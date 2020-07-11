【猜燈謎】憂直白遭殺頭　春秋現謎雛形　流傳後世成文字競技遊戲

漢字結構複雜，部首、筆劃、讀音皆可拆解，燈謎則以文字為基礎，一般是利用漢字的音、形、義的變化來表達，創作及解構時需研究漢字的結構規律，是文字學及謎學的結合。香港聯謎社現任主席白雲階以數個典故及與謎友交流的經歷，盼能分享聯謎之趣。

白太太強調，燈謎並非只限於元宵及中秋的玩意。（鄧詠中攝）

「從前正正當當講意見會被殺頭，所以人與人之間說話很轉彎抹角。」 香港聯謎社主席白雲階

燈謎由謎語發展而來，白雲階指聯謎與中國文化關聯甚深，謎最早可追溯至春秋戰國時代，富有譏諫、規戒、笑謔的文藝遊戲，「從前正正當當講意見會被殺頭，所以人與人之間說話很轉彎抹角，後來也成為君臣間一種溝通形式」，白舉例指，楚莊王初登基時耽於逸樂，臣子伍舉看不過眼，死諫楚莊王：「楚國山上，有一隻大鳥，身披五彩，樣子十分神氣，可是牠一停就是三年，不飛也不叫，這是什麼鳥？」楚莊王聽了即明白：「這可不是普通的鳥。這種鳥，不飛則已，一飛將要沖天；不鳴則已，一鳴將要驚人」，其後改過自新，發奮圖強，位列春秋五霸。至於聯則是抽了詩的主要部分，講求對偶及呼應，起源於五代十國。根據劉元撰寫的《一本書讀懂中國傳統文化》，後蜀皇帝孟昶在桃木劍上題寫了「新年納餘慶，嘉節號長春」的句子，成為了對聯的雛形。

「搞好文學，必先搞好聯、謎。」 香港聯謎社主席白雲階

+ 2

聯謎乃文學基礎 曹娥碑謎君臣較量才智

故白雲階認為，「搞好文學，必先搞好聯、謎」。他指即使文學風氣盛行的年代，很多詩社也無法運作長久，是因為欠缺互動，「詩很難去比較，你寫了一首，我也寫了一首，寫完便算了」，但人製謎便有人猜，能產生互動效果，過程中亦能較量，更具趣味性。白舉例指，曹操與群臣經過曹娥碑，看見石碑上題有「黃娟幼婦外孫齏臼」八個字，便問身旁的楊修：「這是一個謎，你能解嗎？」楊修馬上說：「能。」曹操遲疑片刻說：「你先別立刻說出口，我們各自再好好想。」眾人遂向前走了三十公里，曹操及楊修分別將心中謎底寫下，二人同樣寫上「絕妙好辭」，惟曹操慨嘆自己與楊修之才智有着三十里之差。

「絕妙好辭」──黃絹，就是有顏色的絲綢，黃，色也，娟，絲也，合併起來乃是一個「絕」字；幼婦即少女，合起來是一個「妙」字；外孫是女兒的孩子，合起來是一個「好」字；齏臼，即搗粉末的容器，是一個「辭」字。曹娥碑上的碑文是第一則以完整形式出現的謎，它既包含謎面，也包含謎底，只是省略了謎目，使用的是離合之法，後代謎人將其推許為「文義謎之宗」。 ──《中華文化叢書：燈謎》朱致翔

白雲階於自己六十大壽設宴時，廣邀社員好友，他以自己的名字「雲階」及歲數「花甲」出題，邀請賓客作聯，出題者先出聯，他寫上「花開甲子齊添壽，月滿秋雲更映階 」，他指自己九月出生，故對聯上也加上中秋的元素。但當晚另一位來自順德的老師盧偉文，寫上「紫氣階前花一甲，白雲枕畔壽千秋」，一舉獲得狀元。白雲階笑言，兩副對聯高下立見，「我創作的較平鋪直敍，但盧老師表達的意境是另一層次」。（鄧詠中攝）

花甲壽宴出書 收錄賓客文戰樂趣

白雲階於自己六十大壽設宴時，廣邀社員好友，他以自己的名字「雲階」及歲數「花甲」出題，邀請賓客作聯，出題者先出聯，他寫上「花開甲子齊添壽，月滿秋雲更映階 」，他指自己九月出生，故對聯上也加上中秋的元素。但當晚另一位來自順德的老師盧偉文，寫上「紫氣階前花一甲，白雲枕畔壽千秋」，一舉獲得狀元。白雲階笑言，兩副對聯高下立見，「我創作的較平鋪直敍，但盧老師表達的意境是另一層次」。

《雲階花甲集》一書收錄了其壽宴的點滴，書中更刊出白老先生於白雲階出生時所題的詩──命名雲路許升階，再夢熊羆慰我懷，待迓中秋一來復，團圓人月樂無涯。白老先生再要求當時的賓客和詩，白雲階找來那些歷史悠久的墨寶，一併收錄在書中，盡顯父子情。

《雲階花甲集》一書收錄了其壽宴的點滴，書中更刊出白老先生於白雲階出生時所題的詩──命名雲路許升階，再夢熊羆慰我懷，待迓中秋一來復，團圓人月樂無涯。（呂凝敏攝）