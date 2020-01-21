執屋執上癮　14件衫過四季　斷捨離港女：我唔使大掃除

農曆新年將至，人人忙着大掃除，騰出更多空間迎接新物品。90後港女Sharon卻沒有這種煩惱，她的家窗明几淨，沒有一件多餘的雜物，14件衫便可以穿足四季，「如果我要打理呢間房，十分鐘內就可以抹乾淨枱凳、清潔好啲櫃同地板，甚至換好床單，我係唔使大掃除架」。三年前，Sharon是一名數據分析師，與很多香港女子一樣，追求物質生活，家中雜物堆疊，一次東京公幹，徹底改變了她的生活態度，後來更考上專業收納師資格，到底這趟旅程發生了什麼事？ 攝影：蔡正邦

只有14件衫的衣櫃，依然賞心悅目。 （蔡正邦攝）

打造白色的家 棄床架省位

Sharon自言有鋪「執屋癮」，為了執屋甚至放棄高薪厚職，改變事業跑道。原本任職數據分析師的她，在2016年，飛到日本學習斷捨離文化，考獲收納認證資格，回港成立Home Therapy，成為一名專業收納師。訪問當日，Sharon以全白打扮迎接我們，事實上，這正是她日常的穿衣風格，她喜愛光亮的白色，連家中的主調，也是同一種白。約300呎的家，看起來比實際更寬闊，飯桌、梳化、一個組合櫃及一部電視，已是客廳的全部。

走進小妮子的房間，發現連床架都沒有，「一開始係拎走啲雜物，拎拎下發現原來連床架都可以唔要，床褥直接放地，就咁瞓都冇問題喎，我覺得幾好，好舒服」。最令她自豪的是，在物質如此豐富的城市生活，原來14件衣服已可穿足四季，中袖設計、大地色系、簡約款式，而衣櫃裡只有一件羽絨，衣物以混合方式配搭，即使短期內重覆穿著也不易察覺，「啲款同顏色都好大路，唔會有過時嘅問題出現」。只有14件衣服的衣櫃，依然賞心悅目。

Sharon的家以白色為主調，客廳房間都打理得十分整潔。 （蔡正邦攝）

抽屜分門別類 書桌無贅物工作更專心

回頭一看，是Sharon簡潔有序的書桌，除了一部手提電腦、一本書和水杯，便什麼也沒有，「當你不斷地減少物件，工作時便不會容易分心」。她逐一打開貼有標籤的四個抽屜，物件如強迫症般貼著左下方角落，內裡整潔得一塵不染；右邊一個貼牆的黑色書架，整齊地放上一本本與斷捨離及提高工作效率有關的書籍──《The 4-hour Work Week》、《早上3小時完成一天工作》、《極簡富足》、《不消費的一年》，還有近年在香港熱銷的《麻理惠的整理魔法》，書架上還有一個時鐘。「如果我要打理呢間房，十分鐘內就可以抹乾淨枱凳、清潔好啲櫃同地板，甚至換好床單，我係唔使大掃除架」。

書架設計簡單，上面放滿關於斷捨離和提高工作效率的書籍。 （蔡正邦攝）

斷捨離概念由日本人山下英子提出，靈感來自於瑜珈行法哲學「斷行、捨行、離行」，簡單而言，是要斷絕不必要的東西、捨棄多餘的雜物及脫離對物品的執著，避免被物質控制自己，山下英子多年來的巡迴演講，令更多人認識「簡單生活」的概念。而近藤麻理惠是一位有「整理教主」之稱的日本整理專家，去年在Netflix推出真人實境節目《怦然心動的人生整理魔法》，為人所認識。

東京之旅改變生活態度

三年前，Sharon與普通香港女子無異，追求物質，一次東京公幹，徹底改變她的價值觀和生活態度，「當時公司派咗我去東京做嘢半年，原來我只需要一個行李篋，就可以生存到半年，咁點解我屋企仲有咁多物品呢？」

在半年間，她認識到日本人自小培養出來的簡約美學，這種生活態度在「執屋」上更為顯著，「佢哋由細到大都習慣執嘢，屋企好整齊，執屋習慣絕對係喺父母身上學返嚟」。從此，她像上癮般開始「執屋」，三年間不斷將多餘的物品捨棄，直至現時接近零贅物狀態，她連照片、獎狀等記錄自己成長的物品，也盡量捨棄，床邊的素描打印機成了她的好助手，所有回憶──通通化為電腦檔案，「如果發現自己唔見嘢會好忟，依家唔再需要嘥時間搵嘢，心境更平和」，Sharon露出一抹微笑。

她逐一打開貼有標籤的四個抽屜，物件如強迫症般貼著左下方角落，內裡整潔得一塵不染。（蔡正邦攝）

看盡人生百態 富家女擁千件華衣 喪夫女子不願執屋

這趟東京之旅令她念念不忘，她再次返日學習斷捨離文化，考取專業收納師資格後，回港創立Home Therapy提供收納服務。一年多的時間，遇上的奇難雜症多的是。有富家女位於跑馬地千呎豪宅，藏著數以千計的霓裳羽衣，有些連招紙也未拆除，直到搬屋時才知亂得無從入手；有與父母同住的女兒向Sharon求救，要求替媽媽棄掉雜物，Sharon笑言不會接下這份工作，「容乜易搞到人哋家變，一定要事主自願先得」。

最近有一名剛喪夫的客人，要求Sharon提供收納服務，踏進這位女士的家，每個角落都遍佈丈夫生前的醫療用品，雜亂無章的家，處處是丈夫的影子，百般滋味湧上心頭。人不在情在，若對每件物件都有情，難以放下逝者繼續生活，於是她為該名女士棄掉丈夫的不必要物品，逝者已矣，生者如斯，處理收納工作時常常介入別人的隱私，斷捨離有時更像一場心靈治療之旅，「冇乜嘢係唔扔得，除咗人」。

Sharon把原本佈滿小雜物的書桌，清理得只剩下一部電腦、一個水杯及一本書。（蔡正邦攝）

年廿八，洗邋遢，家家戶戶忙著棄舊迎新。Sharon坦言因農曆新年將至，最近接下的單更多，執屋經驗豐富的她，向我們分享執屋貼士，「每次要執屋，屋企人之間都會互相指摘對方嘅物品太多，但千祈唔好扔人哋嘅嘢，要以身作則，由自己做起」，與母親同住的她，當年由自己的房間開始斷捨離，笑言當媽媽看見執屋效果後，便會主動跟隨，「冇人會唔鍾意一個整齊嘅家」。