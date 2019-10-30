【香港樂與傲】天星小輪船長見證維港變遷

維多利亞港見證香港百多年來的發展與變遷，日出日落，每天在渡海小輪上工作的一眾船員，可算是最了解這個美麗海港的人。年過半百的郭灶帶（阿帶），20年來每天在天星小輪上接載香港人和遊客穿梭維港兩岸，這片海港對他而言就像親人一樣。得悉維港將於11月1至3日舉行世界海岸賽艇錦標賽，這位大半生與海為伴的海員，既興奮，又驕傲。

郭灶帶一生與海結緣，大海就是他的親人一樣。出身於香港仔水上人家庭的阿帶，十多歲已開始跟隨家人四處出海捕漁維生，但33歲那年毅然離開漁船，投身天星小輪工作，由水手開始做起。「水手要學習水手繩藝，學叉纜，學纜繩保養等，有很多功夫。」只有小學三年級教育程度的他，偏偏帶著不服輸的精神，奮發向上，寧願犧牲休息時間，每天花5小時進修，為的就是考取船長牌照。「根據以前的規則，我也可以考牌。每天3時下班就上堂到晚上8時，然後第二天又是早上7時上班，希望將勤補拙。」

20年來，阿帶從沒有停下來，一步一步從水手爬到助理總船長的位置。

海邊出生、海裏成長

由1999年入職到2005年升為船長，他並未因而停下腳步，一路再晉升至一級船長、訓練船長，如今已是離開前線崗位的助理總船長，靠着努力，一步步向上爬。工作崗位改變了，每日工作時間依然是早上7時至下午3時。每天對着同一個海港，阿帶對維港的熱愛依然不變，「對著維港20年毫不厭倦。每天一早回到公司，看着太陽升起照着一艘艘船穿梭維港，那畫面真的百看不厭。」

對船長而言，把乘客安全送到目的地，就是最大職責，亦是最有滿足感的地方。

唯一在維港「打橫行」的船隻

早上回到公司，先要查看當日值班表，肯定每艘船有足夠人手工作，「每艘船需要一位船長、一位副船長、一位大偈（即負責機房工作的輪機長）、還有四位水手，才可以正常運作。」阿帶常笑言自己讀得書少，也不懂甚麼管理技巧，「最重要是大家尊重大家。」對於管理方面阿帶表現謙虛，但談到駕駛輪船的經驗，他就當仁不讓，「從小到大都喜歡駕船，以前開自己的漁船，現在是體積更大的渡海小輪，而且渡輪與普通船又有不同，它是雙頭船，並且在海上是『打橫行』，香港絕無僅有，難度就更加大。」20年來，他跟香港人一起見證維港經歷無數次填海，海港範圍縮小了，這些大家已知的事實，原來會為渡輪工作帶來行外人未必會注意到的新挑戰 —- 水流變急，浪變大，加上來往維港船隻越來越多，駕駛船隻的難度亦越來越高。「每次把船駁到對面碼頭，安全泊岸，那種滿足感金錢也買不到。」

維港越來越窄，浪亦急，確實考驗船長的技術。

見慣風浪 敬業樂業

「天氣突變是平常事，前一刻風平浪靜，忽然大風大浪，你都要保持冷靜。」見慣風浪的阿帶毋懼任何天氣，唯一會令他緊張的，只有渡輪泊岸一刻：「我們的船旁邊沒有防撞物，所以泊船時要非常小心，如果距離控制得不好，隨時把碼頭邊的欄柵撞爛，傷害到客人。」「以前開自己的漁船，現在開這麼大的輪船，那種滿足感有錢都買不到。」多年下來，有班乘客幾乎每天都會遇上，好像朋友一樣，又是另一種滿足感。阿帶如今主要負責管理工作，調動員工、管理乘客安全，已鮮有親自「上陣」的機會，除非在特殊情況下，才需要他出手掌舵。

對於即將在維港舉行的海岸賽艇世錦賽，阿帶非常期待。

維港舉行世界級賽事 與有榮焉

維港內不但有渡海小輪、遠洋輪船，同樣亦可以有賽艇、龍舟、風帆。阿帶說：「在海旁看過無數比賽，龍舟、風帆常見，賽艇真的少見。知道海岸賽艇世錦賽首次在香港舉行，真的感到很興奮，香港的海港不算大，但可以舉辦一個世界級的比賽，實在難得。今次比賽，往來尖沙咀與灣仔的渡輪將會維持正常服務，大船小艇同場擦身而過，雖考驗著運動員與我們船長的技術，但比賽更加刺激！」運動員在賽艇上看到前方小輪經過；坐在小輪的乘客又可以近距離觀賞運動員的英姿，不同船艇，不同大小，直行橫駛，一樣序序有條，不起衝突，甚至更為這個海港，加添幾分如別不同的情趣，維港就像香港的縮影。20年海上時光，阿帶幾乎見盡一切，想不到還有新事物發生，他十分與奮，無比驕傲。對於海岸賽艇，阿帶未必熟悉，然而那份奮勇向上、永不放棄、突破自己的精神，阿帶與每位賽艇運動員毫無分別，對於海港的熱愛，說不定更深、更厚。

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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