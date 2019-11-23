【區議會選舉】居台經營手作店　港人回家投區選：第一次投票

台灣總統大選正如火如荼拉票，以往不少海外台灣人都會回台投票，香港特首無普選，但反修例浪潮下，周日（24日）的區議會選舉矚目萬分，定居台灣已逾五年、經營手作店的港人老闆娘參與了台北929「撐港反極權」大遊行，經常思考還可以為成長地做些甚麼，於是夫婦周五回港，準備投下人生第一票：「覺得唔可以唔返！」

港人Michelle於台北松山文創園區東向製菸工廠內的松菸風格店家開設「Misala」，出售手製的動物口金包。（朱雅霜攝）

棄任香港電腦系統工程師

台北松山文創園區東向製菸工廠內的松菸風格店家「Misala」，老闆娘Michelle赤腳踩在衣車腳踏上，隨着「嗒嗒嗒」的聲音，針頭打在布料上，縫紉出可愛動物圖案，約70呎的攤位展示了色彩斑斕的口金包，不少遊人經過駐足細看，與老闆娘、店員聊上幾句，氣氛融洽。

Michelle是一名香港人，現在36歲，十年前在港任職地鐵電腦系統工程師，但深感不喜歡當時的工作，遂陪伴同業丈夫到杜拜。作為全職主婦在家自娛，「動動手」由做蛋糕到手作，「好自然玩到手作類嘅嘢，布類一玩就好鍾意，開始好沉迷，幾年一路匿喺屋企整。」

（朱雅霜攝） 網上賣自家製動物口金包 九年前在丈夫鼓勵下，以Michelle阿拉拍語Misala為品牌，網上出售手製的動物口金包。她指，口金包總令人感覺復古、懷舊、色彩單調，搭配旗袍使用，遂一心跳脫這些印象，「想將佢做到可愛到不得了」，她設計動物圖案，例如豬、刺猬等，使用色彩鮮艷的波點布製作口金包，成功造出口碑，數年間反應不俗，夫婦進一步計劃開舖創業。

台灣創業難「搵大錢」但有滿足感

「手作又自然諗起台灣」，Michelle夫婦北中南考察一個月後，考慮便利性，終於在2013落戶台北，設立工作室。Misala進駐過華山1914文化創意產業園區，經營過鬧市店舖，至今駐紥松菸。

Michelle笑稱，生意「長期唔係賺好多錢」，負責管理財務的丈夫深知手作店要累積顧客，手作異於大量生產，「收入係好有限」，所以開初數載必然虧損，選擇台北另一原因是物價較低，其儲蓄「可以容許我哋幾年都蝕錢」。她提醒，在台灣創業難「搵大錢」，但花了五年時間，建立了五人團隊，雖然品牌細，但相處融洽、親密，是在香港打工不會有的滿足感。

「我覺得台灣目前係有我哋要嘅生活！」她說，近年創業忙碌，一個月只有兩、三日假期，但台灣休閒娛樂地方選擇多，比如偕丈夫到花連踩單車，香港卻沒有遊閑地方，「呢度有生活可言，會覺得好有趣」，未來更想「想節奏再慢少少」。

台北929「撐港反極權」大遊行，當中不乏居台港人參與。（資料圖片）

一群居台港人參與了929「撐港反極權」大遊行，經營的店舖化為連儂牆，Michelle經常與友人討論「仲有咩可以做」。與身邊大部分港人朋友決定區議會選舉期間回港，Michelle丈妻已於周五到埗，「第一次（投票），覺得唔可以唔返，但依家有啲驚可能冇得投票。」