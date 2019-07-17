【連儂牆】荃灣義工難忘警員表支持：我哋好明白你哋做呢啲

近日因反修例運動而出現的連儂牆，由金鐘風靡至全港各個地區，五顏六色的紙條貼在牆上，展示另類的「民意」。許多市民駐足於連儂牆前，觀看他人的心底話，同時留下自己的筆跡。荃灣最大的連儂牆在地鐵站接駁商場位置，現已覆蓋幾米長的天橋兩側。 市民停下腳步寫便條，這時總有一、兩個義工上前，遞上膠紙。細心觀看會發現，有義工撿起跌入水渠中骯髒的便條紙，擦乾，再貼到新的紙版上，其他義工為已鋪滿便條的紙板蓋上一層透明的軟膠板，亦有人講空白的紙板綁在天橋副手上。Alex是其中一位義工，過去一星期，他在觀塘連儂牆區幫忙。他是一個在反修例事件中「政治覺醒」的25歲年輕人，為政府「不聽民意」與警方涉使用過分武力感到不滿，他認為連儂牆可令社區民眾「發聲」。 （封面圖片：郭藹盈）

荃灣連儂牆位於愉景新城和荃灣港鐵站之間的行人天橋，匯集人流。(呂諾君攝）

感香港人並不自私 自發管理者為「同路人」

Alex中學期間前往海外就讀，身邊朋友來自世界各地，當中不乏內地朋友，沒有太多機會接觸到政治議題。他2016年返港工作，但仍較為「政治冷感」，直到反修例事件，他開始「政治覺醒」。他自發到街上派傳單，現在每天下班到荃灣連儂牆作管理義工。他發覺現在的香港對他來說既熟悉又新鮮，他對香港的認知在不斷變化。

前幾年剛回港，他發覺「當時嘅政治（參與氣氛）無咁濃厚」但這次「更加濃厚，好多人更加關注呢件事。」他對港人的看法也有所改變：「我本身覺得香港人好自己顧自己，錢字當頭，但今次我睇到嘅其實唔係咁樣，大家好熱心去幫助大家，譬如我去整（管理）牆（連儂牆）、派傳單，好多人買嘢食比我哋，呢啲小小嘅位都知道香港人唔係好自私。有人有時會話香港人好冷漠，但其實香港人好團結。」

香港人的團結也體現在他身邊的連儂牆自發管理者身上。Alex與其他管理者都是在Telegram荃灣的「公海」群組中的成員，部分願意為運動做得更多的人再加入「荃灣連儂牆管理」群組。群組中多人早前已走入社區，派發反修例傳單。這次他們察覺到連儂牆需要有人幫忙管理，便自發購買物資、製作卡版、列印海報，為他們的社區自發工作。其中大部分獨自前往，一手一腳，建立起一塊塊新的連儂牆版面。Alex表示：「大家相處都好和恰，好幫手，暫時無咩爭拗。大家目標一致，大家為目標去做囉。」他與其中幾位「同路人」成為朋友，他說：「大家政治立場差唔多，比較岩傾」，更一起參加上週末（13日）的「光復上水」行動。

Alex與其它義工整理另一幅荃灣連儂牆。（郭藹盈攝）

Alex對警方使用過分武力感深刻 連儂牆竟見休班警帶孩子支持

Alex表示這次反修例運動令他「政治覺醒」，6月9日他參與了人生第一個遊行，他感覺「好impressive, 大家都為到香港嘅未來去出力。」警方作為政府的「國家機器」的過度武力與示威者表達訴求的和平對比，是令Alex政治覺醒的其中一個原因。Alex憶述「612」警方施放催淚彈、將和平的示威者逼入中信引發「人踩人」危機、7月7日西九大遊行後警方一面警告旺角示威者撤離，一面夾擊封鎖他們的出路，種種荒謬的行徑都令Alex不斷繼續參與這場運動，做更多社區工作。「我之前都有幫手派傳單，見連儂牆要多啲人，所以來幫手」，助運動在港「遍地開花」。

但Alex沒有想到在連儂牆，再遇到警察，他們的取態與運動中的多數警察並不一樣。Alex表示這是最深刻的一個經歷：「有一個警察媽媽帶佢嘅小朋友來寫連儂牆。佢行過來同我哋講佢係警察，但支持我哋、加油啊果啲。」警察媽媽帶來的小男孩最多六歲，正是開始懵懂地認識整個世界的時候。警察媽媽身著便裝，表現和善，帶他來上這堂「公民課」。Alex感到意外：「雖然警察好過份，但仲有啲人（警察）有啲良知。」

另外一次與警員交談的經歷發生在上星前，有警察接到投訴，前往連儂牆拆除有關警員資料的海報。Alex表示一個較高級的白衫警員上前交涉，態度禮貌，並對他們表示支持：「佢話：其實我哋好明白你哋做呢啲（管理連儂牆），支持你哋繼續做。」最後宣傳品卸下，事件和平解決。在一個代表「社區」與「人民聲音」之地，政治的爭拗似乎有時可以暫停，參與者互相鼓勵與尊重。

警方於6月12日施放胡椒水、150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠子彈。（資料圖片）

傳媒偏頗不能呈現真相 連儂牆令大眾「發聲」

Alex曾政治冷感，但政府對示威者的態度、傳媒的偏頗報導令Alex開始關注政治。他語氣溫和而平靜地說：「點解呢個政府唔會聽我哋講嘢？社會其他方面要抹黑我哋？」他認為TVB新聞報導以偏概全：「TVB唔會報一啲事實出來。7月7號起旺角，警察叫示威者撤離，但無比過機會佢地撤退，夾住示威者起條路中間，然後慢慢收窄，但TVB報導話係『叫啲示威者走，佢地唔肯走』。」他表示他家裡會長期開著電視，有時會播TVB新聞，但他不會專門看。他稱：「TVB（新聞節目）成節有半節都讚中國，我睇來做乜？我唔想知中國發生乜，我想知香港發生乜。」他說：「面對一個咁有偏見嘢傳媒，我哋要做多啲社區活動，要比多啲人知。」

Alex認為社區行動能讓更多人了解事實真相，令更多市民了解反對《逃犯條例》 的原因。他管理連儂牆多日，認為連儂牆可以讓大眾表達聲音。「一開始覺得連儂牆無咩用，我純粹想出來幫手，但呢幾天我見到嘅係，有啲上左年紀嘅人，都會問下發生乜事，原來六十幾歲啲人又好，小朋友又好，佢哋都想去發聲，寫低自己嘅意見。」Alex對連儂牆意想不到的效果感到驚訝，同時也看見不同的「聲音」越來越多：「岩岩開始只有天橋左邊（左側有連儂牆），後來兩日加左幾張紙板，（天橋）右邊都有埋（連儂牆）。」