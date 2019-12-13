【小欖燒烤場結業】財團建洋房　承租燒烤場地段　揭祖堂地限制

陪伴屯門人15年的小欖燒烤樂園結業，牽扯出大財團物業發展版圖。燒烤場位置為祖堂地，由2004年開始租予小欖燒烤樂園營運，直至本年6月轉租。因祖堂地買賣多受限制，燒烤場一直以租賃方式經營。 高尚低密度住宅「珀居」去年開售，發展商另一屋苑毗連燒烤場，並承租燒烤場現有地段。燒烤味道濃罩洋房，若入伙後燒烤場繼續經營，直接影響居住質素。

英皇集團一住宅項目正正建於燒烤場旁邊，洋房露台向海，同時面對燒烤場。燒烤味道直逼屋苑，加上絡繹不絕的遊人，若入伙後燒烤場繼續經營，相信對住戶造成困擾。（蔡正邦攝）

小欖燒烤樂園從2004年開始營運，相關公司亦在同年成立。燒烤場地理位置優越，背山面海，週末假期座無虛席。燒烤場經營範圍屬於李姓祖堂地，買賣困難，故過去15年一直以租賃形式，每五年續租一次經營。該塊祖堂地交由「延年貯蓄按揭置業有限公司」代理任賃事宜，2014年租務合約顯示燒烤場首三年月租12.39萬元，2017至2019年度則月租逾13.3萬元。查冊發現該地皮將於2020年3月轉租予「傑通投資有限公司」，已於本年6月簽署合約，合約沒有列明作價。

「傑通投資有限公司」三名董事同時為英皇集團執行董事，分別為張炳強、以及身兼英皇董事總經理的范敏嫦及黃志輝。英皇集團業務層面廣泛，在香港擁有多個住宅項目，其中小欖「珀居」14幢洋房於2018年7月開售，兩個月內售出6幢，截至本年11月已售出11幢，合共套現10.7億元。英皇集團另一小欖「臨海低密度住宅項目」現正興建，項目毗連燒烤場，兩者僅相隔一條小路。

燒烤場經營範圍屬於李姓祖堂地，買賣困難，故過去15年一直以租賃形式，每五年續租一次經營。（蔡正邦攝）

現場所見，英皇集團一住宅項目正正建於燒烤場旁邊，只有一條小路相隔。洋房露台向海，同時面對燒烤場。燒烤味道直逼屋苑，加上絡繹不絕的遊人，若入伙後燒烤場繼續經營，相信對住戶造成困擾。記者英皇集團查詢租用小欖燒烤樂園現用地皮原因，是否與鄰近住宅項目「珀居」有關，將利用此地皮作甚麼用途，獲回覆指「暫未有規劃能對外公佈」。

「祖堂地」定義為新界原居民承繼祖先而集體擁有的土地，由多名原居民男丁共同擁有，法例規定買賣或收地需獲所有業權人（司理）同意。大律師陸偉雄解釋，祖堂地多因司理移民，難以進行買賣，故燒烤場地皮多年以租賃形式使用，「延年貯蓄按揭置業有限公司」獲司理授權作為代理人處理租務。至於新租約未有列明作價，他指出租務內容廣泛，屬於「你情我願」，並非必須公開作價。