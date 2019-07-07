【逃犯條例】獨往立法會多日　與藍絲親友爭論　小六生為何上街？

反《逃犯條例》修訂運動如火如荼，12歲的小六生Kelvin（化名）常常獨自坐在示威區，童稚的臉孔令人過目難忘。他不是第一天到示威區，他在6.16大遊行後幾乎每一天下課後都到政總一帶，直至晚上八時、十時才離去。 Kelvin因反修例運動與「藍絲」父親、同學爭拗過，也因此犧牲了部分溫習中學分班試的時間，但他仍然覺得到現場支持運動十分值得。他篤定地說：「因為這件事比較嚴重，所以就算自己年紀小，都要出來發聲。如果現在不出來發聲，以後都出不到來，或者沒有這個機會。」說話仍帶有孩童嗓音與稚氣的他，似乎比同齡學生成熟。原來，他政治啟蒙的起點是五年前的雨傘運動、學運領袖之一的黃之鋒所點出的「香港人」身分，以及警方在2014年9月28日投放的87顆催淚彈。 （攝影：林振華）

Kelvin連續多日到立法會示威區表達對反《逃犯條例》運動的支持。

「我寧願要自由，成績排第二」

小六生Kelvin剛剛考完升中試，連日來一放學就在下午兩、三點走到立法會示威區支持反修例運動。問及會否影響他於七月中舉行的初中分班試，他說：「成績可以再考，或者遲些努力讀書升班，但如果這條條例通過，令香港變成沒有言論自由的地方，我寧願要自由，成績排第二。」

他提及對於《逃犯條例》在香港通過的憂慮：「這次（《逃犯條例》在立法會的）討論了不夠一個月，很快強推，6月9日有一百萬人出來遊行，政府都沒有回應。如果大陸有法治的話，香港人就不會出來遊行示威。」他用銅鑼灣書店事件表達他對中國法治的隱憂：「在條例未通過之前，大陸已經派人抓走書店店長，其實好恐怖。」他嘗試以他所知的語言與詞彙形容銅鑼灣書店被擄者在中國的經歷，表示他們被逼簽認罪同意書「好恐怖」。

6月12日，警方向示威者釋放150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠子彈。（資料圖片）

Kelvin雖然只有12歲，但卻十分緊貼時事。6月12日，他由下午看直播到夜晚，四、五個小時並無間斷，他表示：「6.12（政府）講民眾為暴動，大家都是出來表達聲音，但我不明白為什麼要出動催淚彈、橡膠彈與布袋彈。」他講得很慢，一字一句：「有拿武器最多是前線，但他的催淚彈直接射到後面、一些沒有拿武器的人。」

對於示威者的行為，他表示認同：「你不衝擊的話，它（政府）是不會改，例如沒有6.12，分分鐘連 『暫緩』都沒有。」他繼而談至政府官員：「（保安局局長）李家超也沒有在立法會回應速龍小隊沒有編號一事。林鄭前幾日出來說不是所有人都暴動，但一開頭說大部分人都是暴動。」

Kelvin用代表「反送中」的黑色洋紫荊圖片作為手機封面。

因修例與家人同學爭吵 多數同學支持「反送中」

Kelvin當天看直播，感覺「好嬲」，直言覺得警方「好衰」，很想到現場去幫忙，但遇到媽媽阻止。媽媽雖然也反對《逃犯條例》修訂，但對執意外出的兒子說：「你試吓出去，你不要回來。」他與「藍絲」父親也有過爭執，他會主動向父親問起對《逃犯條例》的看法，雙方意見不合、時有口角。

在學校裡，他說：「我好多同學都是支持反送中，有幾個是支持送中，就因為這件事經常吵架。他們說：『你們在賣中國。』我知道他們小時候在大陸讀幼稚園，小學來了香港。我自己認為大陸的教育會比較洗腦。」部分老師會在課堂上講關於修例的問題，基本上持反對修例的立場。

他身邊同學至少一半在6月12日前後用了代表「反送中」的黑色洋紫荊圖片為WhatsApp或Instagram頭像，但其後大部分在「警察會紀錄下換此頭像的帳號」的傳言下換走。Kelvin堅持用黑色洋紫荊作為WhatsApp頭像與手機屏幕，他說：「我覺得無什麼好怕。」

Kelvin在雨傘運動後購買傘運的書籍，進一步了解運動。（受訪者提供）

八歲受傘運啟發 小五立志加入政治團體

Kelvin認為身邊同學多隨家人帶去遊行，未必了解《逃犯條例》的確切內容。當同級同學談論鹹蛋超人，或怪物彈珠時，他更喜歡看新聞。他讀幼稚園K3的時候，學校有相關時事的功課，需要小朋友回家看新聞後作答，由此開始他看新聞多過看卡通片。

他小二僅八歲的時候，雨傘運動爆發，平時已習慣看新聞的他更加緊貼時事，知道運動的起因是爭取真普選。那時，Kelvin每天乘校巴上學路途中，都會經過旺角佔領區，所見的場景與電視畫面相似。他說：「我覺得好正，我覺得他們是為心裡面想講的發聲。」對佔領者抱有支持態度的Kelvin，後來託會去金鐘佔領現場的小六師兄為他帶回一條黃絲帶。

2014年9月28日，大批示威者聚集於金鐘夏慤道，爭取全面普選，佔領長達79天。（法新社）

傘運前期，號召「衝入公民廣場」的黃之鋒在人群圍聚的台上說了一句話：「香港是你、你、你、你、你們每一個的。」黃的手指向台下人群的不同方向。那一刻深深觸動了Kelvin，給了他一個眾人匯集的政治理想。「我聽到這一句，內心很感動。他們（學生）做得好好，我覺得他們是幫香港人。」9月28日以前，Kelvin已頻頻在電視上看到黃之鋒，這次以後，更覺得「他說的話好有道理，做的事好有意義。」5年前的Kelvin認為黃之鋒是他的偶像，「我想變成他這樣的人」。Kelvin在小五時更加萌生加入「香港眾志」的想法。

另一個令他震撼的畫面為「看見警察放催淚彈」。他說：「我覺得他們（警察）不好。媽媽的同學是警察，她老公也是警察，我覺得（警察）是兩面人，對家人一面，對遊行市民是一面，是不同。」

Kelvin於6月26日晚，穿著黑夜出席民間人權陣線（民陣）發起的G20集會。

家庭教育寬鬆 自小自主學習

Kelvin的父母離異，他跟母親住，有時候會到爸爸家拜訪。這段時間他幾乎每天都到立法會示威區，剛開始的前兩天，媽媽並不知情，其後如實告知後，媽媽也沒有反對。

他與媽媽有共同參與6月16日的反修例遊行。媽媽會私下與他談論政治，例如他從媽媽口中第一次聽到六四事件。然而他仍認為媽媽「有些政治冷感」，他稱在雨傘運動時，「媽媽覺得學生不好，太激進。可能她不明白為什麼那時候這麼多人出來。」

當問及為何家人放心他晚歸，Kelvin表示在他9、10歲的時候，他會跟一些認識的大哥哥到其他區玩四驅車，直到夜晚12點才搭車回家。Kelvin的家庭管教模式較為寬鬆，這也令他從小培養了獨立、自主的個性。

學校課程沒有過多與政治相關的內容，Kelvin對於政治的認識，都是由獨自查資料所得，得知六四事件後，他經常上YouTube看紀錄片。他依次講出八九民運的過程，包括「學生要求與國家領導見面」、「豎立民主女神像」、「絕食抗議」與「有人因為絕食抗議暈倒入醫院」、「6月3號晚出動坦克軍人，亂槍掃射」，與「第二朝清晨，整個場清空」。除了YouTube，Kelvin在Facebook上也追蹤了部分政黨與傳媒。

當問及他未來想做的事，他表示會考慮「移民」。「如果這條條例不生效，最多20幾年（不變），好快過。因為50年過了之後，它會即刻變，可能分分鐘香港會變成大陸，都知道大陸沒有法治，好多事做不到，好恐怖。」