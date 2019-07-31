【728集會】義載司機突破防暴包圍 示威者犧牲助受傷同伴離場

7月28日夜，示威者與警方在西環爆發衝突，港鐵線宣布暫停西營盤至堅尼地城的列車服務，警方在西環一帶佈防作出拘捕。林先生在家知道現場情況後，與朋友前往中環義載示威者。他歷經防暴封路包圍的險境，最後載著示威者逃出生天。他見證示威者將上車機會留給受傷同伴，最後更疑似被捕，被他們的「犧牲精神」感動。

7月28日，防暴警於中、上環兩面夾擊，並於中上環一帶發射催淚彈驅。（李澤彤攝）

中環義載突遇防暴大軍 受傷示威者被同伴推上車

林先生在727開始加入義載行列，到朗屏站做「家長」，728已是他第二次義載。當晚他和朋友由新界東出發，約晚上十點九到達皇后大道中港鐵中環站旁，當時環境「平靜、同平時一樣，又多外國人行緊」，他和朋友懷著「hea下先」的心態等受助者時，突然有十多輛警車出現。

「啲EU車、豬籠車、警察私家車已經衝晒上黎，霸咗條路，有綠衫（防暴警察）、有反黑，落車上頭盔同圓盾。」他的車被警車前後包圍，「嗰個位（中環站外）完全無示威者佔據馬路，毋須清場，估唔到佢哋突然出現，情況轉差得好快。」一個穿上全副武裝的警員敲他的車窗，更不友善地大聲查問「你做乜喺度？」林先生表示被警車圍困才停留在此，對方聽罷才通知同袍讓路予他離開。

他在皇后大道中緩慢地駛向西環方向，一路上向零星跑向中環站的示威者打手勢，示意中環站旁有防暴警察。幾分鐘後，他隔著車窗聞到濃烈的催淚彈味。車子駛至中環中心附近時，只有他與另一輛車慢駛，「山下」的德輔道中更有警察阻截與拘捕。突然間，約十個由山下「逃」上來的示威者在他身邊經過，林先生打開車窗問是否需要義載。

示威者將一個膝蓋扭傷的同伴推上車，「其他示威者叫佢（受傷同伴）快啲上我車走，因為佢傷到走唔到。」結果兩個男傷者加一個示威者一同上車，上車後他們立即將頭盔、豬嘴（防毒面罩）扔出車外，換掉黑衣。

死胡同險遇防暴警圍捕 示威者要求下車

林先生要載示威者到九龍西，他發現皇后大道中向西環方向設有路障，車輛不可通行，他惟有原路折回，惟車後方已有防暴警察一字排開向路障推進。「防暴同路障之間距離大約百零米，我調咗兩三次頭冇咩路可以走。」情急之下，三個示威者要求下車，不希望「連累」義載者，被林先生拒絕。他繼續尋路突破，「上山無路，落山有一條小路（租庇利街）。但防暴已經推進到嗰條小路度，唯有博一博（不被警察截查），就係咁，係防暴推進前（至租庇利街）逃走成功，大家距離只有兩米。」他表示只是「幸運」沒有被防暴警攔截，否則「一鑊熟」。

林先生經租庇利街前往干諾道中，一路上「成地嘢，有玻璃碎同竹」，催淚白煙瀰漫，他說：「干諾道中好似變咗伊拉克咁。最後唔理，照衝出去，左右都好多差佬、又逆線又衝燈咁走，走去中環碼頭再掉頭上繞道行隧道（東隧），才成功過海逃出港島。」

728衝突當晚，警方在多處釋放催淚彈驅散示威者，街道霧氣瀰漫。（資料圖片）

義載司機不棄被載者 示威者「捨身」助傷者逃生

過海後，林先生終於鬆一口氣：「佢一截就弊。我哋著落街買嘢裝、OL裝，如果車入面齋係我哋兩個就唔驚嘅，但我哋唔可以揼低啲細路唔理㗎嘛。」林先生根據示威者對話，判斷他們應為大專生，「佢哋上車嗰陣多謝我哋，話『好彩有好心人』、『唔好意思』，當有防暴圍過來時，佢哋又好驚會連累我哋。其實佢哋連前途都唔要，我哋只係執頭執尾。」

一路上彼此沒有過多交談，但他聽到示威者打電話與家人、剛才滯留於港島的數位同伴報平安。林先生根據他們談話內容知悉，由於山下的路被警方堵截，沒上車的示威者只能向山上跑，但不熟路，連堅道都不知何處，最後部分疑似被捕。林先生讚揚他們「捨身救人」：「我估上咗車嗰三個同無上車嗰啲都係啱啱識。其實嗰時（防暴逼近）上咗我車就係最安全，佢哋寧願犧牲逃生嘅機會，留畀有需要嘅人。」

林先生素來關心政治。「身邊幾乎所有朋友都好關心，茶餘飯後都係傾呢樣嘢，甚至有朋友睇直播睇到大喊去廁所嘔。但係身邊同年紀（二十尾）嘅人都無乜人上前線，有啲有家庭，又開始發展事業，承受唔起（代價）。」他表示是夜在中環義載的形勢，比前一日（27日）前往朗屏義載更「危急」，很難想像被警方截留的後果，然而他表示仍會繼續義載：「我想盡量做得幾多做幾多。」