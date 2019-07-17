【沙田遊行】抗議新城市後　沙田友清潔至清晨：唔想畀人話搞破壞

尾班車時間到了，新城市廣場的燈暗下來，幾小時前還在客戶服務部投訴的人們陸續離開，剩下幾個人在廣場中央聊天，一個戴口罩的少年走到人群旁問：「有人係apple store畫咗嘢，我哋想將佢清潔完先走，你哋可唔可以幫手？」 7.14沙田反修例遊行及後爆發衝突，此後有千位市民在昨晚（16日）親身投訴新城市廣場，質疑他們允許警方入內搜捕，造成警民衝突。客戶服務部職員離開之後，晚上11點左右，廣場內仍有不少人在三樓公眾通道靜坐、走動，有些人正把廣場客戶服務部和某幾幅牆變為連儂牆，寫上諸如「香港加油」、「新鴻基交代」的字句。 人潮在尾班車時間後散去，廣場內剩下一幅又一幅的連儂牆，和20多個沙田大圍街坊。有人在中庭聊天，也有伙人走來走去，未曾停下來——他們連續三、四小時，都在清潔某些示威者用油性筆畫在牆上的字句。

在千人聚集新城市投訴過後，有班沙田街坊留下商討如何清潔牆上筆跡。（李慧筠攝）

留守清潔到凌晨五點

從12點開始，四、五個少年和青年去超市買清潔用品，陸續將被畫過的玻璃窗、地面全都抹擦乾淨，唯獨是其中一幅牆留下的「721見，香港加油」這句難以洗淨。凌晨五點，他們還在商討怎樣擦掉牆上某些筆跡。「我哋試指甲水、酒精，試過哂。」「Tg group有人問緊有無清潔劑。」

原來這幾個人大部分本來素未謀面，唯一共通點，就是他們原初都是為了投訴才到新城市廣場來，結果看到牆上筆跡又不願事不關己地離去。「我哋唔識㗎。」有人是急救員，本計劃在場內候命。有人是因為老師見到情況，提議他可以幫忙清潔。有人只是普通街坊，住附近，「走返屋企就得，夜啲唔緊要。」有人見到網上號召，從家裡帶來地拖和有機清潔劑。

7月14日新城市廣場爆發警民衝突，公眾質疑廣場報警，後來廣場澄清並無此事。（余俊亮攝）

「你寫memo紙無問題呀，點寫都得，你唔好寫係牆，永久性破壞，搞到清潔工人呀嘛！」「你咁做搞唔到高層㗎。」其中一個中學生Max（化名）搖搖頭展示他手機，相片中Apple store 的商標被人寫上「華為」二字。「你投訴新城市廣場，唔係蘋果呀嘛。」

「你搞清楚個重點先，你寫連儂牆無問題，好似立法會畀錢買嘢飲——我哋唔係搞破壞，係有訴求先做。」另一個眼鏡少年 King （化名）說：「唔想畀個藉口人哋覺得我地破壞囉。」

「我哋行動要對準個訴求。」

「你搞清楚個重點先，你寫連儂牆無問題，好似立法會畀錢買嘢飲——我哋唔係搞破壞，係有訴求先做。」另一個眼鏡少年 King （化名）說：「唔想畀個藉口人哋覺得我地破壞囉。」

對準訴求：新鴻基應要交代

「衝突嗰日我都困係度，唉，唔好提，唔想回憶恐怖歷史。」Max說。當日警察指要驅散示威者，大批示威者於是經廣場離開或走到百步梯合法集會，但及後防暴警察進入新城市廣場搜捕，在不同位置設立防線，部分示威者想要從沙田站離開，卻發現閘口都有警察阻擋。此後雙方追逐，由於廣場內仍有其他市民，不少人不知所措，場面混亂。

事後公眾質疑新城市廣場報警，允許警察進入私人地方，街坊圍著客戶服務部投訴，要求廣場所屬新鴻基地產向公眾交代。「你緊係要交代返，佢澄清無報警，但你有職員帶警察入黎，要搞清楚囉。」「佢要負最大責任，你可以阻止件事發生，我諗警權未大到可以強逼你啩。」

「我哋想走都困係新城市，隔離左右、上下都係防暴。」 「其實對前線警察都危險，等於困獸鬥。」（資料圖片／余俊亮攝）

困獸鬥 示威者和警察一樣陷入危險

有關警察當晚佈防是為驅散抑或圍堵，公眾已經討論了三天。「你係出入沙田站唯一一條路，點解要封鎖成個場？咁係直接導致後面嘅事發生。」急救員Leo（化名）說。「你有無諗到外面咁多人，你將所有人困死一個地方，係咪肯定所有都係要拉嘅人？唔可能全部都係示威者，呢度係廣場，可以嚟食飯，可以嚟shopping。」

Max 更擔心廣場內的普通市民：「嗰日係星期日，好多人啱收工，我見住一個阿婆推住另一個阿婆。你都未定位佢係咩人，你就上二樓打，想點？」

「最大問題係你想示威者走，你又唔畀人走。」

「我哋想走都困係新城市，隔離左右、上下都係防暴。」

「其實對前線警察都危險，等於困獸鬥。」

「對警方嚟講，拉疑犯定公眾安全重要啲？」

沙田遊行及衝突後，反修訂《逃犯條例》運動仍有漫長後續。（余俊亮攝）

不戴口罩的「暴徒」

新城市廣場早前應警方要求交出閉路電視錄影帶，他們之中，卻不多人戴口罩，頂多頭戴鴨嘴帽。「我只係嚟清潔，後來覺得唔需要咁驚……」「你要告就告啦。」

其實，清潔一事放上連登討論區和Telegram群組，也引來手足指責。「唔係拎咩光環呀，係嘅，你點做都會畀藍絲話唔啱，但唔好畀位人入，同埋唔好做佢哋做嘅嘢。」King說：「如果要話我暴徒，無計啦！繼續講囉。」

Max笑笑口。「自從著黑衫都係暴徒，我都放棄人生啦。做乜都暴徒。我上庭如果因為清潔，你判我啦。」將最後一句無法擦掉的筆跡交託給仍然留下的街坊，這個中學還沒畢業的少年，背上背包跟剛認識的街坊收拾清潔用品，在天即將亮的時刻終於肯歸家去。