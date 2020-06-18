【新冠肺炎】皇家警察退役投身氣槍生意　疫情再轉跑道製本土口罩

擁有25年歷史的本地玩具槍製造商Classic Army近月在屯門工業區生產口罩，至今生產超過300萬個本地口罩。老闆龐振中不止與前警察公共關係科總警司謝振中「撞名」，原來賣槍前也真的「當過差」。26年前，龐因愛槍而加入香港皇家警察，未幾退役。 警察年資僅得4年他笑言，若香港有軍隊，愛槍的他大抵會是個軍人。槍癡最終投入玩具槍製造事業，為War Game愛好者生產槍支。多年後，氣槍廠房為疫情押後活化工廈大計，投資千萬元轉產口罩。香港人不能從軍，但粉藍色口罩還是印上他的品牌「Classic Army」。 攝影：鄭子峰

玩具槍與口罩風馬牛不相及，25年歷史的本地玩具槍製造商Classic Army近月卻在屯門工業區生產口罩。老闆龐振中指轉產是為了不用再靠別人。（鄭子峰攝）

冇電視遊戲，咪打war game。 龐振中

龐振中過往甚少接受傳媒訪問，只有他弟弟龐振華曾經受訪，講述兩兄弟如何因愛槍而加入警隊，離開警隊後全職賣玩具槍，不過未曾談及兩人在屯門發跡的過去。龐振中當年就讀屯門香海正覺蓮社佛教梁植偉中學，早於中二便隨學校3名訓導老師，拿着氣槍打野戰。他說當年學生沒甚麼娛樂，「冇電視遊戲，咪打war game」。

龐振中對每款玩具槍的性能、設計瞭如指掌。玩具槍從昔日興趣變成今天的事業，龐振中承認是件樂事。（鄭子峰攝）

在還沒有網絡的年代，龐振中的青春期都是身穿陸軍裝，在香港水塘與郊野公園間的綠野中奔跑。14歲的他甚至憑着對氣槍的認識，替學校同學、老師修理氣槍，他笑言當時曾有老師建議斥資讓他開店，做氣槍維修生意，倒是家人鼓勵他應自己開店做老闆。中學會考期間，他已開始當裝修工人儲錢，18歲便成功在屯門置樂利寶廣場開槍舖，店名取自當時熱賣的日本漫畫家北条司名作《城市獵人》。

Classic Army的會議室掛滿各式公司設計出品的玩具槍。（鄭子峰攝）

然而，槍癡如他終歸想提起真槍。1994年，龐振中加入香港皇家警察，原因他說得坦誠： 「摸真槍，人工好」。4年後，當頭上警徽從英女皇皇冠換成洋紫荊，槍癡亦過足真槍手癮，遂決定退役，警察年資僅得4年。

龐振中當年錯過成為最後一批華籍英兵的機會，為摸真槍逐加入警隊。沒料到，多年後他公司的玩具槍成為軍隊裝卸訓練及檢閱用的道具。（鄭子峰攝）

他笑言，若香港有軍隊，愛槍的他大抵是個軍人。歷史沒有如果，槍癡退役後，全身投入玩具槍製造，後來，他更為自己品牌的電動玩具槍設計申請專利。25年後，他說今天美軍購入他公司的槍作handling（裝卸）訓練，中東國家亦會購入他的槍作軍隊檢閱或儀仗隊之用。

玩具氣槍公司轉產口罩，屯門工廈廠房則獲ISO-14644-1合規證書，確保口罩均於無塵、無菌車間內生產及包裝工序。（鄭子峰攝）

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來自屯門的口罩 槍廠工程師轉修口罩機

玩具槍與口罩風馬牛不相及。今天龐振中的屯門廠房從槍支轉成生產口罩，「軍佬味」只剩餘口罩上的壓字。他解釋在口罩壓上玩具槍品牌，是希望藉公司品牌令人相信口罩質素。龐振中又指，由於過往公司工程師常以此超聲波研發玩具槍生產，如今口罩物料同樣需以超聲波接縫，因此對他們來說，生產口罩的技術並不陌生。

龐振中指，工廈原打算下年進行工廈活化，生產玩具槍的機械全數轉運至東南亞。惟疫情來襲，他又在廠房添置口罩機。（鄭子峰攝）

倒是工廠包裝口罩需要外聘新員工，目前口罩生產程序約有40人負責9條生產線，當中包括廠房原有技工及新人。屯門廠房自4月運作至今，已生產出逾300萬個口罩。早前，化學博士K. Kwong實測相關口罩，相關口罩被評為A+級別。

包裝口罩工序需要最多人手，除原槍廠技工加入外，口罩廠亦增聘了人手。（鄭子峰攝）

當一個正常生意做呢，口罩真係唔好搵，唔係以前好多人做啦，啱唔啱先？ 龐振中

被問到轉賣口罩，毛利數字如何。龐振中指，「當一個正常生意做呢，口罩真係唔好搵，唔係以前好多人做啦，啱唔啱先？」龐指過往口罩正常售價不過50至60元，目前口罩原材料售價隨疫情爆發而急升，Classic Army上周預售第二批口罩，定價每盒150元。他說得坦白，「其實百幾蚊一盒我都覺得貴」，龐希望將來原材料售價回落，能再調低口罩售價。「如果唔係疫情，真係轉行做房地產」，賣口罩不能發大財，甚至押後了他的工廈活化大計，他好像不太在乎，「不過同事都做得好開心，佢哋覺得做口罩幫到人」，他說。