【逃犯條例】80後尖子北大畢業入民建聯　拒隨黨定性示威者為暴徒

「極端暴力分子」、「暴徒」、「搗亂」、「恐怖」……來自建制派的聲聲譴責，這兩個月來不絕於耳。 傘後五年，反對修訂《逃犯條例》運動爆發，由六月起蔓延整個社會。大批市民走上街頭表達訴求，由從遊行、集會、包圍政府建築物、衝擊立法會，當中為數不少是年輕人。作為建制派最大黨的民建聯，保持一貫擁護政府的立場，屢次譴責衝擊者。 漫天譴責聲中，一名80後民建聯成員說：「好難咁快有一個判斷，太快落一個判斷的話就是武斷……孫中山先生叫唔叫暴徒？」 然而，當被問到其所屬政黨早早出聲明譴責「暴徒」，是否與他的看法略有出入，他則辯稱「較少留意」黨的立場，又不忘為黨護航，「始終任何政黨都有現實考慮，冇辦法，泛民都好快作出一個判斷……」 他是潘孝汶，出生於1989年，2014年雨傘運動前加入民建聯，擔任社區幹事，主力服務成長地區粉嶺華明邨。在派系對立分明、社會嚴重撕裂的歲月中加入民建聯，他亦曾遭身邊相識多年、立場相異的朋友斥責。不過，他直言毫無動搖，堅持絕不與黨「割席」。 攝影：歐嘉樂

七月五日晚上，潘孝汶於華明邨內擺街站，約二十名支持反修例的年輕人發起包圍質詢行動，就修例立場向他「正面衝擊」。此刻可用「以一敵十」來形容，但他直言不感「bad feeling」，共同討論至青年離去。他對該晚討論總結一句，「昂首笑對千夫指，俯首甘為孺子牛」。

七月十日早上，潘孝汶沒有逃避狙擊，一如以往在華明邨巴士總站擺街站，派發關於邨內交通的宣傳單張。記者隨他到華明邨內走了一趟，不時聽見老街坊向潘孝汶打招呼，大家稱他「汶仔」或「阿汶」。一位抱著小狗的太太走來，主動跟記者說，早前她的小狗走失了，就是「汶仔」替她尋回，她談得興起，又說家裡天花滲水，也是「汶仔」幫她找人處理。

在華明邨內走了半句鐘，潘孝汶說得最多就是「早晨」，基乎看見每一位街坊，他都會打招呼。

潘孝汶從小住在公共屋邨華明邨，小學就讀邨內的鳳溪廖潤琛紀念學校，直至中學才到上水升讀鄧顯紀念中學。18歲那年，這名土生土長基層「香港仔」，會考取得6A佳績，拔尖考入全中國最高學府北京大學哲學系。他說，當時沒有想過要到其他歐美國家讀書，一心向著北大，因為祟尚蔡元培校長時期的開明學風、中西文化匯集，亦對五四運動歷史感興趣。

需要一份工作 放下升學念頭

他在2006年離開香港，攻讀哲學學士及碩士學位，直至2014年回港。在雨傘運動爆發前的暑假，他加入民建聯，他說本來打算繼續走學術研究道路，後來忽然發現要對家庭負責，需要一份工作，故暫時放下升學的念頭。加上在「曾有接觸但最初不是很熟」的北區區議員劉國勳羅致下，他便加入了民建聯議員辦事處，投身社區工作。

願意加入民建聯還有一個原因。潘孝汶說，小時候家中有事曾得民建聯區議員溫忠平協助，故對這個政黨早有好感。不過具體得到甚麼協助，他卻又說不出來：「當時我幾歲，都係聽屋企人講，幫過我哋屋企一啲事，我都唔記得，但係第一印象囉。」

潘孝汶在2014年加入民建聯，原因是曾受前任民建聯區議員溫忠平幫助，但他忘記了受過甚麼幫助。

入建制無考慮政治立場 稱對泛民印象不好

他斷言，加入民建聯時並沒有考慮政治立場。而記者問到他有否曾經考慮加入泛民政黨，他又斬釘截鐵說不會考慮，原因是「第一觀感」對泛民印象不好，「用寫一篇哲學論文作比喻，可能佢哋嘅標題立得好靚，佢哋要解決嘅問題好宏遠，但哲學或者學術研究黎講，佢哋嘅內容同水份，可能經不起推敲或者考驗。」不過，他卻無法舉出實例說明，泛民有何論述或行為經不起推敲，僅稱「任何例子都會有兩面解釋，難以一概而論，只能說整體印象。」

潘孝汶稱入政黨時沒有考慮政治立場，只想做地區工作。至於為何不加入泛民做地區工作，他就說因為對泛民的第一觀感不好，所以當初未曾考慮加入泛民。

未曾接觸示威者 造成溝通鴻溝

服務地區五年，潘孝汶表示希望透過加入建制改變社會狀況，消滅貧富懸殊，特別是爭取年青人有更大發展空間。「我好明白香港年青人嘅困境，同好多後生仔傾計，相對無論創業空間、整個發展，香港的環境都比較侷促。」

同樣是年青人，他說自己「好care」年青人，亦在接受年青人的求助中，感覺到他們對未來有著灰色視覺。「對社會有種無助感，都唔叫完全絕望，但係對於環境社會狀況，有種好悲觀嘅睇法。」

不過，反修例運動持續超過一個月，雖說自己很「care」年青人的想法，但作為民建聯的生力軍，他坦言自己從未去過示威現場接觸這群「無助」的年青人，了解他們的想法。他嘗試解釋，是因為自己工作很忙，加上讀哲學的關係，慣於用局外人的角度理解事情，「可能一個旁觀者對現實環境的理解和感受，會比當局者清晰和準確。」

潘孝汶也承認，由於沒有到過現場，令自己與不同政治光譜的年青人之間也有鴻溝。「我確實係較少同佢地有一個深入啲嘅對話，始終溝通嘅前題係大家都有共識。」

年僅30歲的潘孝汶曾在北京大學讀哲學，在訪問時他不斷引用哲學思想回應時局。

示威者堅持「不撤不散」 證政府公信力到低點

對於有年青人用比較激進手法爭取訴求，他認為香港是個自由社會，有不同表達訴求的方法，只要在不犯法的基礎下，會得到絕大部分市民的接受。但過去曾有一百萬及二百萬人和平上街，僅換來政府宣佈暫緩修例，拒絕回應示威者五大訴求，導致一發不可收拾的激烈抗爭行動，包括衝擊立法會。潘孝汶認為，示威者用什麼手段，視乎大家到底渴求多大的改變，「好多人會話用孫中山清末（革命）作為比喻，睇下大家想要咩社會。」他又反問衝擊者，激進的行動能否成功爭取訴求。

潘孝汶同意政府在修例工作上有很大改善空間，也錯過很多時機回應示威者。不過他坦言，如今特首說出修例已「壽終正寢」已經令很多人放下心頭大石，直指若市民仍不相信修例已終結，代表政府的公信力已經到了極低點，才令市民對「撤回」此等確鑿言詞有如此強烈要求。

對於修訂《逃犯條例》，潘孝汶未有明確表態。他僅稱，聽到自己的律師朋友的朋友指，其對內地司法不信任，故反對該修訂。而潘孝汶自己就認為，「解釋同elaborate係影響左個結局所在。」

警方濫權施襲被拍下：沒有絕對對錯，視乎如何詮譯

他又表示不希望見到有群眾受傷，但不評論六月十二日警方施放150枚催淚彈驅散示威者的做法是否正確。「呢個要問返警方，我冇呢方面經驗。」至於，網上有大量片段拍攝到警方在多次衝突中向示威者施襲，涉嫌使用過分武力，潘孝汶認為，片段拍攝到的一定是真實存在，但沒有絕對的對與錯，因為視乎如何詮譯。他引用哲學家伽達默爾的思想回應，「真理永遠係詮釋之中。」

潘孝汶說，真理永遠在詮釋之中，所有東西都有不同解讀方式。

指暴徒界定模糊、主觀：成功咗可能就已經唔係暴徒

不過，他沒有直接回應，這班示威者是否如外界批評的「暴徒」，又再一次引用「真理永遠在詮釋之中」。「暴唔暴徒不嬲都好難介定，我不嬲都好少出嚟譴責暴力，話點樣先係和平穩定，我好少講呢啲嘢。因為始終暴徒個介定係非常模糊同主觀，咁孫中山先生叫唔叫暴徒？咁柬埔寨波爾布特叫唔叫暴徒？呢個好視乎大家點樣介定，成功咗可能就已經唔係暴徒，政治嘅嘢。」潘孝汶說，太快為一件事下判斷的話，就是武斷，故應再耐心和多角度去看事情，「可能係要過咗一大段時間，等呢件事變成一個歷史之後，先去判斷。」

潘孝汶拒絕稱示威者為「暴徒」，指太快下判斷是武斷，又以孫中山作例子，指出「暴徒」的介定是非常模糊和主觀。其所屬政黨已多翻稱示威者為暴徒，有關說法與他有出入，而前任行政長官梁振英在7月19日也於其個人facebook發文指，「思路不清的人經常拿孫中山先生做先例，為香港的暴徒解說。」

太快下判斷是武斷 與黨立場現分歧？

潘孝汶在訪問中四度提及「太快作出判斷就是武斷」，與民建聯取態明顯不同。民建聯在六月十二日及七月一日衝擊行動翌日即譴責「暴力」，其中七月二日的記者會上稱示威者為「暴徒」，認為極端激進暴力分子及暴徒的兇惡及恐佈行徑，嚴重破壞社會秩序和損害法治，社會各界應齊心譴責，促請有關執法部門迅速偵辦徹查及嚴懲。對他而言，民建聯對事件急急表態，又是否屬於武斷？他對黨的聲明又有沒有保留？

潘孝汶首先指出，自己較少留意黨的立場，「你叫我睇政府推行咩政策，民建聯十個最近推出嘅新綱領，叫我背出來我真係背唔到。」及後他又補充，相信任何一個政黨，不論建制或泛民，新聞稿都會用上「四平八穩」的文字。「喺我個光譜嚟講，係好四平八穩。基本上民建聯嘅聲明都係畀一啲中立、建制派嘅支持者，甚至乎少少微黃，聽眾都係呢啲，都唔會係比另一個光譜嘅人去睇。」又稱並非只有建制派是這樣，「泛民都好快作出一個判斷……始終任何政黨都有現實考慮，冇辦法，任何光譜都係。」

「民建聯特此促請社會各界不能再坐視，而必須齊心譴責極端暴力分子及暴徒之此等瘋狂甚至恐怖罪行，迅速徹查，追究刑事責任，作出嚴懲！並嚴正向他們發出社會不容這些胡作非為及暴行的堅决強烈訊息。」——民建聯回應七月一日示威者衝擊立法會行為（部分節錄內容）

潘孝汶說，加入民建聯之後，有些認識了很多年的中學同學，多年不見後與他在網上「交鋒」起爭執。

入建制從未動搖 未回應會否參選：需要我時會出來

五年前加入民建聯不久，雨傘運動爆發，社會不同群體政治立場壁壘分明，潘孝汶說，沒有對自己決定後悔與掙扎過，信念從沒有動搖。「我只會諗係我嘅崗位，我可以做啲咩。」

五年後，更大型的群眾運動再次發生，社會對於修例立場走向兩極，派系對峙的局面蔓延到社區。潘孝汶某日擺街站被市民包圍質問，事後他在個人社交網站寫道，絕不會退黨割席。「由最初加入民建聯成為建制一員，對於整個陣營發生任何事，我都承擔著共同責任，責無旁貸。既然順境時不離去，逆境時更加不能離棄、割席。這一份承擔是政治人必需的。」至於會否參選，他就未有直接回答，僅稱自己這一刻只是做地區工作，「需要我嘅時候就會出嚟」。

意見和立場與主流建制派不同，潘孝汶就補充，政黨的綱領及意識形態亦要隨社會形勢變化。「只可以講，我覺得未來絕對要令香港發展更加好，確實無論泛民、建制都好，有啲嘢都要調整。」