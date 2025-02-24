何詠琳校長︰以愛育人　劍橋英語啟發潛能　共建關愛校園

幼稚園是幼兒成長的搖籃，為幼兒建立穩固的語文基礎，並全面培育身心靈發展，是幼兒教育工作者肩負的重要使命。位於黃大仙的樂善堂顧李覺鮮幼稚園，憑藉其創新的雙語教學模式、關愛校園文化及多元化的學習計劃，成為區內幼教的典範。何詠琳校長深信，「語文源於生活」，透過劍橋英語課程及豐富的活動體驗，幫助孩子快樂學習、健康成長，開啟充滿積極與希望的人生旅程。



樂善堂顧李覺鮮幼稚園何詠琳校長。

劍橋英語課程 雙語環境提升語言能力

樂善堂顧李覺鮮幼稚園推行雙語教學模式，校內設有兩位外籍教師，每週5天駐校，為幼兒營造沉浸式英語語境。學校所採用的劍橋英語課程，著重提升幼兒的語言能力及閱讀技巧，讓孩子通過日常互動，輕鬆掌握英語基礎。何校長表示：「我們希望孩子在自然的語境中學習語言，透過外籍教師的引導，激發孩子對英語的興趣和自信。」學校還定期舉辦Cambridge Fun Day，結合繪本教學、互動遊戲及創意活動，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中提升語言能力，並將所學運用於日常生活中，從而打下堅實的語文基礎。

關愛校園文化 身心靈健康為本

何校長強調：「我們希望孩子在校園生活中感受到愛和支持，透過情感教育及快樂學習，提升他們的自信心和安全感。」除了語言學習，學校非常關注幼兒的情緒管理及社交技能，致力於打造關愛校園文化。學校推出多項針對幼兒身心靈發展的活動，例如「Kimochis」品德教育劇場、心靈成長工作坊及正向管教講座等，幫助孩子建立自信心及正向思維。學校的努力屢獲肯定，榮獲「關愛校園榮譽獎」及「開心校園優異獎」，成為幼兒教育關愛模式的典範。

最美老師 用愛啟發孩子潛能

學校的老師秉承「以愛育人」的精神，致力於關愛每位幼兒的成長。其中，方楚君老師更於2024年榮獲「十大最『美』教師」獎項。方老師以初心面對教學工作，照顧不同程度孩子的學習需求。疫情期間，方老師更親筆書寫信件，寄給班上每位學生，以溫暖的文字陪伴孩子度過艱難時期。她的「分層教學」方式，幫助孩子在學習中找到自信和成就感，令孩子的身心靈健康成長，深受家長及教育界的讚賞。

遊戲學習 促進創意與探索能力

學校於兩年前參與香港中文大學的《遊戲·學習·成長計劃》，老師通過設計遊戲活動，將學習融入趣味互動中，提升孩子的創意及學習效能。「遊戲教學不僅增強了孩子的學習興趣，更有效地提升了他們的觀察能力及探索精神。」何校長分享。這些遊戲活動旨在培養孩子的好奇心和積極思維，讓他們在輕鬆的環境中快樂學習。同時，互動遊戲也加強了孩子的社交能力，幫助他們更自信地與他人合作，建立良好的人際關係。

社區參與 建立家庭與鄰里連結

作為社區中歷史悠久的幼稚園，樂善堂顧李覺鮮幼稚園一直積極參與區內活動，並維持良好的鄰里關係。學校經常受邀參加大型社區表演，讓孩子們有機會展現他們的自信與才華，並探索日常生活中的人與事物。何校長相信，社區資源對孩子的成長有重要意義，家長的參與則進一步加強了家庭與社區的聯繫。透過家校合作，學校為孩子營造了良性的學習環境，延續了孩子在校內外的學習氛圍。

(資料及相片由客戶提供)