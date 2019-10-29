【香港樂與傲】成軍七年一步步圓夢 樂隊以歌帶出賽艇活力

以音樂作為事業並非一件簡單的事，偏偏有人不怕困難，在音樂路上一直堅持下去。sp’ACE是本地樂隊，他們用了七年時間從業餘樂隊到為人熟悉，更剛剛完成首個售票演唱會，而今年11月舉辦的世界海岸賽艇錦標賽，邀請了他們創作主題曲，為一眾海外及本地賽艇運動員打氣。sp’ACE一路走來，如果以賽艇比喻，這七年時間經歷的逆風強浪肯定不少，但他們從沒有放棄，緊隨着自己節奏繼續划槳，向著目標進發。

賽艇是個非常講究節奏的運動，每一槳入水、拉槳、轉槳、出水，所有人以同一節奏律動；音樂人講求靈感和創意，在演出時，同樣需要緊跟節奏，才可以作出最好表現。無論是賽艇運動員還是音樂人，要熟悉這個節奏並發揮到最好，都需要不斷努力和付出，在踏上屬於自己的舞台前，有多少人可以堅持下去？sp'ACE主音周吉佩（吉吉），是樂隊初代成員之一，十多年前，他跟鼓手阿火和另一位朋友，三個喜愛音樂的少年，組成初代sp'ACE。「當時我和阿火只有十多歲，真的很喜歡音樂，於是組了樂隊，開始接一些商場表演，唱別人的歌。」抱着玩樂心態夾了幾年，至2008年左右，漸漸沒有演出，樂隊離離合合本是平常事，吉吉卻不想就此放棄。「某個夜晚，我和阿火談了很長時間，大家都覺得現在的生活很枯燥，日復日的工作，沒有任何新奇事。談得越多，越覺得我們應該多行一步，應該為生活作一點改變。」心動不如行動，他立即將想法付諸實行，那時三人組合中的另一個朋友已離隊，吉吉與阿火遂邀請阿火的音樂學生阿健加入當鍵琴手，然後再找到另一位主音Ray和結他手Pang，2012年決定重組，成為現在的sp'ACE。

吉吉七年前與阿火的一席話後，決定重組sp’ACE。

與吉吉從小認識的阿火，希望踏出舒適圈，改變人生。

風雨不改定期練習

樂隊重組不是結局，相反是個開始。樂隊每位成員均有正職工作，吉吉更做了爸爸，在樂隊、工作和家庭之間同時要克盡己任，絕不簡單，「由樂隊組成一刻開始，我們就固定每個星期二、四晚上練習，當然辛苦，但已經成為一種習慣，不會因為有小朋友或其他事而取消。」吉吉幼子出世時，無法分身到工作室練歌，便開着視訊隔空和隊友練歌，「大家的時間也不多，但他們依然願意為了你不顧麻煩去完成這件事，其實是極大的支持。」儘管多辛苦仍舊繼續，一切出於對音樂純粹的熱愛，「因為真心喜歡音樂，喜歡用歌曲傳達自己的想法。我們認為堅持的可貴就在於，一步步實現未知結果的事，而最終成功。」

Ray負責歌詞，希望歌詞傳達出堅持下去的意念。

維多利亞港的回憶

今年的世界海岸賽艇錦標賽，第一次來到亞洲，在維港舉行。維港對每個香港人各有不同意義，對sp'ACE又代表著甚麼？「以前在尖東海傍做過無數次busking（街頭表演），最深刻是幾年前，當時應該是第二次在尖東busking，我們一邊唱一邊有途人駐足欣賞，最後竟然有大約200人圍著聽我們唱歌，以busking來說是非常好的成績。」對於當時還未成名的sp’ACE，這樣的經驗無比鼓舞。「我們發現維港有種氛圍，可以把人凝聚起來，以後又在尖東海傍做了很多次busking，又在文化中心多次演出，維港可以算是孕育我們成長的搖籃之一。」另一方面，吉吉小時候住的地方，可以遠望到整個維港，成長的過程一邊看着維港兩岸一棟棟新大廈的落成，成為今時今日的維港新景象。海港連繫着童年回憶，對他的感受就更深。「作為一個本地樂隊，可以為這個國際賽事創作主題曲，我們想也沒想過，可以說是個令人振奮的里程碑。」創作時候，sp’ACE看過許多海岸賽艇的影片，希望可以了解賽艇的節奏，帶出當中的澎湃活力。「我們今次的創作，最希望歌曲與賽艇相互配合，可以帶動比賽氣氛。反覆多次試驗，才敲定最後版本。」現在制作的歌曲節奏非常快，達到每分鐘160拍，屬於一首快板歌曲。這個節奏是他們反覆研究賽艇片段後得出的答案，希望模擬賽艇的速度，為運動員打氣。歌曲中，他們預留了一些空間，讓觀眾可以為運動員吶喊加油！「希望觀眾和運動員會對歌曲產生共鳴，觀眾會更加投入比賽，而運動員亦會受到鼓舞。」另一位主音Ray負責歌詞，他希望營造一種城市感，令聽眾有共鳴之餘，亦盡力把划艇感覺融入詞中。「當中有很多問自己鼓勵自己的字句，最終傳遞出繼續堅持的信念。」

Pang負責今次的歌曲創作。

sp’ACE對維港有很深回憶。

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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