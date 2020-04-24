【同心抗疫】香港人幫香港人 一起打贏這場仗

新型冠狀病毒肺炎疫情在本港持續肆虐，普羅市民生活大受影響，弱勢社群更是首當其衝，長者、基層、殘疾人士、照顧者等弱勢面對的處境則更為嚴峻。即使近日口罩、清潔用品等防疫物資的貨量有所增加，他們亦難以負擔，只好節衣縮食、重覆使用口罩，甚或終日留在家中，日常生活和情緒均大受影響。部分基層更因被迫放無薪假、慘遭解僱，導致家庭經濟狀況雪上加霜，終日為三餐而憂慮。 眼見一眾弱勢的苦況，香港有不少慈善團體立即推出緊急支援服務，通過派發免費防疫物資、糧食及日用品、致電慰問、代取藥物等方式，期望能解弱勢的燃眉之急，助他們渡過今次「疫境」。惟這些服務大多欠缺政府資助，必須依靠大眾同心支持，集腋成裘，香港人才能一起打贏這場持久戰！

同心抗疫！香港人幫香港人

眾籌向弱勢送口罩 助他們渡過「疫境」

6、70歲勉強仲可以排隊，但8、90歲嘅老人家企多陣已經腳震，仲有人試過因為排口罩而跌斷腳。所以唔使排隊就收到口罩，佢哋都好開心。 梁凱富（Peter）， 匡懷（慈善）基金主席

自香港於1月份出現首宗新冠肺炎的確診個案後，坊間防疫、抗疫物資嚴重短缺，大眾都為搜購口罩、消毒搓手液而疲於奔命。長者、基層家庭等弱勢更因無法負擔動輒數百元一盒的口罩，只好天未光便去排隊輪候不同團體免費派發的口罩，但卻多番出現混亂，甚至有長者不適，情況令人極為心痛。為免卻其排隊之苦，匡懷（慈善）基金（下稱：匡懷）於2月上旬首次派發口罩後，便立即改以郵寄方式向長者送上口罩，讓他們安在家中亦能獲得抗疫支援。

「其實將口罩直接寄畀長者係會令工作量大增，畢竟我哋全部都係義工。夜晚要分口罩、入信封、回覆申請進度，仲要上網四圍撲口罩，好辛苦，試過做到半夜4點。」由2月至今，匡懷已向長者、基層家庭等弱勢派發了8次口罩，主席Peter直言工作壓力甚大，但其團隊深知目前經濟不景，弱勢的生活只會更加艱難，故仍咬緊牙關為他們堅持下去。惟購買口罩的費用和龐大的郵費開支都令全義工營運的匡懷感到非常吃力，盼您能捐出少少的$20，資助5位受助者的郵費，讓服務得以延續下去。

除了匡懷的郵寄口罩計劃，街坊工友服務處教育中心、民社服務中心、肺積塵互助會、香港弱智人士家長聯會，以及和諧之家亦同樣為天水圍街坊、基層長者、低收入家庭、肺積塵患者、弱智人士家庭，以及受虐婦女等弱勢社群籌集抗疫物資，盼您能施予援手，助他們渡過「疫境」。

為了讓受惠長者感受到「孫仔孫女」對自己的關心，匡懷特意在每包口罩的袋上貼上兩位親善大使的卡通貼紙，盼能為長者帶來一絲溫暖。（由機構提供）

以食物助基層渡經濟寒冬

本身交完租，已經冇咩錢剩，先生仲要放一個月無薪假，啲錢都唔知應該買飯，定買口罩好... 真係好擔心！ 阿萍， 基層婦女

疫情持續導致香港經濟活動大受打擊，最新公佈的失業率升至9年新高，其中，不少基層從事的飲食業情況極其嚴峻，失業和就業不足率分別急升至8.6%及5.4%，令這些家庭的生活百上加斤。服務深水埗區基層的啓愛共融社區中心（下稱：啓愛）項目主任郭藴慧表示，近月中心有不少個案均面臨失業、放無薪假和開工不足等問題，「基層家庭嘅生活本身已經困難，𠵱家收入少咗，但租金冇減過，令佢哋連最基本嘅食物都負擔唔到。」

為減輕基層的日常飲食開支，疫症期間，啓愛除了派發抗疫物資，亦向有需要的基層家庭送上米、罐頭等乾糧，盼能同時舒緩其經濟和心理壓力。一家四口居於劏房的阿萍是其中一位受惠者，她表示全家生活原依靠任職廚師的丈夫，惟疫情嚴重影響飲食業的生計，丈夫現時開工不足，收入大跌3成，令她非常憂慮，「租金連水電一個月7千幾蚊，冇工開都要畀租㗎，生活真係好艱難。好彩啓愛派食物畀我哋，一罐奶粉都200幾蚊，幫到我哋好多。」

啓愛目前正為500個基層家庭及150名長者提供食物和抗疫用品，盼能助他們渡過寒冬。只要您分別捐出$200和$250，便能讓一戶四人的低收入家庭獲得兩星期的食物和抗疫用品援助，以及讓一位基層長者獲得10個飯盒，助他們打贏這場仗！除了啓愛，齊惜福、基督教勵行會，以及香港弱智人士家長聯會亦同樣正為無依長者、基層、難民和弱智人士家庭提供食物援助，盼讓他們在寒冬中感到一絲溫暖。

啓愛項目主任郭藴慧表示，縱然機構目前透過派發食物和抗疫物資支援有需要人士，但亦深明經濟難以在短期內復甦，基層面對的經濟壓力只會愈加巨大，故其團隊正研究提供失業援助的可能性，盼從多方面助基層捱過這波經濟寒冬。（由機構提供）

縱然疫症無情，但人間有愛。只要香港人願意守望相助、互相幫助，我們終究能一起打贏這場仗，攜手迎接黑夜後的黎明！請即登入「01心意」支持多個慈善團體的抗疫工作，助長者、基層、殘疾人士、難民等弱勢渡過「疫境」。您的善款將直接落入「01心意」平台各間提供疫症支援服務的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

為鼓勵「01會員」實踐行善精神，幫助更多有需要的弱勢社群，由即日起至6月30日，只要您用500「01積分」兌換一張慈善電子券，《香港01》便會向您揀選的慈善團體捐出港幣$5，支援他們的工作。立即到「01會員專區 - 獎賞專區」，支持您心儀的慈善團體。受惠團體名單不時更新，方便你作出心水選擇！