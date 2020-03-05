【新冠肺炎】《香港01》x Ola Tech　口罩白米助基層抗疫

疫症無情，人間有情！近月新冠肺炎肆虐，全城搜購口罩、搓手液等抗疫用品，甚至出現搶米、搶廁紙潮。有長者因未能購得口罩而淚灑人前，場面令人痛心。有見及此，《香港01》聯同電子產品回收平台Ola Tech捐出10,000個口罩，以及白米和梳打餅分成1,000份「抗疫心意包」贈予千名長者，希望在嚴竣的疫情中為長者們送上一點小心意。

《香港01》與電子產品回收平台Ola Tech日前聯手捐出了口罩、白米等物資分成1,000份「抗疫心意包」，透過扶康會、香港婦女勞工協會、施達基金會、關愛病患基金會贈送予有需要的長者，每份心意包除了10個口罩外，更有1公斤白米及梳打餅。為向長者們送上祝福，《香港01》與Ola Tech更派出義工隊到其中一間受惠機構包裝心意包及上門探訪有需要長者，令長者毋須離開家中即可收到心意包。

漂白水洗紗布重用 3個口罩支撐逾月

平時我喺個口罩入面攝塊細紗布，出面再加個自己車嘅布口罩，返到屋企用漂白水洗返塊紗布，個口罩放喺窗台吹乾，第二日就可以再用過。 Po Po婆婆，受惠長者

現年82歲的Po Po婆婆是其中一位受惠長者，由於同齡的丈夫現居於長沙灣一間老人院，故每日均需由柴灣住所乘巴士前往老人院探望老伴。口罩可謂是每日必用，她直言家中現時仍有十多個口罩，惟因不知疫情何時終結，她對每一個口罩都珍而重之，由新年前至今只用了3個口罩，「如果唔係要去醫院覆診，我都唔會丟個口罩。」

「$3.5一塊紗布，我剪開4份，依家仲用緊第1份咋，返到屋企用漂白水洗過又可以再用。」為延長口罩壽命，Po Po婆婆每次出門都會於口罩內墊一塊小紗布，口罩外再加上一個自己製作的布口罩。Po Po婆婆又表示自己曾兩次到旺角排隊買口罩，奈何每次均大排長龍，最終失望而回，至於區內雖亦有口罩售賣，但$300僅得25個，對於以綜援維生的Po Po婆婆而言實在難以負擔。

對於今次收到「抗疫心意包」，Po Po婆婆表示非常開心，又笑言可以不吃飯，但沒有口罩則不放心，感謝企業於難以購買口罩的時刻捐出最重要的禮物。

數百元一盒口罩 基層長者難負擔

冇口罩唔敢落街，咪唯有閉關，幾日先出一次街，一次買幾日餸，咁個口罩就用足一日唔會浪費。 趙伯伯，受惠長者

年逾七旬的趙伯伯同為獨居長者，他笑稱自己於沙士期間亦未曾戴口罩，惟現時年紀大，抵抗力大減，已屬高危人士，加上「企太耐會暈」，未能排隊購買口罩，故早於新春後已因缺乏口罩向中心求助，「之前樓下間超市啲米畀人搶晒，要去遠啲買米，一定要戴口罩，我唔想死住。」

縱然未能排隊買口罩，趙伯伯亦曾嘗試到區內查詢口罩價格，「啲唔知咩牌子嘅口罩都要幾百蚊一盒，點買？」幸好是次心意包捐出口罩及糧食，為趙伯伯雪中送炭，「依家有口罩我就安心啦，呢樣係最重要，我去覆診一定要有，真係好多謝。」

Po Po婆婆與趙伯伯收到「抗疫心意包」都笑逐顏開。（龔嘉盛攝）

團體、企業齊心做好事

施達基金會推廣拓展部主管趙嘉欣指出，機構早由1月下旬開始收集口罩，送予無家者或劏房戶等較少人關注的弱勢。因口罩供應緊張，市面上一罩難求，故非常感謝企業聯同機構做好事，「知道依家做媒體都唔易，真係好多謝《香港01》除咗報導新聞，仲有部門去為社會同慈善團體出力。」

「我哋係一間初創企業，而01作為一個貼地嘅媒體平台，比起我哋有更多同慈善機構聯絡嘅渠道，同埋除咗報導新聞仲會為慈善出力，就促成咗今次活動。」Ola Tech行政總裁林尊佑（Peter）表示，公司主要的工作為回收電子產品並賜予「第二生命」，同時亦會將部分收益捐贈予不同慈善團體，希望在社會責任及環境生態作出貢獻。經過今次聯乘的社區抗疫活動，Peter又明言日後定會繼續舉辦不同的慈善活動回饋社會。

《快活流動派》準備一系列資訊，讓大家掌握疫情最新消息、保健小貼士，掌握健康生活節奏！