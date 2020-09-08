【中秋月餅2020】慈善機構營運艱難 精選義賣月餅望助弱勢

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，不少慈善機構的善款收入及服務大受影響。今年中秋，一於訂購月餅以支持慈善機構。我們推介以下 3 款慈善月餅，可以幫助毛孩、眼疾患者及兒童、工業意外工友及遺屬。

凡於「01心意」平台的指定月餅慈善義賣項目內，訂購任何限量版慈善月餅禮盒滿$100或以上，即可賺取2,000「01積分」，所得積分可累積或用來換取更多精選禮品。*

1. 月餅都有情侶套裝？聯乘韓國插畫品牌角色，助被遺棄毛孩

麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉月餅（香港愛護動物協會提供）

香港愛護動物協會（又稱愛協或SPCA）聯同韓國品牌 LYCHEE & FRIENDS 推出限量版慈善月餅。月餅印有可愛的情侶角色造型，適合與好友愛侶分享。

主角 LYCHEE（荔枝熊）原來有個可愛故事！他在「搞怪實驗室」工作，平日喜歡吃荔枝。但有次實驗室意外令他和荔枝結合，從此頭上多了一個巨型荔枝殼。LYCHEE 是一隻充滿創意和好奇心的熊，經常創作古怪發明，亦喜歡作弄身邊人。他與粉紅色月餅罐上的貓兒 COCO 是情侶，他十分疼愛女朋友。是次月餅是麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉口味，經典又較健康。送禮給閨密愛侶就恰似大家的感情，經得起時代挑戰。

愛協義賣所籌得的善款將直接幫助待領養動物，支援牠們的生活必需，包括醫療、藥物、復康護理、日常照顧及訓練等，希望毛孩都能早日覓得幸福快樂的歸宿。

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2. 聯乘香港傳統餅店，全力救盲，不分國界

原來有 75% 致盲的眼疾是可以避免。今年中秋，奧比斯與奇華月餅及本地著名插畫師「馬仔」合作，推出獨家月餅禮盒，善款將協助全球發展中國家的救盲行動，培訓眼科醫護人員，到世界各地為眼疾病人提供適切預防或治療，拯救失明悲劇。

月餅更設有精選迷你月餅禮盒及迷你月餅孖寶，細細件，就可以避免一次食太多，略減長肥肉的風險了！當中的迷你麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅，更是採用麥芽糖醇巧製出美味而不膩的低糖月餅，含糖量低於5%，適合關注健康的善心人。

拯救在世界邊端的貧苦眼疾病人 - 立即訂購：https://bit.ly/34ZW0Zx。

3. 媽媽手製月餅：讓工友及遺屬獲祝福，為子女堅強活下去

月餅所得善款更支援其他職業傷病工友及遺屬（工權會提供）

當丈夫因工業意外喪生，面臨家庭巨變，重擔便牢牢壓在遺霜一人身上。遺霜為照顧孩子既要強忍淚水，努力做好孩子唯一的依靠，又要歷經少至一年長則七年處理亡夫相關死亡文件及爭取賠償的過程，日子漫長而煎熬。每逢佳節，更倍思亡夫。

工業傷亡權益會（工權會）透過自1980年代成立的「媽媽組」連繫各工友遺屬相聚，手製月餅義賣，讓她們心靈有所寄託同時，所得善款更支援其他職業傷病工友及遺屬，祈讓他們能繼續重建往後的路，帶著孩兒好好過日子。

每盒內容包括雙黃白蓮蓉月餅 1個、雙黃紅豆蓉月餅 1個及茉莉茶包4個，食飽月餅又可以即時沖杯茶消滯解膩，消滯後又可以再食過，送禮細心體貼之選。

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善款將直接落入「01心意」平台的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

*相關條款及細則請參閱指定慈善項目內的「注意事項」