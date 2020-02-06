【基層抗疫】基層缺抗疫用品　成口罩「赤貧戶」　街坊抗疫靠自救

武漢新冠狀病毒肺炎繼續肆虐，香港更已出現本地感染個案，巿民憂心社區有「隱形病人」播毒，人人均爭購口罩自保。網上流傳一張圖片，指口罩成為最新的「財富指標」，指家中儲備30盒口罩就是「富豪」，1盒以下則是「赤貧」，圖片讓港人超有共鳴，不少人正經地表示疫情下是「財（口罩）不可以露眼」。 如果以「口罩財富」標準計算，獨居公屋的62歲的余伯就是赤貧階級，問及家中的口罩存放量有多少？他毫不猶疑地回答：「一個！」 攝影：龔嘉盛

街坊贈口罩不敢多取

問及為何去排隊買口罩？余伯稱：「我唔想刻意去同人爭口罩，見到有人一家大細咁去買，我自己一個人唔係問題。」街坊偶爾會為他捎來幾個口罩，但他會感到難為情，「我最多拎兩、三個，夠用就得，你一家人都唔夠用，我咁樣好自私」。

過去半個月，余伯都在使用別人送贈的口罩過日子，為免耗費口罩只好「慳啲使」，如非必要都避免外出，「出街食飯先戴。如果嗰日空氣流通，我用完個口罩唔會掉，我會搵個盒裝住佢，下次再用」。他上周到深水埗購物，半小時的車程中卻沒戴口罩，「出去買嘢好快，（戴口罩）咁樣會浪費咗個口罩」，他強調「如果有足夠口罩我會戴」。

余伯十多年前曾住在元朗由廢棄豬欄改建而成的「豬欄棚」，其後輾轉再搬到深水埗的劏房，卻因品流複雜而終日提心吊膽，買東西回家也怕被偷，後來更因負擔不起租金而落戶寮屋，至4年前終成功「上樓」，搬到山上的公屋，環境開揚通風，生活得到改善。雖然缺乏口罩，但余伯仍注重衛生，不時用滴露清潔公家走廊，且間中到樓下做伸展運動，強身健體增強免疫力。

劏房收入不高，在疫情肆虐下情況令人憂心，余伯稱：「如果我仲捱緊劏房嘅話，應該冇咁好心情同你傾偈。喺間房入面冇人會知你發生咩事，社會好悲哀。」

沙士期間 老闆另租辦公室分流

回想起2003年沙士時期，余伯在一間空運公司任速遞員，當時疫情蔓延至社區，出入位於葵涌碼頭的寫字樓都要佩戴口罩，余伯稱當時公司老闆為了減低員工之間交叉感染的危險，特意多租一間辦公室分流，讓50名員工分座兩間辦公室，「老闆話使錢唔重要，最緊要員工唔好病，員工一病令到成間公司運作停頓，更加無力抵抗疫情」。對於老闆的體諒，余伯仍感激在心，反觀是次武漢肺炎疫情，他卻認為政府這名「老闆」應對得很差。

關注團體憂重用口罩增傳染風險

關注綜援低收入聯盟組織幹事李芝融指，最近收到不少街坊反映口罩不足，高價炒賣情況更令基層難以負擔，他形容余伯的情況已算較樂觀，他曾接觸過一名街坊因口罩不夠，結果幾天都躲在家中，精神狀況令人憂慮。

他指有家長為了讓子女使用口罩，自己不配戴，甚至有人重用口罩，擔心重用口罩會增加染病風險，呼籲政府盡快為基層提供防疫用品。他批評政府控制疫情的措施無法保障市民，「關口的控制、防疫措施、醫院內病人的不誠實申報狀況，統統都令街坊擔心疫情會在社區內爆發」。