窩心鑰匙　連繫照顧者與殘疾人士

照顧者與殘疾人士的關係唇齒相依，一句簡單的「我會喺你身邊！」，心靈上已是很大的鼓勵，亦有助加強家庭韌性。為了解殘疾人士與照顧者之間的溝通狀況和家庭關係，循道衛理楊震社會服務處 - 成人復康服務早前聯同香港樹仁大學社會工作學系，於2024年10月至11月期間，進行「『窩心鑰匙』從殘疾人士與照顧者角度尋窩心表達調查」。結果發現積極正向的溝通，顯著增強家庭的韌性，有助殘疾人士和照顧者一起面對生活的挑戰，增加應對能力。



調查於日前舉行發佈會，講解調查內容、目的及結果。是次調查以量性研究方式進行，合共收得342位服務使用者填寫的有效問卷，當中172位為殘疾人士、170位為照顧者，他們皆為循道衛理楊震社會服務處(下稱：楊震) - 成人復康服務的服務使用者，包括：住宿照顧服務、家居照顧服務、社區支援服務、院舍支援服務。

是次「窩心鑰匙」從殘疾人士與照顧者角度尋窩心表達調查由成人復康服務合辦，包括：住宿照顧服務、家居照顧服務、社區支援服務及院舍支援服務。

探索雙方溝通模式

負責調查的香港樹仁大學社會工作學系系主任方富輝博士出席發佈會，指調查有助了解殘疾人士的家庭關係、與照顧者的溝通模式，以及雙方期望的正面溝通方式。

方博士表示調查發現殘疾人士與照顧者互相鼓勵和支持的次數，每週超過七次時，家庭韌力的得分顯著較高。由此可見，正面的溝通能有效加強殘疾人士的家庭韌性，有助提高他們和照顧者面對各種挑戰的能力。

合辦是次調查的楊震總幹事林俊明在發佈會上表示，照顧者的需要容易被忽視；楊震自成立58年以來，一直致力為殘疾人士與照顧者提供關顧身心靈的適切服務。楊震期望透過是次調查，有助推廣大家與家人多加正向溝通，提升家庭韌性。

窩心語句 快樂鑰匙

由於正面鼓勵與家庭韌性息息相關，調查內容特別收集受訪者最希望收到的鼓勵說話，並將殘疾人士與照顧者最渴望聽到的「窩心語」歸納為六大範疇 : 包括「心靈上的安慰」、「殘疾人士表達獨立生活能力」、「認同及分享感受」、「實質的陪伴和分享」、「共同分享愉快的生活經驗」及「給予信心和支持」。

發佈會上楊震更以別開生面的方式宣傳愛！現場參加者一起學習以手語打出窩心語及即場設計心意卡，機構更將部份窩心語製作成WhatsApp貼圖及印刷品，藉此鼓勵殘疾人士與照顧者以不種方式，表達愛與關懷，以正面溝通深化彼此關係，實踐愛和凝聚家庭力量。

樹仁大學社會工作學系系主任方富輝博士講解調查結果。

殘疾人士與照顧者最渴望聽到六句具影響力窩心語。

服務使用者與照顧者分享「窩心時刻」。

言愛 延續愛

是次發佈會更邀請到來自楊震家居照顧服務 : 牽晴計劃 – 嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務計劃的服務使用者，根叔和根嫂，分享他們的「窩心故事」。

根叔多年前因意外受傷，導致頸部以下的身體部分完全癱瘓。根叔感謝太太多年來的不離不棄，更常對他說「我和仔囡會一直支持你」，令他不斷反思和逐漸改變。他坦言自己由過去經常大發脾氣和抱怨太太，到現在學懂欣賞和體諒，並與太太正向的溝通，彼此支持。在分享結束前，根叔更在兩百多名觀眾面前向太太說出「我愛你」，感動全場並獲得熱烈的掌聲。

楊震盼望通過根叔根嫂的經歷讓更多殘疾人士家庭明白到可以透過正向和有效的溝通帶來成長和改變，提升家庭韌力與幸福感。

服務使用者與照顧者分享「我會好好照顧自己」故事。

服務使用者除了在分享中表達對照顧者的感謝，更與太太說「我愛你」！

工作小組製作短片，將窩心語變為窩心手語，用別開生面的方式宣傳愛。

來自四個成人復康服務的工作小組成員分享在調查過程中的感受。

是次發佈會吸引近二百名服務使用者、照顧者、學者及業界好友到場參與。

現場備有展板詳細介紹研究調查成果。

發佈會以六句窩心說話為主題設計一系列紀念品，包括：文件夾、小銀包、貼紙及數據線收納盒。

了解更多：

循道衛理楊震社會服務處（復康服務）網站：

https://yang.org.hk/rehabilitation-service-chi/

「窩心語」Whatsapp貼圖下載 :

https://whatsticker.online/p/757262DhRaJ46/HK/zh

「窩心語」手語教學 :

https://www.youtube.com/watch?v=OmK0vxakRPU

註: 循道衛理楊震社會服務處 - 成人復康服務包括以下單位：

住宿照顧服務(包括鯉魚門晉朗綜合復康服務中心、南山晉逸居、悦翠居、屯門朗逸居、獨立生活計劃 )

家居照顧服務(包括喜晴計劃-家居照顧服務和牽晴計劃 - 嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務)

社區支援服務晉業中心 – (包括職業復康服務深水埗區晉晴支援服務中心白普理日間訓練中心自悠天地-自閉症人士成長中心畫出一片天－自閉症人士支援中心)

院舍支援服務(包括私營殘疾人士院舍專業外展服務（第一隊）和院舍外展醫生到診服務)

(資料及相片由客戶提供)