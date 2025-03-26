保良局感謝善長支持善業　關懷社區　惠澤廣大受眾

保良局創立146年以來，一直秉承「保赤安良」的宗旨服務香港市民，提供多元化的優質社會服務，涵蓋教育、社會、青少年、康樂、文化及醫療服務，過去3年每年平均服務人次超過270萬。衷心感謝一眾善長於甲辰年屆內的大力支持，與保良局攜手合作，共同實踐年度主題「以人為本，眾心行善」精神，惠澤更多弱勢社群。誠邀各位善長及企業在未來日子繼續支持保良局，與社會各界同心同行。



積極推行正向教育 締造幸福校園環境

作為全港最大的辦學團體之一，保良局近年一直十分關注及重視學童的精神健康及情緒管理。保良局多所學校已參與正向教育計劃，透過音樂、藝術、體育、舞蹈等範疇實踐價值觀教育。感謝以下有心善長及企業慷慨捐助，與保良局攜手合作，推出多項不同計劃，讓更多學生、老師及家長受惠。

青年精神健康是保良局近年十分關注的議題之一，希望透過舉辦合適的活動及計劃，培養學童的正向學習思維。

• 中國銀行（香港）支持保良局推行「Y Plus+精神及情緒健康入校支援先導計劃」及撥款資助「保良局學生快樂成長基金」，提升中學生對精神及情緒健康的認識及抗逆力，同時讓有需要學生及時得到支援或精神科治療。保良局屬下單位教職員亦獲資助進修，為莘莘學子提供更優質教學服務。

• 利希慎基金及瑞銀慈善基金會共同撥款開展「中學正向教育計劃」，計劃將正向心理學以「學習、教授、活出、滲透」融入學生日常的學習環境，培養正向生活方式。計劃同時向學童、教師、非教學人員和家長提供全面培訓，鼓勵各持份者一同參與，以提升學生精神健康及校園幸褔感。

培育青少年及兒童多元發展 創造更多可能

青少年服務為保良局重點服務範疇之一，致力推動具前瞻性的優質青少年服務，提升他們的未來關鍵能力，協助青少年成長及回饋社會。感謝以下有心善長慷慨捐助，積極支持局方工作，為學童及青少年發展出一份力。

感謝一眾善長為保良局屬下單位增繕設施，讓受眾可以享受更完善的設備，提高學習能力。

• Ms. Angela Maria Lefknecht (李鳳玲女士，已歿)心繫基層兒童褔祉，早前透過遺產捐贈，支援本局住宿兒童服務，為受惠兒童提供更良好教育及學習環境。

• 華人永遠墳場管理委員會贊助本局推行多項生命教育計劃，對象包括學童、青少年、長者、康復人士及照顧者，幫助他們建立正面積極的人生觀。同時亦贊助保良局世德小學建造「多元創展動感空間」，創造更有利的學習環境。

• 汪徵祥紀念基金為遭遇突變或危疾以及欠缺支援的個人或家庭，特別是長者及兒童，提供緊急經濟援助，以改善生活質素。屆內撥款資助為期三年「童夢同行V」兒童及青少年生命導向計劃，為115位參加計劃的「翼友」提供配對捐款，連同其家人合共230位人士受惠。

• 保良局顧問陳黎惠蓮女士, BBS慷慨捐款命名青年綠洲圖書室為「陳黎惠蓮圖書室」，及兩層樓層以紀念其父母及家翁家姑，藉此鼓勵青年積極準備自己，為青年人提供更理想的閱讀環境。透過廣泛閱讀拓展知識，豐富視野。

• 梁張鳳英女士素願為作育英才、培育未來的社會棟樑盡綿薄之力，遺愛人間。梁棟材先生按其遺願捐款予保良局，翻修保良局銅鑼灣總部保良花園、及優化保良局莊啟程第二小學圖書館和活動中心的設備。

• 保良局顧問梁安琪女士, BBS向保良局慷慨借出位於跑馬地一座被評為三級歷史建築的百年法式大宅，以推行「V54年青藝術家駐留計劃」，支持本地及國際年青藝術家發展。計劃為從事藝術工作的青年人提供低於市價租金的短期住宿及創作空間，增加多元發展機會。

• 思培基金撥款資助保良局思培基金教育服務中心，以有趣而多元化的活動，為基層兒童提供理想的語言學習環境，就不同學習專題以英語進行探究，通過探索學習模式，培養基層學生應對未來挑戰的關鍵能力，提升他們的競爭力。

• 順豐速運（香港）有限公司慷慨捐款成立「順豐香港助學金」，鼓勵本局屬校學生努力學習，協助其提升學業成績之餘，亦積極發掘個人潛能。該助學金計劃本年度共支援約200位學生，減輕他們的家庭經濟負擔，並鼓勵他們積極參與課外活動，促進全人發展。

• 倪文玲博士, JP慷慨捐款命名青年綠洲籃球場為「倪文玲籃球場」，鼓勵青年租戶工餘多做運動，在強身健體之餘，更可以透過籃球活動以球會友，結交有共同興趣的租戶，擴闊人際網絡，同時建立互相勉勵、共同面對逆境的精神。

• 何家寶博士及何周淑儀女士(已歿)關注弱勢兒童需要，透過遺產捐贈支援本局住宿兒童服務，為受惠兒童提供多元化服務，促進身心健康發展。

推行多元化服務 加惠基層及弱勢社群

作為全港最具規模的慈善公益機構之一，保良局一直盡心竭力與時並進，為市民提供多元化的優質社會服務。承蒙一眾有心善長及企業慷慨捐助，支持保良局拓展各項服務，回應社會所需，讓更多有需要人士受惠。

保良局不斷創新推行多元化項目，例如推出「閒。度假」服務，為長者提短暫的院舍服務，舒緩照顧者的壓力。

• 香港賽馬會慈善信託基金撥款支持多個涵蓋環保、康樂及社區支援的創新計劃，豐富康樂服務體驗及增繕綠色能源設施, 亦為有需要人士提供食物援助。

• 李成輝先生慷慨捐款支持保良局發展各項服務，惠及有需要人士。

• 上海商業銀行多年來一直支持本局善業，自二零零八年起慷慨捐出保良局信用卡客戶之部分簽賬額，支持本局發展各項社區服務，惠及不同弱勢社群，實踐對社會責任的承諾，體現對基層人士的關懷。

• 李國賢基金會透過「護老藍圖」護老者支援計劃2.0支援本局之屬下安老服務單位及社區照顧服務，為有需要之護老者提供科學化評估及適切服務。

• 道教信善紫闕玄觀關注基層人士醫療需要，本年度再次捐款支持本局醫療資助基金，援助基層病人在公營醫療服務進行自費手術、自費檢查或因應接受治療而自費購買藥物或儀器。

• 傳承教育集團捐款予本局婦女及家庭服務，資助基層人士獲得營養熱餐，減輕他們的經濟負擔，紓緩他們的生活壓力。

• 何燕珍小姐(已歿)向來熱心公益，透過遺產捐贈捐款予本局，讓關愛與善意永續不止，惠及各界有需要的人士。

保良局善業工作可以從不間斷，實有賴一眾善長的支持。保良局再次衷心感謝各善心企業及善長的支持，我們期盼更多有心人能支援局方服務，同心創建共融社會。

鳴謝大額及企業善長：

中國銀行（香港）有限公司

香港賽馬會慈善信託基金

Ms Angela Maria Lefknecht (李鳳玲女士，已歿)

華人永遠墳場管理委員會

李成輝先生

利希慎基金、瑞銀慈善基金會

汪徵祥紀念基金

保良局顧問 陳黎惠蓮女士, BBS

梁張鳳英女士

上海商業銀行

李國賢基金會

道教信善紫闕玄觀

保良局顧問 梁安琪女士, BBS

傳承教育集團

思培基金

何燕珍小姐(已歿)

順豐速運（香港）有限公司

倪文玲博士, JP

何家寶博士及何周淑儀女士(已歿)

（善長眾多未能盡錄，謹此向所有支持保良善業人士，致以萬分謝意。）

捐款支持保良局：

https://www.poleungkuk.org.hk/donation

(資料及相片由客戶提供)