中華人民共和國取代，後來更退出了亞洲足協，自此也沒有在香港徵召球員。1980年，陳鴻平正式掛靴並執起教鞭，執教海蜂、星島、東方及香港隊等球隊，並屢次獲得佳績，包括在1992至1995年為東方豪取7個冠軍創下「東方皇朝」。在1992/93年球季的首循環中，東方創下零落敗、零失球、零失分的「三零」紀錄，聯賽又以5比0大勝南華，球迷樂頌「喝采之聲遍香江，東方不敗震四方」。時至今日，這段經歷仍令陳鴻平回味無窮，坦言球員合拍方可創造神話，「我第一年教東方，一個冠軍也拿不到，聯賽最後一場有幾個機會把握不到，只得亞軍，否則便可以四年奪四個聯賽冠軍。第二年我們便開始奪冠，最後三年奪七個冠軍。不過我想傑志現在都做到，可能更多。」

陳鴻平（下右2）與一眾民國元老現在也時常聚會。（廖俊升攝）

港隊與世界盃決賽周擦身而過

1994年世界盃外圍賽，香港隊與南韓、黎巴嫩和巴林同組，那次香港隊就與世界盃決賽周擦身而過，當時的香港隊教練正正是陳鴻平。「當時每組只有一隊可以出線，我們第一輪戰績很好排第二。但去到第二輪要到韓國漢城作賽，第一場就對首名的韓國，一輸便拉開了距離，球員便覺得沒有希望和踢得不積極。」他解釋，當時韓國一取勝，便會在小組之中一支獨秀，其他隊伍失去出線希望。球員雖然失望，獎金又微薄，但仍然打得一場好波，「我們對韓國領先1比0至八十分鐘，但最後十分鐘被入四球，最終輸了4比1。他們換了一兩個人，我們未必是氣力不繼。雖然對手很強，但我們也踢得很出色。」

懷念港足風光 冀本地球員進步回到美好年華

不論是球員年代還是執教時，陳鴻平見證一個又一個球星誕生，也看著球壇沒落，「蔣世豪、張子岱、張子慧、李健和⋯⋯要數都一大堆，現在的球員就很難數。」球場坐無虛席的畫面已多年不復見，陳鴻平大嘆可惜，直言若要回到從前水平必要忍痛削減聯賽的外援，訓練本地青年球員，「現在好多小朋友喜歡踢足球，但你要給他們發揮的機會。聯賽一隊四個外援，全部球隊的中鋒都是外援球員，多數球隊打一個前鋒，但是外援已經霸了那個位置。如果沒有機會發揮，球員做得多後備都會轉行，那是不是要減一個外援位置呢？就連現在香港隊的前鋒都全是入藉兵，艾力士、辛祖、麥基和佐迪，但他們都三十幾歲啦。」