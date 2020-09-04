工業意外與夫訣別　頓失支柱　遺屬手製月餅義賣　收益助工友遺屬

當丈夫因工業意外喪生，妻子痛失摯愛，再也等不到丈夫回家。面臨巨變，家庭重擔牢牢壓在遺孀一人身上，遺孀為照顧孩子既要強忍淚水，努力做好孩子唯一的依靠，又要歷經少至一年長則七年處理亡夫相關死亡文件及爭取賠償的過程，日子漫長而煎熬。每逢佳節，更會倍思亡夫。

中秋快將來臨，工業傷亡權益會（工權會）透過自1980年代成立的「媽媽組」連繫各工友遺屬相聚，手製月餅義賣，讓她們心靈有所寄託同時，所得善款更支援其他職業傷病工友及遺屬，祈讓他們能重建往後的路，帶著孩兒好好過日子。

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工權會緊貼工傷意外事件，為有需要的工友及遺屬提供即時支援（機構 Facebook 專頁）

兒子被笑無爸爸 媽媽組互相扶持 為子女進修成物理治療助理

雪梅（化名）的丈夫二十年前因工受傷後驗出絕症，最後卒然離逝。當時只剩下雪梅帶著兩名分別為2歲及4歲的子女，她頓時失去方向，徬徨無助，更曾經萌生過輕生的念頭。雪梅還很深刻記得有年就讀小五的兒子，更被同學欺負並取笑他沒有爸爸。雪梅既自疚又心痛。

幸好，當時在朋友介紹下，雪梅向工權會求助。職員梁姑娘為雪梅向慈善團體申請援助金應急，並帶她參與「媽媽組」活動，讓她認識到一群過來人，藉此互相扶持。為了給孩子更好的將來，雪梅日間做保安工作，晚上報讀再培訓課程。後來她終於能夠在老人院任職物理治療助理，自給自足之餘更能幫助長者。

二十年好不容易捱過去了，雪梅終於照顧到子女大學畢業並投身社會。她現時仍會抽空回工權會探望梁姑娘和其他媽媽，參加「媽媽組」活動。她形容回來就像回到娘家般親切，「更令她重新站起來，幫到更多有需要的媽媽」。

媽媽組定期有不同活動，讓一眾有相近經歷的媽媽能同行（工權會提供）

捱過生離死別不易 每售出一份義賣都是給遺屬肯定和鼓舞

隨年月長大，面對愈來愈多生離死別時，就更真切體會到要捱過喪失至親的日子並不容易。若家屬要將對至親的愛分一份給其他有類同經歷的人，將對家人的愛轉化成對陌生人的祝福，更需要無比勇氣和善心。

中秋過節送禮，除了留意酒店和連鎖店的名牌月餅外，更可以選擇支持這群堅強撐下去的工友遺屬親手製作的月餅義賣。正如工權會媽媽組建立「娘作」的理念：「爭公義和追賠償只是職業傷亡的一個中途站，別讓它佔據我們的整個生活」。工權會期望媽媽組能夠進一步發揮互助小組的作用，讓媽媽可以透過製作食品賺取收入自力更生，同時可以有更多的資源服務其他工友及遺屬。

往後的日子還很長，獨個兒照顧子女亦不是易事。但筆者相信每賣出一份月餅，對一眾媽媽都是一份肯定和鼓舞，給予她們多些勇氣繼續走下去，早日重建生活，能夠帶著孩子一起活得安好些。

限量發售 訂購特色月餅 收益助工友及遺屬

是次月餅只限量發售1,000盒。收益扣除成本及必要開支，將全數撥捐工業傷亡權益會服務中心，即時支援及持續跟進職業意外遺屬與傷病工友，並推廣職業安全教育，減低更多悲劇發生的機會。

凡於「01心意」平台的指定月餅慈善義賣項目內，訂購任何限量版慈善月餅禮盒滿$100或以上，即可賺取2,000「01積分」，所得積分可累積或用來換取更多精選禮品。*

【工權會媽媽組「娘作」月餅義賣】購買連結請按此：https://bit.ly/3bmQ1yZ

每盒內容包括：雙黃白蓮蓉月餅1個（約重190克）、雙黃紅豆蓉月餅1個（約重190克）及茉莉茶包4個

除支援工業意外遺屬外，筆者推介以下的月餅義賣，支援被遺棄毛孩及眼疾患者：

香港愛護動物協會月餅義賣：奇華麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉月餅（每個淨重60克）

【支持毛孩】香港愛護動物協會（又稱愛協或SPCA）聯同韓國品牌 LYCHEE & FRIENDS 推出限量版慈善月餅，訂購網址：https://bit.ly/3jHA75j。

【全力救盲｜不分疆界】訂購網址：https://bit.ly/31VmXvE。今年中秋，奧比斯與奇華月餅及本地著名插畫師「馬仔」合作，推出獨家月餅禮盒，善款將用作全球發展中國家的救盲行動。

【01心意】慈善月餅訂購：https://bit.ly/353iAAq

善款將直接落入「01心意」平台的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

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