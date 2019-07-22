【元朗黑夜】歸家女登廝殺列車 親述車廂亂打猶如困獸鬥

昨夜（21日）疑有一批白衣人進入港鐵元朗站襲擊市民，更闖進列車車廂用木棍和籐條等無差別亂打，令大批市民浴血車廂。市民Janice剛巧在此廝殺列車上，形容白衣人衝入車廂內打人時，市民不停往後退，更險釀成「人踩人」。期間有市民狂撳緊急掣，良久也沒有車長或職員回應，港鐵月台更廣播列車將「暫停服務」，令市民度過了恐慌的一夜。

被迫滯留元朗站 目擊市民與白衣人對峙

大學生Janice 與哥哥7.21遊行完後，晚上10時多坐港鐵返元朗歸家。她說當時透過車上直播和Telegram已得悉元朗站附近有白衣人毆打市民，但她以為白衣人不會走入內港鐵站內打人，故繼續乘搭港鐵。當她到達元朗站時，一步出車廂已聽到嘈吵聲，約20名市民在扶手梯邊圍觀：「下面有人打人」、「黑社會」。她目睹大堂有市民與白衣人隔著港鐵入閘口的玻璃圍欄對峙，白衣人揮棍挑釁，有市民則開傘阻擋。

Janice由扶手梯上目擊港鐵大堂市民撐傘，以抵擋白衣人狂擲物。（讀者提供）

市民開消防喉向白衣人射水 白衣人殺入車廂內亂打

Janice與哥哥滯留在扶手梯邊，形容當時大堂情況「混亂」，地下更有血跡。一有市民向港鐵入閘口靠近，閘外的白衣人即揮動木棍，期間有市民開動消防喉向白衣人射水。有市民呼籲遊行人士換掉黑色衣服，以防白衣人攻擊。Janice雖非穿著黑色衣物，但仍感到恐慌。有女生問圍觀市民是否需要戴口罩，市民跟她表示，白衣人「無差別打人，戴唔戴無分別。」

Janice稱當時氣氛緊張，突然有市民大叫「上車」，他們跟扶手梯上的市民紛紛向上跑衝入車廂，車上乘客目睹眾人湧入車廂均表現茫然。同一時間，有白衣人已經跑進閘口並奔上月台，衝入其中一個車廂襲擊乘客。「我返家後才知道，原來與林卓廷議員身處同一列車上，僅相隔幾個車廂。」擠入車廂的市民不斷叫車廂內的乘客「行入啲、行入啲」，即使車廂內已擠滿，車門卻沒有關上。

Janice目擊有市民噴射消防水柱，試圖阻止白衣人向市民推進。（讀者提供）

列車車門長開 市民恐慌避棍亂打

車廂內有市民指揮大家，向尚未受襲擊的車廂方向走，遠離「白衣人」。車廂內的男士讓女士與孩子先行，並高呼「向前行」、「慢慢來」，Janice說當時大家也相當驚恐，後面不停有人往前推，「人同人完全貼住行」，稍有不慎便人踩人。「如果佢哋（白衣人）行入來打人，我哋真係只可以被挨打。前面係人，側面係人，又唔關門，我哋真係無路走。」看到身旁穿「街坊衫」的十多歲女生嚇到「眼濕濕」、縮成一團，Janice向她遞上紙巾，拖著她的手向前面車廂走。雖在危急關頭，當時車廂上還有老人家與扶著嬰兒車的父母坐在椅子上並未離去、有市民問該對父母，是否需要幫忙「抱走」小孩。他們向前方車廂推進了約一、兩分鐘後，有市民表示前方車廂已非常擠迫，大家便停下腳步。

白衣人走入進入元朗地鐵站月台與列車，無差別毆打車內市民。（香港01記者攝）

撳緊急掣無回應 廣播要求離開列車

由於列車一直未開出，車門也沒關上，有市民按車廂內的「緊急掣」，希望與車長對話查問原因，然而沒有人應機。同一時間，車站不斷廣播，表示此列車已「暫停服務」及「請乘客落車」，在場市民相當鼓譟，粗口橫飛，但未有人敢下車，「月台上無晒人，無人敢行出月台，雖然起車度都係『困獸鬥』。」

Janice稱當時大家都很恐慌：「唔知會發生咩事，覺得唔安全。」後來車門終於關上，行駛往「屯門」方向。車上各人互通消息，為安全起見，不要在下個站朗屏下車，寧願到尾站「屯門」再轉車，以躲避白衣人。

Janice與哥哥最終在天水圍站下車，再轉的士回家。她看見天水圍站外有市民包圍港鐵客戶服務中心要求解釋，並見救護員救助兩位被「扑穿頭」的市民，推測襲擊已蔓延至天水圍。朋友、家人來電紛紛來電表示擔憂，更建議Janice不要穿黑、白色衫出街。



驚魂過後，Janice回過神來， 形容是此經歷好恐怖，「這已經唔係我熟悉嘅香港。香港一直以來都好安全，好安心，好難過自細長大嘅屋企會變成咁。」