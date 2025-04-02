樂善「糖」甜心行動 江若琳義賣糖果 為SEN兒童及其照顧者籌款

由九龍樂善堂(下稱樂善堂)主辦的年度大型籌款活動「樂善『糖』甜心行動2025」已於2025年3月29及30日，周末一連兩日於各區指定地點舉行。樂善堂於義賣首日假樂富廣場舉行啟動禮，由社會福利署署長杜永恒太平紳士擔任主禮嘉賓，活動邀得藝人江若琳擔任本年度「甜心大使」，為慈善獻唱，以歌聲傳遞愛心，並與一眾義工義賣慈善糖果，呼籲大眾以行動傳達愛與關懷。



SEN兒童人數逐年增長 義賣糖果籌款助力支持

「甜心行動」今年已是連續第26年舉辦，每年超過8,000名來自本堂轄屬單位及愛心企業之義工一同參與，歷年來共為本堂籌得逾千萬元善款，並用作支援特殊學習需要(SEN)兒童及其照顧者。本年度由3月29至30日，樂善堂於全港指定商場及戶外地點設置共超過80個義賣愛心糖果攤位，每盒樂善「糖」慈善價為港幣20元正，善長亦可瀏覽樂善堂網站的「樂善商店」捐款認購慈善糖果及支持「愛心糖果轉贈計劃」，為受惠者提供社福支援和情感連結。每50盒糖果，即能為SEN學童提供一節專業言語治療評估服務，支援其語言發展和提升社交能力。是次活動插畫由本地插畫家「菜心」創作，風格溫暖治癒，充滿童趣，呈現多元化的家庭共融形象，促進社會對SEN家庭的理解與關懷。

樂善堂2024年度主席莫文韜先生於啟動禮上致辭時表示，希望透過甜心行動，讓大眾能多關注SEN兒童及其照顧者的需要。參考數據，有特殊教育需要的學生人數逐年上升，以注意力不足及過度活躍症為例，五年間人數增加2,000名，2023/24學年已達到9,600多名，升幅高達近三成。為積極滿足社會需求，樂善堂期望為SEN兒童提供在學校以外的支援，協助他們發展潛能，透過轄下的兩間復康中心組織跨專業團隊，包括「樂善堂楊小玲言語治療中心」及「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心」，為兒童提供評估、訓練、教育一站式的支援服務，提升他們的溝通技巧、專注力及執行功能等。當中「樂善堂楊小玲言語治療中心」作為社署關愛基金「學習訓練津貼援助項目」的認可機構之一，致力於向正輪候資助學前康復服務的低收入家庭兒童提供學習訓練津貼，為家庭減輕經濟壓力，讓他們能夠及早接受所需服務，促進全面發展。同時，樂善堂亦將善心捐款轉化為愛心糖果，贈予基層兒童家庭，在過去已送贈超過50,000盒糖果，並連繫轄下單位及外界的兒童及家庭一同參與義工活動，讓孩子從小培育正向積極的價值觀，將愛心傳遞至社會有需要人士，助人助己，在兒童節前夕「童」享一點甜。隨後，杜署長JP在樂善堂2024年度莫文韜主席、一眾常務總理及「甜心大使」江若琳陪同下進行啟動儀式，為「甜心行動」揭開序幕。

九龍樂善堂2024年度莫文韜主席致辭

主禮嘉賓杜永恒社會福利署署長JP (左四)、樂善堂常務總理及「甜心大使」江若琳進行啟動儀式，為活動揭開序幕

江若琳分享新手媽媽的挑戰 呼籲關注SEN照顧者情緒

活動甜心大使江若琳，於2022年底喜獲麟兒，成為新手媽媽，並在典禮上分享自己的心路歷程。她體會到SEN照顧者所面對的挑戰與艱辛。「我體會到SEN兒童照顧者所承受的壓力遠比我們想像中大，面對小朋友的需求，例如語言發展遲緩、專注力不足等，同時需要照顧自己的情緒，多重責任令人感到難以承受。期望藉著歌聲，為照顧者及SEN兒童打打氣，一起攜手前行，共同創造一個更美好、更包容的環境。」啟動禮結束後，江若琳即席義賣糖果，獻唱歌曲《一圈》及《一直留在心底的事》，藉歌詞鼓勵善長傳遞愛心，捐款支持及協助受惠者實現夢想。

江若琳擔任「甜心大使」，透過音樂鼓勵SEN家庭

樂善堂一眾常務總理及「甜心大使」江若琳即席義賣糖果

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把握黃金治療期 為特殊需要兒童尋求專業支援

「好無助，好想知道佑佑今日喺學校發生咩事，或者佢依家諗咩，但佢講唔出。」黃生是一名單親爸爸，育有兩名兒子，其中5歲的弟弟佑佑(化名)在去年被評估語言發展遲緩，經常陷入沉默，無法透過語言、手勢和表情表達想法。

有研究指出，6歲前是特殊學習需要(SEN)兒童的「黃金治療期」，現時約有1.9萬名6歲以下學前SEN兒童，由於輪候政府服務之需要人士眾多，家長欲尋求外間機構的協助，及早提供適合的介入支援，協助重回主流的學習成長軌道。因此，黃生透過朋友推薦及網上資訊，獲悉「樂善堂楊小玲言語治療中心」，並攜同佑佑前往接受初步評估。經言語治療師評估後，佑佑被診斷患有語言發展遲緩，隨即為其量身定制個性化的治療計劃，旨在逐步改善語言能力。言語治療師因應佑佑的語言發展階段，融入多樣化的訓練元素，例如每課堂抽取10分鐘進行「語言能力社交小組」的互動環節，例如利用課堂道具或畫作，分享自己最喜歡的食物、動物、天氣等，鼓勵佑佑自由探索和表達感受，亦藉此訓練語言理解和發音能力。佑佑從最初對課程的抗拒和沉默不語，逐漸轉為主動分享自己的想法，展現出對事物的熱情。治療師更建議黃生把佑佑的訓練延伸至家中，透過模擬日常社交情境進行角色扮演，例如讓佑佑扮演廚師，而黃生則扮演客人，藉此機會讓佑佑介紹自己的拿手好菜，從而創造可提升語言技巧的環境。這一年間，佑佑的言語能力顯著改善，家庭之間的溝通也更加融洽。

「由講兩個字到完整講一句說話，已經好大進步！」黃生表示，從最初的擔憂轉為釋然，儘管治療路上充滿挑戰，但慶幸獲社署關愛基金提供的學習訓練津貼，讓佑佑及早到認可機構「樂善堂楊小玲言語治療中心」接受學前康復服務，感謝中心團隊的陪伴和支援，成為了他堅強的後盾，深信佑佑的未來將會越來越光明。

治療師透過拼字遊戲提升小朋友的語言能力

樂善堂踏入一百四十五年 持續開展全新慈善服務

樂善堂踏入145年，現時轄屬單位逾85個，有賴各界善長鼎力支持，協助本堂推動多元化的慈善工作。近年開展的新服務包括：由社會福利署關愛基金資助本堂營運的「深水埗社區客廳」，為區內劏房戶家庭提供共享空間及社區服務，營運至今一年，服務已達15萬人次，每日至少500人次使用，深受家庭歡迎；營運12個「樂善堂過渡性社會房屋『樂屋』」項目，上年落成項目包括「樂善村」和「彩虹彩興路組合屋」，為基層人士提供多達1,665個房屋單位；響應施政報告的長者支援措施，於去年參與社會福利署「廣東院舍照顧服務計劃」，成為計劃下認可的服務機構，為正在輪候長期護理服務並有意在內地城市養老的長者，提供更多可能性；開設「樂善堂鄭温文蕙醫療中心」和「藥健同心樂善堂社區藥房」，提供優質的醫療及藥劑服務；開設「樂善堂董清波幼稚園」，是首間推行雙語課程，每班均設有外籍老師和本地老師為班主任，營造中英並重的雙語學習環境。樂善堂將積極擴展不同範疇的服務，期望惠及各階層有需要人士，促進社區的整體福祉與和諧。

樂善堂積極推動不同範疇的社福服務，為社會各界人士提供支援。您的支持充滿力量，請支持樂善堂：https://www.loksintong.org/online-donation

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