【元朗黑夜】廝殺列車上藍衫小孩怕被打　回家街坊：現在誰治港？

元朗西鐵站昨晚（21日）有大批白衣人毆打站內及車內市民，Olivia （化名）是其中一個搭上往屯門方向列車的新界西居民。回家的列車變成廝殺列車，有年青人滿身血污跑入車廂，有小孩問媽媽自己穿深藍衣服會否被打。列車在元朗停駛近15分鐘，對面月台列車不斷飛站，聞說車尾有人打鬥，眾人無處可逃，Olivia當時唯一能做的只有和陌生街坊扶老攜幼地撤離至車頭。 列車後終開出往天水圍，她至今仍無法安心，不敢出門。「我從小到大生活在新界西，西鐵站一直是返學返工必經之路，現在恐怖得像戰場。」

元朗有大批白衣人在站內無差別毆打市民。（資料圖片）

飯後回家搭上廝殺列車

Olivia家住天水圍，當日她參與7.21民陣遊行後，七點左右往尖沙咀吃飯，大約10時多在尖東坐上往屯門方向的列車。當時她沿途已收到朋友來訊，指元朗有許多白衫人士聚集，但她看過片段，判斷較危險的地區為街外鳳琴街等位置，「完全沒想過西鐵站也有白衫人。」

直至列車駛到元朗站，車門一開，她和一眾乘客聽到年青人在月台大喊：「不要落車，下面有幾十個白衫人拎住粗藤條，見人出閘就打，不論著咩色衫」。當時開始有人在車廂呼救First-Aid，問有沒有急救員和長遮，當時她沒想到，離開龍和道、夏慤道等地方回到新界西的家，市民竟也需要物資去保護自己。

Olivia 搭上的列車停於元朗站，她感覺過程長達15分鐘。有年青人在月台大喊：「不要落車，下面有幾十個白衫人拎住粗藤條，見人出閘就打，不論著咩色衫。」列車上留有不少血跡。（讀者提供照片）

市民滿身血污上月台 列車停駛無處可逃

當時Olivia身處車廂偏尾位置，有人呼喊他們向往屯門方向車頭方向走，「我不知道車尾發生什麼事，我估計就是網上片段看到白衫人入車廂打市民的情況。」

混亂間，月台廣播要乘客立即下車，「大堂這樣混亂，你叫我落車可以去哪？對面車飛站，完全不停。大家湧入車好像都沒有用，不會開車，但大家就是湧入去。」一個戴著黑口罩的年青人走到她旁邊坐下，「我看見他的後頸、成隻手都是紅色藤條印，他好驚，什麼也沒說，他朋友問我們可否掩護佢。」後來在天水圍重遇那個男生，她才見他後腦流血。她亦見到另一個男士被打到見血，「頭和手明顯流血。」

孩子問媽媽：「著深藍色會否被人打？」

Olivia說，車廂內不只是年青人，也有許多一家大細、年老夫婦等等，主要為普通居民。「我好肯定八成人沒有戴口罩，也沒有著黑衫，年紀組合也很不同。有個阿姨抱怨，只是返工返屋企，點解搞到咁樣？我幾肯定大部分都是街坊。」

當時月台及車廂有人大喊，著黑衫的人小心，最令她深刻的，是混亂中一個4至5歲的戴眼鏡孩子，拉拉自己的上衣，問他身邊的媽媽：「我穿這件是深藍色衫，會不會被人打？」「點解一個小朋友都驚到咁？好心噏。」她說，在場沒有乘客有防衛工具在手，另外也有人衝到車廂拿走滅火筒說：「我只是想保護自己屋企人！」「那刻覺得，發生乜事？係咪全民皆兵先保護到自己？」

一個中年女士在她身後眼眶泛紅，問道：「如果班車開走，我們都走，下面班後生仔怎辦？」Olivia在混亂中也只能安撫她，陪她冷靜下來。「當時所有人的唯一願望是向前行，盡量冷靜。」

有廚師收工後路過事發地點，被白衫人以粗藤條追打後入院。（資料圖片）

無職員、無警察 列車門關上又開

Olivia說，她當時一直在月台想找尋港鐵職員，但一個也見不到。「感覺過了15分鐘，沒有預警、沒有職員，突然有廣播，話車門即將關閉，所有人叫月台的後生仔上車走。」有人在混亂中不知所措，入了車廂又出月台，她的社工朋友前去安撫他，才冷靜下來。車門關上的過程，對受驚的乘客而言相當漫長。「車門大概關了三至四次，每次關上大家都鬆一口氣，但之後又開返。」她說，當時有人驚慌地問：「點解閂極都閂唔到門？」

列車終於開出後，直至朗屏站仍然緊張，「列車停了四分鐘，無人敢出朗屏，覺得同元朗距離都近，不知仍否有白衫人。」Olivia見到月台上有兩個港鐵職員，但他們並未向乘客解釋元朗站情況，直至列車開到天水圍，大家感覺較安全才下車。天水圍當時有不少人想到站外幫忙義載市民，也有急救員自發到站內協助乘客，她亦見到之前元朗受襲的男生坐在月台上，狀甚無助。

「當時有十幾人圍住大堂港鐵控制室，問點解元朗站無職員、無通知，職員也答不到，只是重覆說他要了解一下，之後縮返入去。」她隨後由朋友接載安全回到家中。

港鐵職員指事發晚上10時47分已報警，一批警察事後至少半小時才到場，被在場市民及記者追問為何遲遲未到。元朗鳳翔區區議員麥業成指，早於21日早上已經就有白衫人指要在元朗伏擊遊行人士消息告知警方，當時警方指早有部署。（資料圖片）

「出門估唔到著咩色衫會畀人打」

翌日，Olivia本來約了人出外，但因為聽到消息指荃灣也會有白衫人出沒，決定不出門赴會；媽媽在元朗工作，她也擔心了整個上午，想盡辦法要安全把媽媽接回家中，就連的士司機都明言不願車入元朗。「我從小到大生活在新界西，西鐵站一直是返學返工必經之路，現在恐怖得像戰場——你出門都估唔到著咩色衫會畀人打。」

她質疑警察未有在元朗區執法保護市民，「差館落閘，打電話報警斷線，現在是誰治港？」今早特首林鄭月娥與警務處處長盧偉聰及其他司長召開記者招待會，先譴責示威者破壞中聯辦行為，再提到元朗有人毆打市民，「政府在西環開槍驅散示威者，元朗這邊暴民沒人理，政府是把兩班人混為一談。」她感覺政府連月對示威和元朗一事的回應，顯示政府重視死物多於人命，「爆立法會爆玻璃就凌晨四點開記招，而家元朗是一條條人命受影響。」

記者會期間有記者指出元朗一役令市民對警隊失去信心，Olivia認為，她從7.21民陣遊行警方未考慮書展人流、仍限制民眾在灣仔盧押道完成遊行當刻，已經覺得警察有意逼大批遊行人士走到金鐘，「想大家『被搞事』，跟住他的劇本走。」她指如果警方想要市民重拾信心，理應解釋元朗警署昨晚為何落閘：「當區有事，但一個警察都無。」

事發翌日，有社福團體號號召在元朗襲擊中受傷人士前往元朗警署報警，中午曾有消息指會同場騷擾報警者，他們由警察包圍護送。（資料圖片）

恐懼中生活下去 要互相支持

「住在元朗，沒想到有一日會驚到影響正常生活。」但她認為這不只是新界西的問題，這是香港任何地區市民都無法獨善其身的問題：「現在好多訊息，話荃灣、沙田都有危險。噚日元朗，後日是不是大埔？是否要避到去長洲？無人可以置身事外。」

居住的社區內，有大批人士無差別毆打市民，為Olivia以及其他街坊帶來了實實在在的恐懼。「好難好難在這種恐懼下生活下去，你就算不擔心自己都會擔心家人安全。」在緊急關頭，她和社工朋友決意要讓身邊人冷靜，「我好單純，我覺得走下去的方法，是在這個每人都低落的時刻互相傾訴同支持，堅持個心再面對周遭的事，軟弱的話，我們無法走下去。」