【老有所安】貧病夫妻怕遺體「無名無姓 長埋深土」

近日耀東邨殺妻慘案的黃伯囚滿出獄，事件再次令大眾關注雙老長者支援不足的問題。「生、老、病、死」雖說是人生必經階段，但當面臨老去、患病、死亡的時候，任誰都會憂心、害怕。今期【周五心意・老有所安】就讓大家從獨居長者的故事，了解長者對身後事的擔憂。

根據政府現行政策，人死後安放在公眾殮房6個月內無人認領，遺體就只會安葬於荒涼的沙嶺墳場，配以一個沒名沒姓的墓碑。幸而坊間有專為獨居、無依無靠長者服務的非牟利團體--榕光社，為讓長者「開心來、尊嚴活、安心去」，他們不但為長者提供膳食、醫療等援助，更於2008年開展「夕陽之友」計劃，按長者意願辦理身後事，讓他們安心離去。

沙嶺公墓位於文錦渡、羅湖管制站旁，是香港政府為無人認領屍體而設的墳場，那裏的墓碑無名無姓，只得一組編號刻在碑上。（資料圖片）

無親人處理後事 憂死後只剩號碼

我唔想死後得返個號碼，葬喺個好似亂葬崗咁嘅地方，更加擔心我走先過太太，佢仲要為我嘅身後事苦惱，苦上加苦。 82歲「夕陽之友」計劃申請者鄧才斌

5年前曾中風的鄧伯與長期病患的太太同樣憂心二人離世後會被葬在公墓，沒名沒姓地長埋深土。 （黃舒慧攝）

82歲的鄧伯與比他年輕11年的太太結婚逾50載，至今憶起二人在製衣廠相識，婚後居於父親名下廉租屋的生活，雖艱苦但甜蜜，「喺製衣廠識，之後拍拖、結婚，到製衣業息微之後，我去考個的士牌揸車搵食，太太就留喺屋企做家庭主婦。」鄧伯更曾笑言以為娶個年輕太太可以照顧自己生養死葬，惟當時太太長時間獨自在家，開始胡思亂想，擔心自己並非名正言順獲政府安排入住，會被政府人員上門審查、跟蹤，日夜擔憂會連累自己及家人被逐出廉租屋，最終患上情緒病。

太太發病後再也無法照顧家庭，10年前更因病情惡化而被安排入住院舍，相依40載的夫婦自此被逼分開，「起初太太每個月都可以返屋企度假一星期，一齊去散下步、飲下茶，平日我又可以搭車去探下佢。但5年前我中過風，對腳又行得唔好，一個月先探得一次，佢都就嚟唔記得我喇。」近年太太因藥物影響，已完全失去自理能力，更被確診患上腦退化症，鄧伯現在只希望自己能夠比太太長命，陪伴太太至最後一刻。

鄧伯深感夫婦二人的身體狀況日漸衰退，如無親人協助辦理後事，遺體會被葬在猶如「亂葬崗」的墓場內，故此委託榕光社「夕陽之友」計劃協助自己與太太辦理身後事，「我唔想死後得返個號碼，葬喺個好似亂葬崗咁嘅地方，更加擔心我走先過太太，太太嘅後事都無人理。因為佢已經照顧唔到自己，無我照顧佢，佢仲要為我嘅身後事苦惱，苦上加苦。」不過，鄧伯亦明白按太太現時病況，或者已無法再為其身後事而苦惱了......

視長者為家人般愛惜、關懷

榕光社義工Ling Ling視鄧伯為摯友，每月上門探訪建立互信，讓鄧伯安心讓自己「送最後一程」。（黃舒慧攝）

榕光社「夕陽之友」計劃的義工Ling Ling由7年前開始接觸鄧伯，每月都會探訪及陪伴鄧伯到院舍探望太太，大時大節更會邀請他們兩夫婦到中心參加活動。Ling Ling談及最難忘的活動，莫過於鄧伯口中「扮鬼扮馬」的拍照活動，「記得鄧伯話佢哋結婚時係影黑白相，嗰次中心有義工髮型師、化妝師、攝影師幫公公婆婆扮靚，拎埋啲道具影靚相，佢哋兩夫婦笑得幾咁開心。」其後Ling Ling更見鄧伯對沖曬後的相片珍而重之，懸掛在牆璧上，而該次活動的照片更被鄧伯選為遺照。

Ling Ling強調「夕陽之友」義工當每位長者為摯友，每次探訪不但能了解長者更多，更能關心其健康及情緒，「如果鄧伯記得通知，我哋義工會陪佢去覆診、探太太，咁樣去建立關係，等長者安心由我哋呢班摯友打點身後事。」

不收分文 按長者意願辦妥身後事

義工Ling Ling（左一）與榕光社主席聶揚聲（右一）均待長者如親人，實踐「開心來、尊嚴活、安心去」宗旨。（黃舒慧攝）

榕光社「夕陽之友」是一個完全免費、超越善終服務概念的計劃，每年處理約50至60宗個案。榕光社主席聶揚聲明白，每人都希望死後遺體仍能獲得尊重，然而整個殮葬申請程序複雜，所涉及的政府部門繁多，一般親友尚有能力可以處理，但對於年長或病患親友則難以應付，故協助對象不限於領取綜援的長者，不願申領綜援、而有需要的長者同樣可以申請「夕陽之友」計劃。

由長者生前委託開始，義工已待長者儼如親人般地關懷，離世後更會一手一腳處理後事，由認領遺體、辦理申請手續，以至守夜、出殯、上位全都按照長者生前意願去辦。「鄧伯同太太想用佛教儀式，我哋就會安排打齋，之後按佢哋意願申請政府骨灰龕位。」聶揚聲謹記鄧伯的要求，為的是維護他們離世後的尊嚴。

今期【周五心意】以「老有所安，將尊嚴還給長者」為主題，如您認同榕光社「夕陽之友」計劃，願意為無依長者籌辦身後事出一分力，請即進入「01心意」平台捐款。此項目受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對*相關善款，讓您的一份捐款成就兩倍心意。

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