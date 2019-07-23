【元朗黑夜】港男親述組人盾保護婦孺 在港鐵大堂「像在等死」

7月21日，大批白衣人手持藤條、木棍和鐵通，在元朗西鐵站「開戰」，無差別襲擊市民，大批市民築成人肉盾牌保護老弱婦孺，又撐傘抵擋攻擊。乘客Kelvin目擊整個過程，稱當時情況相當「驚險」，如同被「追殺」。

50多名白衣人揮棍突襲 乘客組成人盾保護婦孺

Kelvin為元朗襲擊的目擊者，當天他穿上黑衣參與民陣發起的遊行，約晚上11時回到元朗站歸家。未到站前，他已收到白衣人在元朗站襲擊黑衣市民的消息，故到站後特意到大堂洗手間更換衣物。當他離開洗手間時，看見閘外已集合了數十個手持木棍、凶神惡煞的白衣人，且不斷有白衣人從港鐵連接的YOHO商場湧入，目測多達50、60人。「現場好多普通市民真係唔知發生咩事，突然間要面對咁嘅場面。」

一眾市民感到來者不善，於是聚成一團，互壯聲勢。及後新一班列車的乘客到達大堂，Kelvin道：「當時站入面嘅市民比佢哋（白衣人）多，所以諗住對峙住等警察來。」他說在慌亂中，有幾個男人出來組織大家，叫他們靠牆圍成一個半圓：「我哋分幾層：前排、中排、後排。前排開遮，多數係啲男人或者有『架生』，其實只不過有把遮响前面擋住，因為佢哋開始擲雜物。我哋大部分人係老人家或者女人、小朋友，畀佢哋企中間，越需要保護嘅企得越入，由外圍嘅人保護住。」kelvin坦言當時似「等死」，「聽到（老弱婦孺）尖叫」，Kelvin見狀飛速跑去人群後方的港鐵客務中心，要求兩個港鐵職員報警後，再跑回人盾陣。

大量白衣人由YOHO商場進入元朗西鐵站，手持木棍襲擊市民。（01記者攝）

女人被打至頭破血流 市民射水自衛

Kelvin指，當時約有5、6個領頭的白衣人一邊叫囂，一邊翻過港鐵圍欄進入大堂，襲擊「落單」市民。「有個男人一出閘就畀幾個白衫人圍毆，打到佢瞓咗落地。」有人走近鐵閘前拉回「落單」的市民即遭木棍襲擊。「有幾個男人拎水喉對住佢哋（白衣人）射水，阻嚇佢哋唔好入閘，但最後擋唔到。」Kelvin又見到有女人被打到頭破血流，被扶去洗手間暫避。他一邊躲避，一邊拍下白衣人襲擊市民的片段：「影低佢哋個樣，遲啲可以做證據。」

在場部分民眾離開人群，用水柱射向白衣人，以阻止白衣人「入閘」。（01讀者提供）

白衣狂徒擲物後曾撤退 市民盼警察出現終失望

他說，當時看到林卓廷站在隔離嘗試調停，但白衣人不斷向「雨傘陣」擲雜物。「一塊木板（手掌大）由我頭上面飛過，差啲打中我。」他說：「有段時間白衫人曾經撤退，我哋仲以為有警察到，所以大嗌『唔好走啊，黑社會』，點知佢哋好快又跑返來。」他當時感到好無力：「成件事完晒都無警察，之後先知原來嗰陣YOHO有兩個軍裝走過，但係完全無行過來。」他稱唯一進場支援的是橙衣救護員，「我哋開遮護送佢哋去救援」。

Kelvin攝下白衣人進入元朗站大堂，部分並沒有戴上口罩。（受訪者提供）

列車停止服務 車廂內被白衣人「追殺」

白衣人越來越多，Kelvin決定返回列車暫避，但車門遲遲不關閉，白衣人又「殺到」。此時地鐵竟廣播，稱列車「停止服務」，要求乘客下車，最終白衣人狂打5分鐘後離去，列車才開出。Kelvin說他後來見TVB新聞報道「列車即時開出」，直斥其報導不實，「不可理喻」。他表示港鐵站內整個襲擊過程大約只有20多分鐘，更激動地表示：「每一part都好驚險，好似畀佢哋『追殺』，好恐怖。」他希望政府、警方、港鐵針對事件作出回應。